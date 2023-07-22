على بصمته الخاصة كالعادة.. شاهد روعة هدف ميسي الأول مع إنتر ميامي

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وطن- نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، هدفاً رائعاً من ضربة حرة مباشرة على المرمى، في مباراته الأولى، بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي في منافسات كأس الدوريات 2022-2023.

ودخل البرغوث الأرجنتيني ميسي، بديلاً عند الدقيقة ال54 من مجريات الشوط الثاني من المباراة أمام منافسه كروز أزول المكسيكي، في إطار منافسات دور مجموعات بطولة كأس الدوريات، والتي تضم فرقاً من أمريكا والمكسيك وكندا.

هدف ميسي الأول مع إنتر ميامي

واستطاع الأسطورة ليونيل ميسي بطل كأس العالم عام 2022 قطر، من تسجيل هدف الفوز لصالح فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، في الدقيقة ال94 من الوقت البديل من ركلة حرة مباشرة. ليسددها بروعة في زاوية صعبة على حارس مرمى الفريق المنافس، لتسكن في نهاية المطاف داخل الشباك.

كما وحضر مباراة إنتر ميامي وكروز أزول المكسيكي، نحو 21 متفرج. داخل مدرجات ملعب المباراة، من أجل مشاهدة سحر نجمهم الجديد ليونيل ميسي لأول مرة.

مباراة إنتر ميامي وكروز أزول

وحقق فريق إنتر ميامي الفوز الثمين على نظيره كروز أزول في منافسات كأس الدوريات الأمريكي، بهدفين مقابل هدف وحيد.

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وافتتح فريق صاحب الأرض إنتر ميامي أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى الفريق المنافس كروز أزول في الدقيقة ال44، عن طريق اللاعب روبير تايلور.

LIONEL ANDRÉS MESSI IS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023

كما وأدرك الفريق المكسيكي هدف التعادل الإيجابي. عند الدقيقة ال65، عن طريق اللاعب أورييل أنتونا.

ليتمكن الجوهرة ميسي الأرجنتيني من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة ال90+4 من الوقت البديل. لتنتهي المباراة بفوز فريقه بهدفين مقابل هدفين.

ورغم الخسارة إلا أن فريق كروز أزول متفوقاً على مستوى التسديدات أمام الفريق المنافس إنتر ميامي، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة، مقابل 12 تسديدة للفريق المنافس في المباراة.

كما وتفوق فريق إنتر ميامي على مستوى الاستحواذ على الكرة. بنسبة 53%، على عكس الفريق المكسيكي المنافس كروز أزول الذي وصلت نسبته 47%.

واعتلى إنتر ميامي صدارة ترتيب دور مجموعات كأس الدوريات الأمريكي. ب3 نقاط ثمينة، فيما تذيل الفريق المنافس كروز أزول أدنى ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط.