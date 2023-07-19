لماذا أمسك محمد بن سلمان بخنجر أسعد بن طارق في القمة الخليجية؟ (فيديو)

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وطن- ترأس أسعد بن طارق آل سعيد، الممثل الخاص لسلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، وفد سلطنة عُمان في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وألقى أسعد بن طارق، كلمة سلطنة عمان في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، وأعرب عن وافر الشكر والتقدير للمملكة على استضافتها وإعدادها وتهيئتها هذا الاجتماع.

وكان لافتا استقبال ممثل سلطان عمان الخاص، من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في القمة الخليجية بحفاوة كبيرة.

وأظهر مقطع مصور بثته قناة “الإخبارية” السعودية عبر حسابها الرسمي بتويتر، لحظة استقبال ابن سلمان للسيد أسعد بن طارق.

محمد بن سلمان وأسعد بن طارق في القمة الخليجية

وبينما تبادل ابن سلمان وممثل السلطان العماني، الأحضان والقبل والتحيات، كان هناك تصرفا لافتا من قبل ولي العهد السعودي تجاهه.

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل السيد أسعد بن طارق آل سعيد الممثل الخاص لسلطان عُمان #اللقاء_التشاوري_الخليجي#القمة_الخليجية_مع_C5#الإخبارية pic.twitter.com/a3iR3UWAjq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 19, 2023

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حيث ظهر محمد بن سلمان في لقطة عابرة وتصرف سريع لم ينتبه له الكثيرون، وهو يمسك بخنجر السيد أسعد بن طارق، ويبدو أنه كان يُعدل وضعه حيث تحرك من مكانه.

التصرف الذي تفاعل معه “بن طارق” بشكل سريع أيضا، وابتسم للأمير محمد بن سلمان، كتعبير عن شكره له.

كلمة أسعد بن طارق في القمة

وفي كلمته خلال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، قال أسعد بن طارق آل سعيد: “نعرب عن تطلعنا في أن يكون هذا اللقاء انطلاقة جديدة لتعزيز وترسيخ العلاقات بين بلداننا”، مشيدًا بما تشهده العلاقات الخليجية مع دول آسيا الوسطى من تقدم ونماء.

فيديو | كلمة الممثل الخاص لسلطان عُمان أسعد بن طارق في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى #اللقاء_التشاوري_الخليجي#القمة_الخليجية_مع_C5#الإخبارية pic.twitter.com/XnJdh4yKs5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 19, 2023

وتابع في كلمة سلطنة عمان: “نتطلع في المرحلة المُقبلة إلى تحقيق إنجازات متنوعة؛ تفعيلًا للاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولنا، وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون للفترة 2023 – 2027”.

كما أكد ممثل السلطان هيثم بن طارق الخاص، على أن دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى تجمعها مصالح واهتمامات مشتركة تتطلب مزيدًا من التواصل والتنسيق الجماعي في مختلف المحافل الدولية؛ دعمًا لجهود إحلال الأمن والاستقرار والسلام.

📸 | بتكليف سامٍ.. صاحب السمو السيد #أسعد_بن_طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان يترأس وفد سلطنة #عُمان في اللقاء التشاوري الـ/18/ لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول #آسيا الوسطى المنعقدين في… pic.twitter.com/jIs7S6SHk9 — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) July 19, 2023

وثمن واقف دول آسيا الوسطى الداعمة للقضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لما نصّت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.