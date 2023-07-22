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ابنة هيفاء وهبي تعلق لأول مرة على قصة السيارة التي أهديت لها وهل تعيش قصة غرامية؟

أتاحت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الفرصة لمتابعيها أن يطرحوا عليها أسئلة شخصية حول عملها وأسرار حياتها

كتب رفيف عبدالله
ابنة هيفاء وهبي تعلق لأول مرة على قصة السيارة التي أهديت لها وهل تعيش قصة غرامية؟
زينب فياض
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وطن- أتاحت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الفرصة لمتابعيها أن يطرحوا عليها أسئلة شخصية حول عملها وأسرار حياتها.

وعبر خاصية “اسأل” على انستجرام، كشفت ابنة هيفاء وهبي أن طولها 168 سم، ووزنها 59 كيلوجرام، مشيرة إلى أنها تسعى لزيادته 3 كيلو.

زينب فياض
تعاني زينب من فقدان شهية هذه الأيام

أخبار مزيفة

وقالت: “وزن 62 مثالي لي، بس هالفترة ما عندي شهية للأكل.. وعم بضعف أكتر”.

وأصر عليها أحد المتابعين أن يعرف برجها الفلكي، لتجيب “السرطان”.

زينب فياض
برج زينب السرطان

وحول أنباء ارتباطها عاطفياً، وتلقيها سيارة كهدية من عشيقها أجابت زينب فياض: “أكتر سؤال تكرر، وللصراحة ما كنت بدي رد”.

وأردفت ابنة هيفاء وهبي بغضب: “أخبار مزيفة.. أنا مركزة على حالي وبناتي وشغلي”.

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زينب فياض
نفت زينب دخولها في علاقة ولم تذكر زوجها ما يعزز شائعات طلاقهما

رياضة وتجميل

ولم تنكر زينب أنها خضعت لعمليات تجميل حين سألها متابع “جسمك بتلعبيلو رياضة أم تجميل”.

وقالت: “الاتنين.. أنا صريحة جدا ومش غلط ولا عيب نحسن من نفسنا.. والأهم بنتبه على أكلي وما بخبص”.

وختمت زينب الفقرة بإجابة على سؤال، لم تستطع النوم دون أن تجيب عليه.

وكان السؤال “بدي نصيحة أتذكرها منك كل عمري”.

نصيحة للعمر

وأجابت: “اوعك توثقي بحدا وتعطي سرك لحدا لو كنتي عم تتقطعي بدك تحكي.. ما تحكي غير لإمك”.

وأردفت: “ما في شي اسمه رفيقتي.. راح تحسي الكل بيحبك لما يكونوا أحسن منك.. بس انجحي وشوفي!”.

وأضافت ابنة هيفاء: “لو شو ما كان حجم هالنجاح ولو كان بسيط، رح يضربوكي بضهرك عند أول نقطة خلاف.. اليوم راح تقوليلي مستحيل ما تعممي، بس بعدين راح تشكروني”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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