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فيديو لحادث مروري عنيف فجع اليمنيين ودماء متناثرة بغزارة

التحقيق في الحادث المروري العنيف في ذمار اليمنية: استعراض للأسباب المحتملة، الرد الرسمي، والتأثير على السلامة المرورية في اليمن

كتب خالد السعدي
فيديو لحادث مروري عنيف فجع اليمنيين ودماء متناثرة بغزارة
حادث مروري في اليمن
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وطن- شهدت محافظة ذمار اليمنية، فاجعة مؤلمة أسفرت عن وفاة 11 شخصا جراء حادث مروري وُصف بأنها أحد أكثر الحوادث بشاعة في الفترة الأخيرة.

ولقي 11 شخصا وأصيب ستة آخرون، جراء تصادم شاحنة بحافلة نقل ركاب في طريق ” جبا ” الذي يربط بين محافظة ذمار والعاصمة صنعاء.

وأظهر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام يمنية، اللقطات الأولى للحادث المأساوي، حيث بيّن دماء الضحايا وهي متناثرة بغزارة في المنطقة التي شهدت الفاجعة.

سبب حادث ذمار اليمنية

ووقع الحادث في إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله “الحوثي“، التي أعلنت أن فرق الإسعاف وشرطة المرور توجهت على الفور إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع، حيث تم إغلاق الطريق المتضرر لضمان سلامة المصابين وتسهيل عمل فرق الإنقاذ.

في حين أفادت إدارة مرور محافظة ذمار (تابعة للحوثيين)، بأن التحقيقات الأولية بينت أن سبب وقوع الحادث يعود إلى إهمال السائقين، حيث خرجت الشاحنة من مسارها إلى المسار الآخر الذي تسير فيه الحافلة.

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زيادة ملحوظة في الحوادث المرورية باليمن

وزادت في الفترة الماضية، سقوط ضحايا يمنيين جراء الحوادث المرورية، نتيجة الطرق التي تعاني من الإهمال والسرعة الزائدة واستخدام السيارات المتهالكة وعدم صيانتها.

سقوط سيارة من جبل في اليمن
سقوط سيارة من جبل في اليمن

وأظهرت إحصاءات حديثة، أنّ أكثر من 130 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح في شهر يونيو الماضي، على إثر 273 حادثا مروريا في المناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها.

ومن بين إجمالي الضحايا، توفي 25 شخصاً، فيما تعرض 108 آخرين لإصابات متفاوتة الشدة.

وأغلب الحوادث المسجلة خلال الشهر الماضي، تمثلت في التصادم؛ وذلك بعدد 181 حادثة، تليها حالات الدهس بـ58 حادثة، فيما تم تسجيل 34 حادثة انقلاب.

المصدرتويتر، وطن

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