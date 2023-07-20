الخميس, يوليو 20, 2023
الرئيسيةحياتناسلمى حايك تكشف سر جمالها غير التقليدي في إطلالات المثيرة وكأنها في...
حياتنا

سلمى حايك تكشف سر جمالها غير التقليدي في إطلالات المثيرة وكأنها في الـ20 من عمرها (شاهد)

الأسرار الخفية وراء جمال سلمى حايك الرائع والغير تقليدي: نصائح الجمال العصرية والرفاهية من النجمة العالمية

كتب سالم حنفي
سلمى حايك تكشف سر جمالها غير التقليدي في إطلالات المثيرة وكأنها في الـ20 من عمرها (شاهد)
سلمى حايك
- Advertisement -

وطن- بعد أن أصبح جمالها اللافت حديث وسائل الإعلام خاصة في ظل عدم وجود أية علامات للشيخوخة، كشفت نجمة هولييود المكسيكية، سلمى حايك عن نهجها غير التقليدي للحفاظ على شبابها.

حديث النجمة البالغة من العمر 56 عاما، جاء خلال مقابلة صريحة وكاشفة على بودكاست Let’s Talk Off Camera ، الذي تقدمه خبيرة التجميل كيلي ريبا حيث انفتحت سلمى حايك في حديثها عن نظام جمالها وبقائها في أمان من آثار الشيخوخة.

وخلال اللقاء، سئلت النجمة التي احتفلت بعيد ميلادها السادس والخمسين منذ وقت ليس ببعيد ، السؤال الذي لا مفر منه: هل استخدمت البوتوكس يومًا للحفاظ على مظهركي الخالي من العيوب؟”، وفقا لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وبكل أمانة وثقة، ردت سلمى حايك بسرعة: “لا بوتوكس!”، لتكشف عن طريقتها البديلة للجمال الذي يتحدى تقدم العمر.

وأوضحت سلمى حايك أنها بدلاً من الاعتماد على الحقن والإجراءات ، تتبع شكلاً فريدًا من التأمل ، ناقشته بحماس خلال البودكاست.

- Advertisement -

ووصفت سلمى حايك ما تقوم به بأنها ممارسة ” الشعور بالطاقة” التي تتحرك وترقص بداخلها وتزودها بأحاسيس وخبرات مختلفة.

ونوهت إلى أن ما وصفته بالشكل غير المعتاد من التأمل أصبح جزءًا لا يتجزأ من روتين صحتها وعافيتها.

التأمل وأثره على مظهر سلمى حايك

وأعربت سلمى حايك عن حبها لهذه الممارسة، وأكدت فعاليتها في الحفاظ على مظهرها الشاب، زاعمة أن الانخراط في هذا التأمل لفترات طويلة يترك الناس في حالة من الرهبة، موضحة أنها جعلتها تبدو وكأنها في العشرين من عمرها.

التزام سلمى حايك بجمالها

واعترفت سلمى حايك خلال البودكاست أيضا بعواقب إهمال ممارستها الفريدة للتأمل، موضحة أنها عندما تتوقف عن القيام بذلك بانتظام ، تلاحظ تغيرات في مظهرها حيث تبدأ علامات الشيخوخة المخيفة في الظهور.

تجردت الممثلة سلمى حايك من ملابسها ووضعت مجرد مناشف أثناء تواجدها في الساونا
تجردت الممثلة سلمى حايك من ملابسها ووضعت مجرد مناشف أثناء تواجدها في الساونا

وعندما يتعلق الأمر باحتضان جسدها،وبما يعكس الثقة بالنفس الذي تتمز به سلمى حايك، أقدمت مؤخرا على خطوة جريئة على انستغرام ، حيث تجردت الممثلة من ملابسها ووضعت مجرد مناشف أثناء تواجدها في الساونا.

وبحسب ما ادعت، فقد استخدمت “انستغرام” لتعزيز قوة الشفاء داخل حمامات الساونا خلال احتفالها بيوم الشفاء العالمي، اتثبت أن الرعاية الذاتية هي مفتاح المظهر والشعور بالرضا .

المصدرانستجرام ,ماركا" الإسبانية ,تويتر، وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

سلمى حايك تهدي متابعيها فيديو مثير وهي تسبح بالبكيني: أعلم أنكم تحبون ذلك (شاهد)

حياتنا

سلمى حايك تحتفل باليوم الوطني للبكيني بإطلالة مثيرة جداً لا تصدق (شاهد)

حياتنا

سلمى حايك تحتفل بأسبوع الرفاهية العالمي بصور عارية في الساونا (شاهد)

حياتنا

سلمى حايك تهنئ روبرت رودريغيز بعيد ميلاده بأكثر مشاهدها الجنسية جرأة (فيديو)

حياتنا

سلمى حايك تصفع مؤخرتها بيدها وتثير جنون متابعيها! (شاهد)

حياتنا

سلمى حايك تستعرض جسدها المُذهل على اليخت ببكيني أزرق.. وجلسة تان بدون شمس (شاهد)

حياتنا

سلمى حايك عارية بروب النوم مع رسالة شكر لله (شاهد)

حياتنا

سلمى حايك في إطلالة مثيرة من مهرجان “كان”.. استعانت بمسلمات محجبات للظهور بها (شاهد)

حياتنا

سلمى حايك في موقف مُحرج.. انزلق روب الاستحمام أثناء الرقص وانكشفت أثداؤها! (فيديو)

حياتنا

إطلالة سلمى حايك في حفل ميت غالا “ساخنة” بفستان مكشوف الصدر (شاهد)

حياتنا

سلمى حايك الأكثر إثارة على وجه الأرض تذهل الجميع بـ بيكيني مثير (شاهد)

حياتنا

بعد أوبرا وينفري.. سلمى حايك في الأردن وتعليق مفاجئ! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر والتشكيلة في وديات الأندية

ياسمين صبري تثير الشك بعلاقة رومانسية جديدة: “أنت تجعلني سعيدا”

لحظات مؤلمة لبكاء حوت أحدب عملاق وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة على الشاطئ (شاهد)

بيكهام يصدم عشاق البرغوث ميسي بهذا الخبر!

هل تشعر بالتعب طوال الوقت؟ قد تكون مصابََا بهذا المرض

نادين الراسي تنشر فيديوهات غريبة مع والديها وشقيقتها ساندرين تفضح نواياها (شاهد)

سعر الجنيه مقابل الدولار.. استطلاع لـ رويترز يكشف عن تراجع كبير للعملة المصرية يفوق المتوقع!

مشاري العفاسي: “إخواني أم ماسوني”؟! .. هكذا ردّ القارئ الكويتي

10 مهن تُسبّب معظم حالات الطلاق في العالم..

الاتفاق السعودي يُوقع مع جوردان هندرسون قائد ليفربول.. وهذه تفاصيل الصفقة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC