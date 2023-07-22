الأحد, يوليو 23, 2023
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بدر المشاري.. فيديو للداعية السعودي المعتقل يوجه رسالة للحاكم الظالم

الداعية السعودي بدر المشاري: القبض على الصوت الناقد والرسالة القوية للحاكم الظالم

كتب فهمي الورغمي
بدر المشاري.. فيديو للداعية السعودي المعتقل يوجه رسالة للحاكم الظالم
الشيخ بدر المشاري
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وطن- أثارت واقعة إقدام السلطات السعودية على اعتقال الداعية بدر المشاري حسبما كشفت الكثير من المصادر الحقوقية، حالة من الجدل في المملكة، وسط انتقادات للقمع الذي تمارسه السلطات التي يقودها فعليا الأمير محمد بن سلمان.

ونشر حساب “معتقلي الرأي“، المختص بمتابعة أخبار معتقلي الرأي في السعودية، مقطع فيديو سابق للداعية بدر المشاري، يوجه خلاله رسالة للحاكم الظالم.

بدر المشاري يوجه رسالة للحاكم الظالم

وفي مقطع الفيديو المتداول، قال المشاري: “أنا أقول للظالم.. أيّا كان ظلمك.. وأيّا كانت مظلمتك.. إن كنت تتوقع أنك أقوى من الذين ظلمتهم فاعلم أن عين الله لم تنم”.

وأضاف: “خالد البرمكي كان حاكما يقود ثلاثة أرباع الأرض، وفجأة في ليلة هُجِم عليهم وقُتِل منهم من قِتل، وأُسِر منهم من أسر، وسُجِن هو وولده، فقال له ولده بعد صلاة العشاء.. يا أبتي كنا في الصباح ملوكا نقود الأرض اليوم نحن مساجين، فرد عليه قائلا يا بني دعوة مظلوم نمنا عنها والله ليس عنها بنائم”.

وتابع: “أنا أطمئن المظلوم.. اطمئن ونم قرير العين، فإن الله تبارك وتعالى يطلع ويرى”.

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اعتقال بدر المشاري

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية، قد أفادت بأن السلطات السعودية أقدمت على بدر نادر المشاري، دون معرفة أسباب الاعتقال حتى الآن، وذلك في استمرار من قِبل النظام السعودي في سياسة القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان.

وحتى كتابة هذه السطور، لم تصدر السلطات السعودية حتى الآن بيانا يؤكد أو ينفي الخبر.

من هو بدر المشاري؟

الشيخ بدر، المولود بالرياض عام 1973، تخرّج من كلية الشريعة في جامعة الإمام بالمملكة، وتتلمذ على يد كبار المشايخ السعوديين أمثال ابن باز وابن عثيمين، ثم عمل إماماً لجامع حطين في الرياض قبل أن يتفرّغ للعمل الدعوي والوعظ.

بدورها، عبرت منظمة سند الحقوقية، عن أسفها لاستمرار النظام السعودي في سياسة الاعتقالات وانتهاك حقوق الإنسان، داعية للإفراج الفوري وغير المشروط عن بدر المشاري.

كما حثّت، المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولية للوقوف ضد انتهاكات النظام المستمرة والمتزايدة بحق مواطنيه.

ومنذ بدء الحديث عن اعتقال المشاري، انتشر وسم بعنوان “كلنا بدر المشاري”، عبر فيه الكثير من النشطاء عن تضامنهم مع الداعية المعتقل، وهاجموا السلطات التي تتوسع في القمع منذ بروز محمد بن سلمان على واجهة السلطة في المملكة.

الشيخ بدر المشاري
الشيخ بدر المشاري
المصدرتويتر، وطن

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