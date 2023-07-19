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لماذا أمسك محمد بن سلمان بخنجر أسعد بن طارق في القمة الخليجية؟ (فيديو)

وصل الممثل الخاص للسلطان العماني اليوم إلى السعودية، على رأس وفد من سلطنة عمان للمشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

كتب باسل سيد
لماذا أمسك محمد بن سلمان بخنجر أسعد بن طارق في القمة الخليجية؟ (فيديو)
محمد بن سلمان وأسعد بن طارق
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وطن- ترأس أسعد بن طارق آل سعيد، الممثل الخاص لسلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، وفد سلطنة عُمان في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وألقى أسعد بن طارق، كلمة سلطنة عمان في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، وأعرب عن وافر الشكر والتقدير للمملكة على استضافتها وإعدادها وتهيئتها هذا الاجتماع.

وكان لافتا استقبال ممثل سلطان عمان الخاص، من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في القمة الخليجية بحفاوة كبيرة.

وأظهر مقطع مصور بثته قناة “الإخبارية” السعودية عبر حسابها الرسمي بتويتر، لحظة استقبال ابن سلمان للسيد أسعد بن طارق.

محمد بن سلمان وأسعد بن طارق في القمة الخليجية

وبينما تبادل ابن سلمان وممثل السلطان العماني، الأحضان والقبل والتحيات، كان هناك تصرفا لافتا من قبل ولي العهد السعودي تجاهه.

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حيث ظهر محمد بن سلمان في لقطة عابرة وتصرف سريع لم ينتبه له الكثيرون، وهو يمسك بخنجر السيد أسعد بن طارق، ويبدو أنه كان يُعدل وضعه حيث تحرك من مكانه.

التصرف الذي تفاعل معه “بن طارق” بشكل سريع أيضا، وابتسم للأمير محمد بن سلمان، كتعبير عن شكره له.

كلمة أسعد بن طارق في القمة

وفي كلمته خلال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، قال أسعد بن طارق آل سعيد: “نعرب عن تطلعنا في أن يكون هذا اللقاء انطلاقة جديدة لتعزيز وترسيخ العلاقات بين بلداننا”، مشيدًا بما تشهده العلاقات الخليجية مع دول آسيا الوسطى من تقدم ونماء.

وتابع في كلمة سلطنة عمان: “نتطلع في المرحلة المُقبلة إلى تحقيق إنجازات متنوعة؛ تفعيلًا للاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولنا، وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون للفترة 2023 – 2027”.

كما أكد ممثل السلطان هيثم بن طارق الخاص، على أن دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى تجمعها مصالح واهتمامات مشتركة تتطلب مزيدًا من التواصل والتنسيق الجماعي في مختلف المحافل الدولية؛ دعمًا لجهود إحلال الأمن والاستقرار والسلام.

وثمن واقف دول آسيا الوسطى الداعمة للقضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لما نصّت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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