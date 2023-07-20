هل تساءلت يوما ماذا سيحدث إذا لم تقم بتنظيف عبوة الماء الخاصة بك بما فيه الكفاية؟

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وطن- تعتبر زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام مفيدة من نواح كثيرة، لكن الخبراء حذروا من أنها يمكن أن تحتوي في المتوسط على 20.8 مليون وحدة من البكتيريا المكونة للمستعمرات، أي 40 ألف مرة أكثر من الميكروبات الموجودة على مقعد المرحاض.

وفقا لمجلة “OK” البرطانية، فإن عبوات المياه القابلة لإعادة الاستخدام تحافظ من ناحية على ترطيبك من خلال شرب المياه وتقلل من ناحية أخرى من استخدام عبوات البلاستيك التي تستعمل مرة واحدة.



إن شرب ثمانية أكواب من الماء يوميا كما تنصح توصية هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا أمر ممتاز بالطبع، ولكن هل تعلم أن العبوة القابلة لإعادة التعبئة قد تضر بصحتك؟.

كف تؤثر زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام على صحتك؟

وفقًا لدراسة نشرها موقع “WaterFilterGuru.com“، تحتوي زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام على متوسط 20.8 مليون وحدة تشكيل مستعمرة (CFUs) من البكتيريا، وهو ما يعادل 40 ألف مرة أكثر من الميكروبات الموجودة على مقعد المرحاض.

إذاً ما هي العواقب التي قد تنتج من إعادة ملء واستخدام عبوة المياه باستمرار من دون تنظيفها بشكل صحيح وكاف؟

تعبئة البكتيريا

يقول الدكتور دونالد جرانت، كبير الأطباء في شركة The Independent Pharmacy:”عندما يتعلق الأمر بنظافة عبوات المياه القابلة لإعادة الاستخدام فثمة اعتقاد خاطئ شائع، وهو أنه نظراً إلى أنك تملؤها عادة بالماء النظيف وأنها تلامس فمك فقط، فلا داعي لتنظيفها كثيراً.”

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ومع ذلك، في كل مرة تشرب فيها من الزجاجة، فإنك تنقل البكتيريا من فمك، والتي يمكن أن تتكاثر في العبوة.

ويقول الطبيب العام الدكتور سهيل حسين:”أي شيء يمكن إعادة استخدامه يمكن أن يكون عرضة لتراكم الأوساخ أو الغبار أو الحطام. ويتفاقم الأمر هنا لأن عبوات المياه هي البيئة المثالية لتكاثر البكتيريا نظراً لكونها رطبة”.

الأجزاء التي يصعب الوصول إليها على سبيل المثال داخل غطاء الإحكام أو تحت المصاصة القابلة للطي يمكن أن ينشأ داخلها العفن أيضاً، ومن ثم فهناك أيضاً التلوث الذي يمكن أن ينتج من مصادر أخرى.

ما أنواع الميكروبات الموجودة في زجاجات المياه؟

يقول الدكتور حسين “يمكن أن تكون هناك تعايشات بسيطة مثل المكورات العقدية والعنقودية التي تتعايش عادة مع مضيفها (أي نحن)، ولكن يمكن أن تصبح مشكلة إذا تراكمت أو كان الشخص يشعر بوعكة صحية”.

ويضيف:”بكتيريا مثل العصيات القولونية E.coli، وهي سبب شائع لالتهابات البول والأمعاء، غالباً ما تستعمر عبوة الماء بعد الاستخدامات المتكررة مثل رفع الغطاء وإزالته”.

ويمكن أن تسبب هذه البكتيريا مجموعة متنوعة من المشكلات، ويتابع حسين قائلا:”قد تمرض وتصاب بمرض في المعدة، مثل الإسهال أو القيء ’العصي سلبية الجرام‘ وهي بكتيريا شائعة أخرى توجد في العبوات غير المغسولة، يمكن أن تؤدي إلى التهابات المسالك البولية والتناسلية والالتهاب الرئوي”.

كم مرة يجب أن تغسل زجاجة الماء القابلة لإعادة الاستخدام؟

لتقليل خطر إصابتك بالمرض، يجب عليك تنظيف زجاجة المياه بشكل مثالي بعد كل استخدام. كحد أدنى، يجب أن تقوم بغسلها جيدًا على الأقل عدة مرات في الأسبوع.

وكل ما تحتاجه هو الماء الساخن وسائل تنظيف للقضاء على البكتيريا بشكل يومي.