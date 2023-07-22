الأحد, يوليو 23, 2023
الرئيسيةحياتنافكّر ولا تنخدع .. أسباب لإعادة النظر في شراء iPhone 15
حياتنا

فكّر ولا تنخدع .. أسباب لإعادة النظر في شراء iPhone 15

تركز ترقيات Apple السنوية أكثر على الطول العمري من تحسينات الأداء الملموسة

كتب أنس السالم
أسباب لإعادة النظر في شراء iPhone 15
من المتوقع أن تقدم سلسلة iPhone 15 العديد من التحسينات
- Advertisement -

وطن – مع اقتراب إطلاق iPhone 15، يترقب عشاق التكنولوجيا لرؤية ما تحضره شركة آبل Apple. ولكن، قبل الاندفاع من أجل شراء الطرازات الأحدث، يستحق الأمر إعادة النظر في بعض العوامل، خاصة إذا كنت تمتلك بالفعل أحد أفضل أجهزة iPhone من سلسلة iPhone 13 أو iPhone 14.

بينما من المتوقع أن تقدم سلسلة iPhone 15 العديد من التحسينات، قد يخيب ظن بعض المستخدمين فيما يتعلق بالشاشة.

iPhone 15
صور مسربة لهاتف iPhone 15

مواصفات متوقعة في هاتف iPhone 15

باستثناء ميزة نظام الجزيرة الديناميكية Dynamic Island على iPhone 15 و iPhone 15 Plus، من المرجح أن تحتفظ الطرازات الأخرى بنفس الشاشة كأسلافها.

على الرغم من أن هذه الشاشات استثنائية. إلا أنها لم تشهد تحسينات كبيرة منذ سلسلة iPhone 13، لذا لا تتوقع تغييرات كبيرة في هذا المجال.وفق موقع “samaaenglish

تركز ترقيات Apple السنوية أكثر على الطول العمري من تحسينات الأداء الملموسة.

بلا شك، ستحتوي iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max على معالجات قوية. ولكن الفرق في الأداء مقارنة بـ iPhone 13 Pro، على سبيل المثال، قد يكون هامشيا.

- Advertisement -

ومع التحسينات المتوقعة في التصميم والكاميرا وعمر البطارية، من المرجح أن تأتي سلسلة iPhone 15 بتكلفة أعلى.

من المرجح أن تأتي سلسلة iPhone 15 بتكلفة أعلى.
من المرجح أن تأتي سلسلة iPhone 15 بتكلفة أعلى

سعر iPhone 15

تشير التقارير إلى أن تكاليف الإنتاج لـ iPhone 15 و iPhone 15 Pro ستكون أعلى بشكل ملحوظ من أسلافها، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار عبر السلسلة بأكملها.

قد تشهد الأسواق الدولية أيضا زيادات في الأسعار بسبب زيادة تكاليف الضريبة على القيمة المضافة.

مع هذه التغييرات في الأسعار، من الأساسي النظر في ما إذا كانت الترقيات تبرر النفقات، خاصة عندما تصبح الأسعار المخفضة لأجهزة iPhone 13 و 14 الحالية متاحة.

iPhone 13
iPhone 13

تعد سلسلة iPhone 15 واعدة بالإبهار. ولكن يجب على مستخدمي iPhone من الطراز الأعلى الحاليين أن يقيموا التحسينات بعناية قبل اتخاذ قرار شراء iPhone 15.

بينما ستتفوق الطرازات الجديدة بلا شك في مجالات مختلفة، قد تؤدي نقص التحسينات الكبيرة في الشاشة، وترقيات الأداء الهامشية، والأسعار الأعلى إلى دفع المستخدمين للخيارات الأكثر توفيرا في الميزانية أو الانتظار للابتكارات المستقبلية.

كما هو الحال دائما، فإن اتخاذ قرار مستنير أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر باختيار الهاتف الذكي المناسب لاحتياجاتك.

المصدرsamaaenglish.tv

اقرأ أيضاً

حياتنا

احذفها فوراََ.. هذه التطبيقات الشهيرة تتجسس على هاتفك

حياتنا

لمستخدمي هواتف آيفون.. إليكم 3 طرق لتنظيف مكبرات الصوت

حياتنا

لمستخدمي آيفون..إليكم 7 طرق لإستخدام ميزة مستوى الصوت

حياتنا

iPhone 15 .. صور مسربة تكشف مفاجأة عن هاتف آبل القادم (شاهد)

حياتنا

إذا نفذت مساحة تخزين الآيفون .. غيّر هذا الإعداد لتحرير مساحة فوراً

حياتنا

تحذير عاجل لمستخدمي آيفون..صوركم في خطر!

حياتنا

لمستخدمي هواتف أندرويد أو آيفون..احذفوا هذه التطبيقات فورا!

حياتنا

8 طرق لمعرفة ما إذا حظر شخص ما رقمك على iPhone

حياتنا

خبير تقني يكشف عن ثلاثة تطبيقات يجب حذفها فوراََ من هواتف آيفون وأندرويد

حياتنا

تحديث iOS 16.4 يضعف عمر البطارية.. مستخدمي iPhone إليكم الحل!

حياتنا

ما سر اختفاء خيار الرفض في بعض مكالمات آيفون؟

حياتنا

لمستخدمي آيفون..3 تطبيقات شائعة تستهلك مساحة تخزين هاتفك

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“طول إصبع الخنصر” والسر وراء جرأتك أو خجلك.. اختبار جديد أذهل الجميع

عُثر عليهم بالصدفة.. مشاهد مروعة لمهاجرين ألقت بهم تونس في الصحراء

إعدام القاتل مطلب شعبي في الجزائر بعد اغتصاب الطفل “جود” وقتله بطريقة بشعة

من رحلات التخييم إلى الجفاء .. ما أسباب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط!

فيديو مُخيف لقوة الطبيعة.. عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان

جمال ابنة إيفانكا ترامب الطبيعي يخطف الأبصار.. أرابيلا روز أصبحت مراهقة (شاهد)

بـ7 أضعاف ثمنه.. عرض لا يُقاوم من أمير قطر لشراء “طرابزون سبور” التركي

من هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي الذي فجعت وفاته العمانيين؟

مكتئب وبائس.. ظهور جديد صادم للشيف بوراك بعد خيانة والده (فيديو)

هذا ما يجب عليك القيام به قبل شرب القهوة في الصباح

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC