الأحد, يوليو 23, 2023
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غارق في دمائه.. لحظة انتشال جثمان مسؤول الغذاء العالمي بعد اغتياله باليمن

تحت الغمام: فحص متأني للأحداث الأخيرة في حياة المسؤول والتحقيقات التي أعقبت حادثة الوفاة الغامضة

كتب باسل سيد
غارق في دمائه.. لحظة انتشال جثمان مسؤول الغذاء العالمي بعد اغتياله باليمن
مؤيد حميدي
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وطن- أثيرت ضجة في اليمن، في أعقاب حادثة مقتل أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في محافظة تعز، بعدما تعرض لعملية اغتيال أمس الجمعة.

وانتشرت لقطات مُصورة، تداولها ناشطون يمنيون بكثافة، وُوصفت بأنها مؤلمة، وقد وثّقت لحظة انتشال جثمان موظف برنامج الأغذية العالمي بعد اغتياله.

وأظهر مقطع الفيديو، دماء غزيرة ملأت الأرض أمام أحد المطاعم في مدينة التربة بمحافظة تعز، قبل أن يتم انتشال جثمان القتيل صوب سيارة تابعة للبرنامج الأممي وهو غارق في دمائه.

الغذاء العالمي يعلن مقتل أحد مسؤوليه

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد أصدر بيانا أكّد فيه أن أحد مسؤوليه قتل برصاص مسلحين مجهولين بعد ظهر الجمعة في مدينة التربة التابعة لمحافظة تعز بجنوب غرب اليمن.

في حين أفادت مصادر مطلعة، بأن مسلحا يستقل دراجة نارية أطلق وابلا من الرصاص على حميدي لدى خروجه من أحد المطاعم.

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وقال بيان برنامج الغذاء العالمي، إن المجني عليه يُدعى مؤيد حميدي ويحمل الجنسية الأردنية، مشيرا إلى أنه توفي بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى متأثرا بجراحه بعد إطلاق النار عليه.

وبحسب ما أعلنه البرنامج الأممي، فإن حميدي كان وصل مؤخرا إلى اليمن لتولي منصب رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز، علما بأنه كان قد شغل عدة مناصب بالبرنامد في اليمن والسودان وسوريا والعراق على مدار 18 عاما.

من جانبه، صرح ريتشارد راجان ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن: “فقدان زميلنا مأساة عميقة لنا وللمجتمع الإنساني ككل… أي خسارة في الأرواح في سبيل العمل الإنساني تعتبر مأساة غير مقبولة. ويجب تقديم الذين يقفون وراء هذا الهجوم إلى العدالة”.

ثاني مسؤول دولي يتعرض للاغتيال

يُشار إلى مؤيد حميدي هو ثاني موظف دولي يقتل في محافظة تعز منذ أبريل 2018 عندما قتل موظف لبناني يعمل في الصليب الأحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.

المصدرتويتر، وطن

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