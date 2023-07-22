مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية عن علاقة إمام عاشور ومنى فاروق (فيديو)

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وطن- لمح رئيس نادي الزمالك المصري المعزول مرتضى منصور، بوجود علاقة بين لاعب الفريق السابق والمنضم حديثا لصفوف النادي الأهلي إمام عاشور، مع الفنانة منى فاروق، التي كانت قد ظهرت في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.

وقال مرتضى منصور خلال مؤتمر صحفي، كان من المقرر أن يُعقد يوم الخميس فقط، لكن تقرر مدّه ليوم الجمعة لانقطاع التيار الكهربائي: “الأهلي خد مننا خازوقين.. هما إمام عاشور ومحمود كهربا.. ورحمة منى فاروق يا إمام يا عاشور إنتو خازوقين”.

وأضاف مرتضى مخاطبا إمام عاشور: “إنت عارف أنا كنت ممشيك ليه من النادي.. مين منى فاروق بقى؟ .. أنا مش فاكرها دي.. أنا فاكر بس خالد يوسف”.

وهجوم مرتضى منصور على لاعب فريقه السابق، يأتي بعد انتقاله للنادي الأهلي الذي يعتبر الغريم التلقيدي لنادي الزمالك، وهي صفقة أثارت جدلا صاخبا في مصر لا سيما أنّ اللاعب له تاريخ غير جيد مع الأهلي، حيث كان قد سبَّ رموز النادي الأحمر من داخل مقر النادي، في أعقاب مباراة للناشئين بين الفريقين، كان إمام قد شارك فيها.

وفي واقعة أخرى، كان إمام عاشور قد اعتدى بعنف شديد على لاعب النادي الأهلي المعتزل وليد سليمان خلال مشاجرة كانت قد اندلعت في أعقاب مباراة سابقة جمعت بين الأهلي والزمالك.

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ورغم أن إمام عاشور اعتذر عن الواقعتين في أكثر من مناسبة، إلا أنّ بعضا من جمهور النادي الأهلي لم يقبل بذلك، بل وأبدى اعتراضا على الصفقة، كما هاجمها نقاد ومحللون موالون للزمالك بجانب جمهور النادي الأبيض، معتبرين أن الأهلي تخلّى عن مبادئه لإتمام هذه الصفقة.

علاقة إمام عاشور ومنى فاروق

يُشار إلى أن اسم إمام عاشور كان قد ارتبط باسم منى فاروق، حيث ترددت أنباء عن ارتباطهما، ضمن عدد من الأشخاص الذين نُسب إلى منى الارتباط بهم.

وفنّدت منى فاروق، هذه الشائعات قائلة لوسائل إعلام محلية، إنها لم ترتبط بإمام عاشور، واصفة ما تردد في هذا الصدد، بأنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت: “إمام عاشور لاعب محترم وأصغر مني على فكرة، وعارفاه من صحاب مشتركين، وشخصية جميلة وهو خاطب دلوقتي وبقوله ألف مبروك”.

وكشفت تفاصيل الصورة التي جمعت بينهما، قائلة: “كنا في كافية بتاع الممثل كريم عبد الخالق، وكريم صديق إمام عاشور، وكنا في حفلة رمضانية في رمضان واتصورنا صورة عادية، وكان في حد بيصور فيديو من بعيد”.