مسنة بريطانية تنهي علاقتها بحبيبها المصري وتستبدله بقط وتكشف كيف كانت تمارس الجنس!

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وطن – قررت مُسنة بريطانية ثمانينية، تدعى آريس جونز، أن تنهي علاقتها مع حبيبها المصري محمد أحمد إبراهيم، الذي يصغرها بـ47 عاماً، وتزعم أنها استبدلته بقط.

فاجأت إيريس جونز، البالغة من العمر 83 عامًا، المشاهدين عندما ناقشت حياتها الجنسية مع الشاب البالغ من العمر 37 عامًا في برنامجٍ على قناة ITV.

كانت المُسنة متزوجة من محمد إبراهيم لمدة عامين، ولكنها الآن تعتقد أنها لا تشتاق إليه على الإطلاق.كما أورد تقرير لموقع “mirror” البريطاني

مسنة بريطانية تنهي علاقتها بحبيبها المصري: “كنت أعشق كل شيء في محمد”

ووصفت “إيريس” انهيار علاقتهما قائلة: “لم أتوقع أبدًا أن أقع في حب شخص أصغر مني بـ 46 عامًا، ولكني فعلت. كنت أعشق كل شيء في محمد”.

وتابعت تقول: “لكن الأمور أصبحت صعبة. كان لدينا حياة جنسية رائعة ولكن بعد ذلك، بدلاً من الحب، كنا نناقش دائمًا أي شيء وكل شيء. لا أستطيع التعامل مع ذلك. أنا لست مراهقة مغرمة. أنا في الثالثة والثمانين”.

الآن لدى إيريس حب جديد في حياتها، الصديق القط “تيبس”.

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تحدثت عن رفيقها الجديد (القط) قائلة: “احضرته بعد أيام قليلة من خروج محمد وهو الرفيق المثالي. لا يشكو أبدًا، هادئ جدا وجميل النظر – أنا أعشقه. وهو سعيد جدا هنا ولا يسبب أي فوضى”، حسبما ذكرت مجلة Closer.

وقالت إيريس التي “لا تشتاق إلى محمد على الإطلاق”، أن الشيء الذي أزعجها أكثر هو أنه “أخذ الروبيان المغطى بعجينة التمبورا عندما غادر”، حيث كانت تخطط لتناوله في وجبة العشاء.

المسنة البريطانية تكشف كيف كانت تمارس الجنس مع حبيبها المصري

أثارت إيريس الحرج لدى مقدمي برنامج “This Morning” عندما ناقشت تفاصيل حياتها الجنسية في البرنامج.

واستعرضت إيريس استخدامها لـ “علبة كاملة من جيل مزلق للجماع” في أول ليلة مع محمد، ولم تتردد المُسنة في الكشف عن ذلك.

كما كشفت إيريس عن وضعها المفضل في السرير. مشيرة إلى أنها كانت تحتاج إلى الحذر بسبب “بشرتها الرقيقة”.

تحدثت عن مغامراتها في غرفة النوم، قائلة: “يجب على محمد أن يكون حذرًا عندما يمسكني. يمزق بشرتي، بشرة ساقي رقيقة جدًا”.

وذكرت: “عندما يتعلق الأمر بالحب، يمكن أن يكون الأمر مؤلماً. قد أنتهي في قسم الطوارئ بسبب تمزق الجلد ولكننا حللنا هذه المشكلة لأننا أحيانًا نمارس الجنس بطريقة (وضعية الكلاب) “.حسب قولها