فكّر ولا تنخدع .. أسباب لإعادة النظر في شراء iPhone 15

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وطن – مع اقتراب إطلاق iPhone 15، يترقب عشاق التكنولوجيا لرؤية ما تحضره شركة آبل Apple. ولكن، قبل الاندفاع من أجل شراء الطرازات الأحدث، يستحق الأمر إعادة النظر في بعض العوامل، خاصة إذا كنت تمتلك بالفعل أحد أفضل أجهزة iPhone من سلسلة iPhone 13 أو iPhone 14.

بينما من المتوقع أن تقدم سلسلة iPhone 15 العديد من التحسينات، قد يخيب ظن بعض المستخدمين فيما يتعلق بالشاشة.

مواصفات متوقعة في هاتف iPhone 15

باستثناء ميزة نظام الجزيرة الديناميكية Dynamic Island على iPhone 15 و iPhone 15 Plus، من المرجح أن تحتفظ الطرازات الأخرى بنفس الشاشة كأسلافها.

على الرغم من أن هذه الشاشات استثنائية. إلا أنها لم تشهد تحسينات كبيرة منذ سلسلة iPhone 13، لذا لا تتوقع تغييرات كبيرة في هذا المجال.وفق موقع “samaaenglish”

تركز ترقيات Apple السنوية أكثر على الطول العمري من تحسينات الأداء الملموسة.

بلا شك، ستحتوي iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max على معالجات قوية. ولكن الفرق في الأداء مقارنة بـ iPhone 13 Pro، على سبيل المثال، قد يكون هامشيا.

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ومع التحسينات المتوقعة في التصميم والكاميرا وعمر البطارية، من المرجح أن تأتي سلسلة iPhone 15 بتكلفة أعلى.

سعر iPhone 15

تشير التقارير إلى أن تكاليف الإنتاج لـ iPhone 15 و iPhone 15 Pro ستكون أعلى بشكل ملحوظ من أسلافها، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار عبر السلسلة بأكملها.

قد تشهد الأسواق الدولية أيضا زيادات في الأسعار بسبب زيادة تكاليف الضريبة على القيمة المضافة.

مع هذه التغييرات في الأسعار، من الأساسي النظر في ما إذا كانت الترقيات تبرر النفقات، خاصة عندما تصبح الأسعار المخفضة لأجهزة iPhone 13 و 14 الحالية متاحة.

تعد سلسلة iPhone 15 واعدة بالإبهار. ولكن يجب على مستخدمي iPhone من الطراز الأعلى الحاليين أن يقيموا التحسينات بعناية قبل اتخاذ قرار شراء iPhone 15.

بينما ستتفوق الطرازات الجديدة بلا شك في مجالات مختلفة، قد تؤدي نقص التحسينات الكبيرة في الشاشة، وترقيات الأداء الهامشية، والأسعار الأعلى إلى دفع المستخدمين للخيارات الأكثر توفيرا في الميزانية أو الانتظار للابتكارات المستقبلية.

كما هو الحال دائما، فإن اتخاذ قرار مستنير أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر باختيار الهاتف الذكي المناسب لاحتياجاتك.