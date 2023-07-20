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لحظات مؤلمة لبكاء حوت أحدب عملاق وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة على الشاطئ (شاهد)

أحدب عملاق: كيف تغلب البكاء والاصرار على التحديات للنجاح في سوق العمل

كتب سالم حنفي
لحظات مؤلمة لبكاء حوت أحدب عملاق وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة على الشاطئ
بكاء حوت أحدب عملاق
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وطن- نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تفاصيل مفجعة وموثقة للحظات الأخيرة لحوت أحدب عملاق وهو يبكي ويتنشق أنفاسه الأخيرة بعد أن تقطعت به السبل على أحد الشواطئ في البرازيل .

وقالت الصحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، إن الأمواج البحرية الكبيرة دفعت الحوت الضخم على شاطئ كايب في ساو فرانسيسكو دو كوندي يوم 16 يوليو/تموز الجاري.

تُظهر اللقطات التي التقطها المتفرجون المذهولون كيف بدت الدموع تنهمر على وجه الحوت العملاق كما لو كان يعلم أنه على وشك الموت.

الإعلان عن وفاة الحوت الأحدب

ووفقا للصحيفة، وبشكل مأساوي ، أفاد خبراء البحرية في 17 يوليو/تموز الجاري أن الحوت المحاصر قد مات، على الرغم من المحاولات اليائسة لإنقاذه.

ويمكن للحيتان البقاء على قيد الحياة فقط لبضع ساعات خارج الماء، وشوهد الحوت على الشاطئ وهو يرمش باستمرار حيث واجه نهاية مدمرة.

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وقال الطبيب البيطري والمنسق غوستافو روداميلانس لمشروع الحفاظ على الحوت الأحدب لوسائل الإعلام المحلية: “لقد حاولنا جر الحيوان ثلاث مرات”.

وأضاف: “كان لدينا كل المعدات المناسبة، فريق مدرب جيدًا ، لكن الحوت تمكن من التحرر من الحبل ولم يسمح بجره”.

وكانت المياه قد جرفت الحوت الأحدب لأول مرة على جزيرة ماري في خليج جميع القديسين في الثامن من يوليو، وبعد إعادته إلى الماء ، تقطعت به السبل مرة أخرى على شاطئ كايب في 15 يوليو.

وتم إعادته إلى البحر مرة ثانية بمساعدة متطوعين وزورق ، ليجدوه مرة أخرى في مكان قريب في صباح اليوم التالي.

الحوت الأحدب
الحوت الأحدب

خلع وكسر في الزعنفة

وقال جوستافو لوسائل الإعلام المحلية في ذلك الوقت: “ لقد لاحظنا أن زعنفته بها خلع أو كسر، لكن لا يمكننا تأكيد ذلك إلا بالأشعة السينية، ومع ذلك ، لا يمكن علاج خلع أو كسر في الحوت ، وهذا يجعل بقاء الحيوان مستحيلاً.”

وقال فريق مشروع الحوت الأحدب لوسائل إعلام محلية إنه يفكر في القتل الرحيم للحيوان، لكن ليس من الواضح كيف انتهت حياة الحوت احتى الآن، بحسب الصحيفة.

وفي حين أن الحيتان لا تبكي بالمعنى الذي قد يبكي به البشر، فقد أفاد شهود العيان على خيوط الحيتان في جميع أنحاء العالم بالعاطفة المطلقة للحيوانات أثناء قدومها إلى الشاطئ.

وفي هذا السياق، قالت ليز كارلسون ، التي شهدت جنوحًا جماعيًا لحيتان رائدة في نيوزيلندا في عام 2018: “كانت الدموع في عيونهم … بدا الأمر وكأنهم يبكون ويصدرون أصواتًا حزينة”.

وقالت لـ “بي بي سي” إنها كانت “أسوأ ليلة في حياتي” وأضافت: “يمكنك أن تشعر بالخوف في الحيوانات ، فهي تنظر إليك. إنهم يشاهدونك ولديهم عيون شبيهة بالبشر”.

المصدرديلي ميل" البريطانية ,تويتر، وطن

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