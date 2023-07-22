الأحد, يوليو 23, 2023
الرئيسيةرياضةمرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية عن علاقة إمام عاشور ومنى فاروق (فيديو)
رياضة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية عن علاقة إمام عاشور ومنى فاروق (فيديو)

مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل مثيرة حول العلاقة بين إمام عاشور ومنى فاروق: الحقيقة وراء الشائعات

كتب خالد السعدي
مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية عن علاقة إمام عاشور ومنى فاروق
إمام عاشور ومنى فاروق
- Advertisement -

وطن- لمح رئيس نادي الزمالك المصري المعزول مرتضى منصور، بوجود علاقة بين لاعب الفريق السابق والمنضم حديثا لصفوف النادي الأهلي إمام عاشور، مع الفنانة منى فاروق، التي كانت قد ظهرت في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.

وقال مرتضى منصور خلال مؤتمر صحفي، كان من المقرر أن يُعقد يوم الخميس فقط، لكن تقرر مدّه ليوم الجمعة لانقطاع التيار الكهربائي: “الأهلي خد مننا خازوقين.. هما إمام عاشور ومحمود كهربا.. ورحمة منى فاروق يا إمام يا عاشور إنتو خازوقين”.

وأضاف مرتضى مخاطبا إمام عاشور: “إنت عارف أنا كنت ممشيك ليه من النادي.. مين منى فاروق بقى؟ .. أنا مش فاكرها دي.. أنا فاكر بس خالد يوسف”.

وهجوم مرتضى منصور على لاعب فريقه السابق، يأتي بعد انتقاله للنادي الأهلي الذي يعتبر الغريم التلقيدي لنادي الزمالك، وهي صفقة أثارت جدلا صاخبا في مصر لا سيما أنّ اللاعب له تاريخ غير جيد مع الأهلي، حيث كان قد سبَّ رموز النادي الأحمر من داخل مقر النادي، في أعقاب مباراة للناشئين بين الفريقين، كان إمام قد شارك فيها.

وفي واقعة أخرى، كان إمام عاشور قد اعتدى بعنف شديد على لاعب النادي الأهلي المعتزل وليد سليمان خلال مشاجرة كانت قد اندلعت في أعقاب مباراة سابقة جمعت بين الأهلي والزمالك.

- Advertisement -

ورغم أن إمام عاشور اعتذر عن الواقعتين في أكثر من مناسبة، إلا أنّ بعضا من جمهور النادي الأهلي لم يقبل بذلك، بل وأبدى اعتراضا على الصفقة، كما هاجمها نقاد ومحللون موالون للزمالك بجانب جمهور النادي الأبيض، معتبرين أن الأهلي تخلّى عن مبادئه لإتمام هذه الصفقة.

علاقة إمام عاشور ومنى فاروق

يُشار إلى أن اسم إمام عاشور كان قد ارتبط باسم منى فاروق، حيث ترددت أنباء عن ارتباطهما، ضمن عدد من الأشخاص الذين نُسب إلى منى الارتباط بهم.

وفنّدت منى فاروق، هذه الشائعات قائلة لوسائل إعلام محلية، إنها لم ترتبط بإمام عاشور، واصفة ما تردد في هذا الصدد، بأنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت: “إمام عاشور لاعب محترم وأصغر مني على فكرة، وعارفاه من صحاب مشتركين، وشخصية جميلة وهو خاطب دلوقتي وبقوله ألف مبروك”.

وكشفت تفاصيل الصورة التي جمعت بينهما، قائلة: “كنا في كافية بتاع الممثل كريم عبد الخالق، وكريم صديق إمام عاشور، وكنا في حفلة رمضانية في رمضان واتصورنا صورة عادية، وكان في حد بيصور فيديو من بعيد”.

المصدرفيس بوك ,يوتيوب, وطن

اقرأ أيضاً

رياضة

بعد قدوم إمام عاشور للمارد الأحمر.. تعرف على أبرز 10 نجوم لعبوا مع الأهلي والزمالك

رياضة

رامز جلال أول من أعلن انتقال إمام عاشور للأهلي.. فيديو مع اللاعب يؤكد صدق النبوءة

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة أمام حرس الحدود

رياضة

ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

الهدهد

جدل شراء خلف الحبتور لنادي الزمالك ومفاجأة.. هل يسمح القانون بذلك؟

الهدهد

“رجب بحة” وفضيحة مرتضى منصور.. حقيقة أعمال السحر للزمالك بأمر الخطيب

حياتنا

فيديو الموقف البطولي لحارس الأهلي الذي أنقذ حياة مشجع الزمالك

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام المقاولون والتشكيلة

رياضة

بعد حسم الأهلي اللقب للمرة ال43.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023

رياضة

بالأربعة.. الأهلي يقسو على غريمة الزمالك في قمة الدوري المصري المُؤجلة (شاهد)

رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبيل مباراة القمة في الدوري المصري

رياضة

ترتيب الدوري المصري 2023 قبيل قمة الأهلي والزمالك

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“طول إصبع الخنصر” والسر وراء جرأتك أو خجلك.. اختبار جديد أذهل الجميع

عُثر عليهم بالصدفة.. مشاهد مروعة لمهاجرين ألقت بهم تونس في الصحراء

إعدام القاتل مطلب شعبي في الجزائر بعد اغتصاب الطفل “جود” وقتله بطريقة بشعة

من رحلات التخييم إلى الجفاء .. ما أسباب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط!

فيديو مُخيف لقوة الطبيعة.. عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان

جمال ابنة إيفانكا ترامب الطبيعي يخطف الأبصار.. أرابيلا روز أصبحت مراهقة (شاهد)

بـ7 أضعاف ثمنه.. عرض لا يُقاوم من أمير قطر لشراء “طرابزون سبور” التركي

من هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي الذي فجعت وفاته العمانيين؟

مكتئب وبائس.. ظهور جديد صادم للشيف بوراك بعد خيانة والده (فيديو)

هذا ما يجب عليك القيام به قبل شرب القهوة في الصباح

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC