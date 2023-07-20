الخميس, يوليو 20, 2023
الرئيسيةالهدهدتعذيب وحشي لمهاجرين من قبل حرس الحدود التركي.. فيديو فجر الغضب
الهدهد

تعذيب وحشي لمهاجرين من قبل حرس الحدود التركي.. فيديو فجر الغضب

مقطع الفيديو أظهر التعذيب الوحشي الذي يتعرض له عدد من المهاجرين من قبل أفراد من حرس الحدود التركي

كتب فهمي الورغمي
تعذيب وحشي لمهاجرين من قبل حرس الحدود التركي
تعذيب وحشي لمهاجرين من قبل حرس الحدود التركي
- Advertisement -

وطن- نشر حساب على تطبيق تليغرام تحت اسم “Sensational Turan Union” مقطع فيديو ومجموعة صورٍ مُروعة، الإثنين، وزعم أنها تُظهر ما تعرض له عشرات المهاجرين من تعذيب شديد من قبل حرس الحدود التركي.

ولم يُقدم ناشر هذه المعطيات الصادمة، أي تفاصيل إضافية حول هوية أو جنسية الأشخاص الموجودين في هذا الفيديو، كما أن مكان وتاريخ التسجيل غير معروفين إلى الآن.

كما لم يتسنّ لـ “وطن” التثبت بشكل مستقل من مكان وتاريخ تسجيل مقطع الفيديو.

وحسب ما ذكرت حسابات تركية على موقع تويتر، اطلعت على محتوى الفيديو مثل “10’lar”، فقد عمَد حرس الحدود في المقطع المصور للحديث عن دوافع قومية وراء مايقومون به.

غضب ودعوة للمحاسبة في تركيا

موجة غضب واسعة أطلقها مقطع الفيديو منذ انتشاره، أمس الأربعاء، على مواقع التواصل التركية، وسط دعوات للتدخل الرسمي العاجل من قبل السلطات المعنية في البلاد لمحاسبة الجنود المتورطين في جريمة التعذيب التي وثقها المقطع المُصوَّر.

- Advertisement -

وفي تفاعله مع الحادثة، اعتبر حساب مشهور على تويتر باسم “Bülent Şahin Erdeğer أهل العدل والتوحيد” أن الفاشية القومية غزت بلاده على نحو غير مسبوق، وطالب بمحاسبة المتورطين من حرس الحدود في مقطع الفيديو المذكور.

وقال “أصبحت الفاشية بجميع ألوانها شائعة في تركيا. إنه وباء يسمم الحكومة والمعارضة والشباب الذين يبدون غير سياسيين. منع المهاجرين غير الشرعيين في إطار القانون شيء، و استخدام إرهاب الدولة من خلال التمتع بالتعذيب شيئ آخر. يجب محاسبة هؤلاء الجنود!”.

وأضاف “في التعليقات المكتوبة أسفل تغريدتي وفي معظم التعليقات المقتبسة منها، يمكننا أن نلاحظ كيف يمكن لملايين الأشخاص المصابين بفيروس الفاشية أن يصبحوا عديمي الضمير”.

وختم قائلا “فيروس العنصرية يطغى على العقل ويسيطر على القلب. إنه يفسد النفس. لا يزال هناك الكثير من الناس الذين يمكنهم أن يظلوا بشرًا”.

اتهامات حقوقية لحرس الحدود التركي

منذ مطلع 2023، سجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان 12 وفاة وعشرين إصابة على يد حرس الحدود الأتراك.

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، في أبريل الماضي، إن حرس الحدود الأتراك يعذّبون ويطلقون النار عشوائياً ضد سوريين يحاولون عبور الحدود، داعية أنقرة الى التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبتهم عنها.

وأفادت المنظمة في تقرير أنّ “حرس الحدود الأتراك يُطلقون النار عشوائيا على المدنيين السوريين على الحدود مع سوريا، ويُعذّبون ويستخدمون القوّة المفرطة ضدّ طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى تركيا”.

وتابعت “ينبغي للحكومة التركيّة فتح تحقيق ومحاسبة حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية، ووضع حدّ للإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات القائم منذ فترة طويلة”.

إجراءات مشددة ضد المهاجرين غير الشرعيين في تركيا

ويأتي انتشار مقطع الفيديو المذكور، بعد أيام من مقابلة صحفية لوزير الداخلية التركي “علي يرلي كايا”، كشف خلالها عن تفاصيل الحملة الأمنية الجديدة ضد المهاجرين غير الشرعيين في بعض المدن والولايات التركية وخاصة إسطنبول.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة “حرييت” التركية، تطرق فيها يرلي كايا إلى تفاصيل العملية الأمنية القائمة لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين في تركيا.

 

المصدرهيومن رايتس ووتش ،حرييت ، توتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

جنود أتراك يعذبون سوريين ورجل أعمال كويتي يهدد أردوغان بحملة مقاطعة على نفقته (شاهد)

الهدهد

طالبة تركية ترفع علم المثليين في حفل التخرج.. إجراءات عاجلة ضد الفضيحة

الهدهد

هدية أردوغان لأمير قطر تلفت الأنظار.. وكرة ميسي حاضرة (فيديو)

الهدهد

تركيا توقع مع السعودية أكبر عقد تصدير دفاعي في تاريخها!

الهدهد

كلب ضال يدخل أحد المساجد التركية ويُقلّد سجود المصلين (فيديو)

الهدهد

محمد بن سلمان يقود السيارة التركية “توغ” برفقة أردوغان ليوصله لمقر إقامته (شاهد)

الهدهد

جثث هامدة.. سورية غرق أطفالها أمامها غير مستوعبة للصدمة (فيديو)

الهدهد

بالفيديو.. أردوغان يصل جدة: سأطير بعدها إلى الدوحة ثم أبوظبي وهذا هدفي

الهدهد

كاد يجن من الحر.. هذا ما فعله وظن أنه ينتقم من الشمس.. فيديو طريف

الهدهد

أردوغان يعول على أموال الخليج .. ماذا قال عن جولته الفارقة بالمنطقة؟!

الهدهد

مفاجأة الأمن التركي لابن شقيق فتح الله غولن في ذكرى الانقلاب الفاشل (فيديو)

الهدهد

شاهد ما فعله والد وسام العطبة بجثمانه بعد وفاته إثر عمل بطولي في ألمانيا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد الإساءة.. النائب العام ينتصر لبطلة الشطرنج القطرية “جو شين” بقرار عاجل

فيديو مرعب لما فعلته عاصفة مدمرة بمصنع “فايزر”.. جعلته حطاما في ثوان

“توغ” التركية تتجوّل في دبي.. ما مُواصفات السيارة التي حلُم أردوغان بتصنيعها؟

كلام بذيء على المباشر.. ما حدث في مسرح قرطاج فجّر غضب قيس سعيد

تعليق ناري من الخارجية الجزائرية على اعتراف إسرائيل بالصحراء الغربية.. ماذا قالت؟

شقيقة دنيا بطمة في وضع حميمي مع زوجها والجمهور يهاجمها! (شاهد)

هل تساءلت يوما ماذا سيحدث إذا لم تقم بتنظيف عبوة الماء الخاصة بك بما فيه الكفاية؟

محمد السادس في ورطة.. فرح باعتراف “نتنياهو” بمغربية الصحراء فوجهت له الصين لطمة!

السومة تنازل عن هذا المبلغ الضخم من أجل الرحيل عن الأهلي السعودي

“فيروس قاتل” ينتشر في ولايات جزائرية والسلطات توضح!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC