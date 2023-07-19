الأربعاء, يوليو 19, 2023
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رياضة

كم يبلغ راتب رياض محرز مع الأهلي السعودي؟.. السيتي قبض رقم ضخم لإتمام الصفقة

سينضمّ محرز إلى كتيبة من النجوم في صفوف الأهلي السعودي، على غرار البرازيلي "روبيرتو فيرمينو" وحارس المرمى السنغالي "إدوار ميندي"

كتب فهمي الورغمي
كم يبلغ راتب رياض محرز مع الأهلي السعودي؟.. السيتي قبض رقم ضخم لإتمام الصفقة غ
رياض محرز
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وطن- حُسمت رسمياً صفقة انتقال الدولي الجزائري رياض محرز، لصفوف الأهلي السعودي، حسب ما أكد مُراسل beIN SPORTS اليوم، الأربعاء.

وأوضح ذات المتحدث أنّ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد وافق على انتقال النجم الجزائري رياض محرز، إلى الأهلي السعودي، مقابل 30 مليون جنيه استرليني.

يُذكر أن الأهلي السعودي كان قد أعلن منذ فترة تعاقد القريب مع نجم المنتخب الجزائري، في سعيه للعودة إلى المنافسة على الألقاب المحلّية والقارّية.

ومع تأكد الصفقة، سينضمّ محرز إلى كتيبة من النجوم في صفوف الفريق السعودي على غرار البرازيلي “روبيرتو فيرمينو” وحارس المرمى السنغالي “إدوار ميندي”.

محرز يُنهي مسيرته في البريمرليج

رياض محرز (32 عامًا) واحد من أبرز لاعبي الرواق (جناح) على الساحة الكروّية الأوروبية والعالمية.

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ويُعد الأهلي السعودي المحطّة الخامسة في مسيرة الجزائري المظفّرة بعد كامبير ولوهافر الفرنسيين وليستر سيتي الإنجليزي ومواطنه مانشستر سيتي.

ولعب محرز 236 مباراة بقميص السيتيزنس سجّل خلالها 78 هدفًا. كما حمل محرز قميص منتخب الجزائر في 83 مناسبة موقّعًا 30 هدفًا.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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