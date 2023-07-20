تعذيب وحشي لمهاجرين من قبل حرس الحدود التركي.. فيديو فجر الغضب

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وطن- نشر حساب على تطبيق تليغرام تحت اسم “Sensational Turan Union” مقطع فيديو ومجموعة صورٍ مُروعة، الإثنين، وزعم أنها تُظهر ما تعرض له عشرات المهاجرين من تعذيب شديد من قبل حرس الحدود التركي.

ولم يُقدم ناشر هذه المعطيات الصادمة، أي تفاصيل إضافية حول هوية أو جنسية الأشخاص الموجودين في هذا الفيديو، كما أن مكان وتاريخ التسجيل غير معروفين إلى الآن.

كما لم يتسنّ لـ “وطن” التثبت بشكل مستقل من مكان وتاريخ تسجيل مقطع الفيديو.

وحسب ما ذكرت حسابات تركية على موقع تويتر، اطلعت على محتوى الفيديو مثل “10’lar”، فقد عمَد حرس الحدود في المقطع المصور للحديث عن دوافع قومية وراء مايقومون به.

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Bu videodaki kişiler, kaydedildiği yer ve tarih, bilinmiyor. "Sansasyonel Turan Birliği" ismiyle bir Telegram hesabı açıldı ve bu ağır işkence görüntüleri paylaşıldı. "Birlik", efektli ses kaydında, "Türk Devleti adına, gereken cevap verilecek" ifadeleri kullanıldı. !!! pic.twitter.com/DgjsnV5nT0 — 10’lar (@10larMedya) July 19, 2023

غضب ودعوة للمحاسبة في تركيا

موجة غضب واسعة أطلقها مقطع الفيديو منذ انتشاره، أمس الأربعاء، على مواقع التواصل التركية، وسط دعوات للتدخل الرسمي العاجل من قبل السلطات المعنية في البلاد لمحاسبة الجنود المتورطين في جريمة التعذيب التي وثقها المقطع المُصوَّر.

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وفي تفاعله مع الحادثة، اعتبر حساب مشهور على تويتر باسم “Bülent Şahin Erdeğer أهل العدل والتوحيد” أن الفاشية القومية غزت بلاده على نحو غير مسبوق، وطالب بمحاسبة المتورطين من حرس الحدود في مقطع الفيديو المذكور.

وقال “أصبحت الفاشية بجميع ألوانها شائعة في تركيا. إنه وباء يسمم الحكومة والمعارضة والشباب الذين يبدون غير سياسيين. منع المهاجرين غير الشرعيين في إطار القانون شيء، و استخدام إرهاب الدولة من خلال التمتع بالتعذيب شيئ آخر. يجب محاسبة هؤلاء الجنود!”.

Şu paylaşımımın altına yazılan yorumlarda ve alıntılayan çoğu yorumda da faşizm virüsü kapmış milyonların nasıl vicdansızlaşabildiklerini gözlemleyebiliyoruz. Irkçılık virüsü beyni pörsütür kalbi katılaştırır. Benliği çürütür. Yine de insan kalabilen bir çok insan da mevcut… — Bülent Şahin Erdeğer أهل العدل والتوحيد🏴 (@ebu_nidal) July 19, 2023

وأضاف “في التعليقات المكتوبة أسفل تغريدتي وفي معظم التعليقات المقتبسة منها، يمكننا أن نلاحظ كيف يمكن لملايين الأشخاص المصابين بفيروس الفاشية أن يصبحوا عديمي الضمير”.

وختم قائلا “فيروس العنصرية يطغى على العقل ويسيطر على القلب. إنه يفسد النفس. لا يزال هناك الكثير من الناس الذين يمكنهم أن يظلوا بشرًا”.

اتهامات حقوقية لحرس الحدود التركي

منذ مطلع 2023، سجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان 12 وفاة وعشرين إصابة على يد حرس الحدود الأتراك.

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، في أبريل الماضي، إن حرس الحدود الأتراك يعذّبون ويطلقون النار عشوائياً ضد سوريين يحاولون عبور الحدود، داعية أنقرة الى التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبتهم عنها.

وأفادت المنظمة في تقرير أنّ “حرس الحدود الأتراك يُطلقون النار عشوائيا على المدنيين السوريين على الحدود مع سوريا، ويُعذّبون ويستخدمون القوّة المفرطة ضدّ طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى تركيا”.

وتابعت “ينبغي للحكومة التركيّة فتح تحقيق ومحاسبة حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية، ووضع حدّ للإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات القائم منذ فترة طويلة”.

إجراءات مشددة ضد المهاجرين غير الشرعيين في تركيا

ويأتي انتشار مقطع الفيديو المذكور، بعد أيام من مقابلة صحفية لوزير الداخلية التركي “علي يرلي كايا”، كشف خلالها عن تفاصيل الحملة الأمنية الجديدة ضد المهاجرين غير الشرعيين في بعض المدن والولايات التركية وخاصة إسطنبول.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة “حرييت” التركية، تطرق فيها يرلي كايا إلى تفاصيل العملية الأمنية القائمة لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين في تركيا.