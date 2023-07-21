ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بفستان ساتان يلتصق بجسدها ويكشف تفاصيله (فيديو)

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وطن– استعرضت ملكة جمال السعودية، رومي القحطاني، جمالها في إطلالة جديدة مثيرة ألهبت بها قلوب متابعيها.

ونشرت رومي القحطاني فيديوهات عبر خاصية القصص المصورة على انستجرام، وهي تتمايل على أغنية هندية.

لا تدور أشباهي

وارتدت ملكة جمال السعودية بالفيديو، فستاناً بسيطاً من الساتان باللون البنفسجي الفاتح، بحمالات رفيعة وصدر مكشوف.

وتمايلت رومي في البداية بفستانها الأشبه بقميص النوم، على أنغام أغنية هندية شهيرة.

ثم رددت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري، “أتحبني” وتحديداً المقطع الذي تقول كلماته “ولا اتدور أشباهي أنا مالي شبه.. أنا العزيز النادر و راعي الأصول.. وانا المحب اللي الهوى ما يغلبه”.

ملكة جمال الكوكب

هذا وتستعد رومي ملكة جمال السعودية، للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكوكب العالمية 2023.

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وأشارت رومي القحطاني، إلى أنها أول مشاركة للملكة العربية السعودية، في مسابقة ملكة جمال الكوكب العالمية 2023.

وأعلنت ملكة جمال السعودية، عن الأمر، بجلسة تصوير مثيرة بالأحمر الناري.

وكانت القحطاني قد توجت ملكة جمال للسعودية في عام 2021.

وحرصت على تمثيل المملكة في عدد من الفعاليات المرتبطة بهذه النوعية من المسابقات منها مسابقة ملكة جمال العرب، ملكة جمال أوروبا 2023، وغيرها.