جثة رضيعة جزائرية بدون رأس على شاطئ إسباني.. منظمة تكشف هويتها وظروف وفاتها (شاهد)

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وطن- كشف حساب “أبطال البحار” التابع لمنظمة المركز الدولي لتحديد هوية المهاجرين المختفين ، وهي منظمة غير حكومية مكرسة لتحديد هوية المهاجرين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإسبانية، عن هوية رضيعة قذفتها الأمواج إلى الشاطىء.

وقال الحساب أنه تم التعرف على جثة الطفلة بعد غرقها في البحر مع والديها قبل 4 أشهر، موضحة أنها تبلغ من العمر 8 أشهر، واسمها “ليليا”.

وأوضح الحسااب أن جثة الطفلة ظهرت على الشاطئ في تاراغونا قبل نحو أسبوعين فقط، في حين ان القارب الذي كان يقلها ووالديها غرق في 21 مارس/آذار 2023 قبالة ساحل دينيا – أليكانتي على بعد 15 كم من الشواطئ الإسبانية.

وفاة 16 راكبا

وتوفي في حادث غرق المركب 16 شخصًا وتم العثور على 13 جثة حتى الآن في 4 مقاطعات مختلفة معظمهم في انتظار تحديد هويتهم رسميا.

🤲🏼DESCANSA EN PAZ PEQUEÑA🤲🏼 Tras 4 meses el cuerpo de la pequeña niña de 8 meses de edad llamada Lilia 🇩🇿 ha sido identificada gracias al esfuerzo de nuestra ONG @CIPIMD1 El cuerpo apareció apenas 2 semanas en Tarragona Lamentablemente la embarcación náufrago el 21 de Marzo… pic.twitter.com/y7YhL8PQES — Héroes del Mar (@Heroesdelmar) July 18, 2023

وفاة والدي الطفلة

كما اكدت المنظمة على أن والدي الطفلة توفيا، موضحة أن والدتها “سميرة” دفنت مؤخرًا في الجزائر ولا يزال والدها في طور التعرّف على هويته.

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وعبرت المنظمة عن دعمها ومؤازرتها لعائلة “ليليا”، مؤكدة أنها ستواصل العمل حتى تتمكن عائلتها من دفنها في بلدها الجزائر.

جثة بدون رأس

من جانبه، قال الدفاع المدني الإسباني أنه عثر على جثة الرضيعة في حالة متقدمة من التحلل، وبدون رأس، في 11 يوليو/تموز الجاري على شاطئ في رودا دي بيرا في إقليم تاراغونا.

الـ DNA حدد هوية الرضيعة

وأوضح أنه تم التعرف على هوية الرضيعة “ليليا” بعد إجراء تحليل الـ”DNA” الذي أثبت وجود علاقة قرابة مع “سمر” التي تم العثور على جثتها في 5 أبريل/نيسان الماضي قبالة جزر الباليار.