الأحد, يوليو 23, 2023
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رياضة

موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة أمام يوفنتوس في وديات الأندية

برشلونة أمام يوفنتوس في مباراة ودية مثيرة في إطار الاستعدادات للموسم الجديد الشهر المقبل

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة
موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة
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وطن- يلتقي فريق برشلونة أولى مبارياته الودية القوية أمام يوفنتوس، الأحد، في وديات الأندية استعداداً لبدء الموسم الجديد الشهر القادم.

ويستضيف ملعب ( ليفاي) مباراة برشلونة ويوفنتوس، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة

فيما ستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثالثة والنصف مساءً. لنقل المباراة الودية المثيرة والقوية بين كلا الفريقين.

تدريبات يوفنتوس
تدريبات يوفنتوس

كما وستبث مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية، على قنوات ( الكويت) الرياضية، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11678 – 11045، وباستقطاب رأسي (عامودي)، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

معلق مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية

وسيعلق على أحداث مباراة برشلونة ويوفنتوس في وديات الأندية، المعلق حسين غريب على قنوات (الكويت) الرياضية.

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وكان فريق برشلونة قد حقق الفوز على منافسه فيسيل كوبي بهدفين نظيفين دون مقابل، في وديات الأندية في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

تشكيلة برشلونة ضد يوفنتوس

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة الودية القوية أمام يوفنتوس الإيطالي، في منافسات وديات الأندية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: أرواخو، إريك غارسيا، جول كوندي، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، فرانك كيسييه (إيلكاي غوندوغان)، بيدري.

تدريبات برشلونة
تدريبات برشلونة

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، جافي (عثمان ديمبيلي).

وسيلتقي برشلونة بطل الدوري الإسباني الموسم المنصرم، في المباريات الودية القادمة أمام أرسنال وغريمه ريال مدريد وميلان، قبل أن يواجه توتنهام على نهائي كأس جوان غامبر الشهر القادم.

يشار بأن برشلونة سيخوض أولى مبارياته في الدوري الإسباني الممتاز أمام نظيره خيتافي، في ال13 من شهر أغسطس/ أب المقبل.

المصدروطن + نادي برشلونة تويتر + يوفنتوس تويتر

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