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غريب آل مخلص ينسحب من حفل بسلطنة عمان بعد سقوط إصابات وحالات اختناق (شاهد)

غريب آل مخلص وقراره المفاجئ بالانسحاب من حفل بسلطنة عمان: تحليل عميق للأسباب وراء القرار وردود الفعل من الصناعة والجمهور

كتب سالم حنفي
غريب آل مخلص ينسحب من حفل بسلطنة عمان بعد سقوط إصابات وحالات اختناق
حفل غريب آل مخلص
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وطن- تسبب الحضور الكبير لحفل المنشد السعودي غريب آل مخلص الذي أقيم في نيابة الأشخرة التابعة لولاية جعلان بني بو علي العمانية، بوقوع عدد من الإصابات، وذلك ضمن فعاليات ملتقى أجواء الأشخرة”.

وأعلن المنشد غريب آل مخلص عن اعتذاره عن مواصلة الحفل الذي أقيم مساء، الجمعة، عقب تعرض 4 من الحضور للاختناق بسبب كثافة الحضور الذي تجاوز 70 ألفا.

ونشر “آل مخلص” مقطع فيديو لنفسه خلال مغادرته الحفل، حيث أظهر قيام الدوريات الأمنية وهي تحاول إفساح المجال للسيارة التي تقله لمغادرة مكان الحفل.

وشهد ملتقى أجواء الأشخرة إقامة فعاليات مميزة مخصصة لمختلف الفئات من المواطنين والمقيمين والسياح، والتي تتضمن العديد من الأنشطة المشوقة والممتعة.

الاحتفال بالهجرة النبوية

وشهدت حديقة الأشخرة مساء الجمعة مشاركة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية -على صاحبها وآله أفضل السلام وأزكى التسليم- وحلول العام الهجري الجديد، تضمنت أنشطة ومسابقات ثقافية ودينية، علاوة على تقديم عرض مرئي عن الهجرة النبوية الشريفة.

عروض للطيور

وأقيمت أيضا عروض للطيور وعروض فنية لشخصيات تفاعلية تتجول في أروقة الحديقة، ومسابقات مسرح الطفل والمواهب وعروض لشخصية الروبوت “لامدا”، والأمسية الإنشادية لمجموعة المعالي الفنية، كما تم تكريم الفرق الفائزة بالفعاليات الرياضية.

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وشاركت الجالية الأردنية بمجموعة من الفعاليات التي تعبر عن العادات والتقاليد المجتمع الأردني، وكذلك إقامة فقرة فنية للمنشد السعودي غريب آل مخلص.

المصدرانستجرام ، وطن

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