سلمى حايك تكشف سر جمالها غير التقليدي في إطلالات المثيرة وكأنها في الـ20 من عمرها (شاهد)

وطن- بعد أن أصبح جمالها اللافت حديث وسائل الإعلام خاصة في ظل عدم وجود أية علامات للشيخوخة، كشفت نجمة هولييود المكسيكية، سلمى حايك عن نهجها غير التقليدي للحفاظ على شبابها.

حديث النجمة البالغة من العمر 56 عاما، جاء خلال مقابلة صريحة وكاشفة على بودكاست Let’s Talk Off Camera ، الذي تقدمه خبيرة التجميل كيلي ريبا حيث انفتحت سلمى حايك في حديثها عن نظام جمالها وبقائها في أمان من آثار الشيخوخة.

وخلال اللقاء، سئلت النجمة التي احتفلت بعيد ميلادها السادس والخمسين منذ وقت ليس ببعيد ، السؤال الذي لا مفر منه: هل استخدمت البوتوكس يومًا للحفاظ على مظهركي الخالي من العيوب؟”، وفقا لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وبكل أمانة وثقة، ردت سلمى حايك بسرعة: “لا بوتوكس!”، لتكشف عن طريقتها البديلة للجمال الذي يتحدى تقدم العمر.

