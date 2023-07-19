ما هي منظومة الردع الفعال التي تحمي إيران من أي ضربة عسكرية؟

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وطن- ضمن ما يعرف بـ”الردع الفعال”، قال ضابط كبير في إيران، إن بلاده اكتسبت قوة عسكرية كافية لجعل خصومها يتنازلون عن خيار توجيه ضربة عسكرية للجمهورية الإسلامية .

وصرح رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء: “لقد مرت سنوات منذ أن توقفوا عن الحديث عن الخيار العسكري”.

وأضاف متحدثا عمن وصفهم بـ”الأعداء المجرمين”، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، أنهم توصلوا إلى نتيجة مفادها أن “المعركة البرية ضد إيران سيكون مصيرها الفشل.

وعلى الرغم من الانخراط في دبلوماسية متقطعة مع طهران على مدى العقد الماضي، حذرت الولايات المتحدة من أن كل شيء لا يزال على الطاولة في تعاملها مع التهديدات التي تشكلها البرامج النووية والصاروخية للجمهورية الإسلامية.

وكانت إسرائيل ، عدو إيران الأول ، أكثر انفتاحًا في مثل هذا الخطاب ، حيث هددت بضرب مواقع نووية إيرانية محددة.

وزعم القائد الإيراني: “لقد حققنا ردعًا مستدامًا وفعالًا”، مكررًا فكرة حاولت إيران على أساسها تبرير أنشطتها العسكرية، كما نقل موقع المونيتور.

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وعلى وجه الخصوص ، عندما يتعلق الأمر بالصواريخ الباليستية والطائرات المقاتلة بدون طيار ، تقول طهران إن المقذوفات والطائرات تم تطويرها لأغراض “الردع”.

ومع ذلك ، فشلت الحجة في إقناع الخصوم الغربيين ، الذين يخشون أن مثل هذه التطورات تشكل تهديدًا متزايدًا للاستقرار في الشرق الأوسط المضطرب بالفعل.

انزعاج أمريكي إسرائيلي

كما انزعجت إسرائيل والولايات المتحدة، من رؤية طهران تقيم تحالفات عسكرية مع شركائها الإقليميين. ففي مارس الماضي، أجرت إيران تدريبات مشتركة مع روسيا والصين في خليج عمان ، حيث بدا أن مدمرة بحرية إيرانية رائدة كانت تحتك مع نظرائها الصينيين والروس “ناننينغ والأدميرال جورشكوف”.

وأدلى القيادي العسكري الإيراني، بهذه التصريحات بعد الإشراف على معدات المدفعية والاستطلاع في قاعدة عسكرية يديرها الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) في شمال غرب إيران.

وقال: “نحن نراقب الأعداء عن كثب” ، متفاخرًا بأن القوات الإيرانية في ذروة استعدادها على الحدود وكذلك في العمليات خارج الأراضي.

وفي الشهر الماضي في نفس المنطقة ، انخرط الحرس الثوري الإيراني في عملية استمرت أسبوعا استهدفت المسلحين الأكراد المنفيين المتمركزين في الجبال الوعرة في كردستان العراق المجاورة.

وتزعم طهران أن هذه الجماعات مرتبطة بإسرائيل وتضيف الوقود إلى الاضطرابات التي اجتاحت إيران بعد وفاة امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عامًا، وتدعى مهساء أميني ، في مركز احتجاز أمني في سبتمبر 2022.

على الرغم من الإدانة الصريحة من كل من بغداد وأربيل ، فقد قصفت إيران في عدة مناسبات قواعد المعارضة الكردية داخل الأراضي العراقية بضربات صاروخية وطائرات بدون طيار مميتة منذ ذلك الحين ، ولم ترفع عن الطاولة التهديد بتوغل بري في كردستان العراق للإطاحة بها.

والأسبوع الماضي، أصدر باقري إنذارًا نهائيًا للسلطات العراقية طالبًا منها “بنزع سلاح” المعارضة الكردية الإيرانية بحلول 20 أغسطس، وقال: “إن لم يحدث ذلك سنتخذ بأيدينا إجراءات أكثر صرامة”.