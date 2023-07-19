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ريم طليقة حسن شاكوش: خانني في رمضان مع ممثلة.. وحورية فرغلي تهدد! (فيديو)

حاول الناشطون تخمين اسم الفنانة التي خان حسن شاكوش زوجته ريم طارق معها وتكرر اسم حورية فرغلي

كتب رفيف عبدالله
ريم طليقة حسن شاكوش: خانني في رمضان مع ممثلة.. وحورية فرغلي تهدد! (فيديو)
ريم طليقة حسن شاكوش
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وطن– تصدرت ريم طارق، طليقة مؤدي المهرجانات المصري حسن شاكوش، التريند بما كشفته حول طلاقهما.

وقالت ريم طارق في لقاء مع برنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبة، إن سبب طلاقها من حسن شاكوش هو الخيانة وفي نهار رمضان.

تالت حرف من اسمها راء

وتابعت: “كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية تالت حرف من اسمها راء.. راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي.. وبينهم علاقة”.

وأضافت: “قعدت 30 يوما في شهر رمضان أشوف حاجات زي كده ومختلفة، وفي وقت من الأوقات الفنانة دي حبت تسمعني صوتها.. كانوا مع بعض وقعدت تضحك.. حلال عليها”.

ريم طليقة حسن شاكوش
ريم طليقة حسن شاكوش

وأردفت طليقة حسن شاكوش: “كنا في رمضان وكان يبث لايفات وقال هاخد هدايا عبارة عن مبالغ من المال.. وكان يقول لي يحرم عليا كل جنيه بيدخل من تيك توك، هاخده وهتبرع به لجمعيات خيرية للأطفال.. فرحت عشان قالي إني أنا اللي هتبرع، ولما اللايفات خلصت الموضوع اتنسى.. وأخد الفلوس”.

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حورية فرغلي ترد

وحاول الناشطون تخمين اسم الفنانة التي خان حسن شاكوش زوجته معها.

وجاء من بين الأسماء: “يسرا، حورية فرغلي، ميرهان حسين”.

وهو الأمر الذي دفع حورية فرغلي إلى الرد قائلة: “والله عمري ما شفت حسن شاكوش ولا أعرفه شخصيًا”.

وأضافت حورية فرغلي في تصريح لصحيفة القاهرة 24: “تابعت تصريحات طليقته أن ثالث حرف من اسم الفنانة راء، مش حورية بس ما في شيرين !”.

ريم طليقة حسن شاكوش
حورية فرغلي

وأردفت: “أنا أصلا مبصاحبش أكيد مش هعرف راجل متجوز، وأنا مش كده خالص.. ومع احترامي لشاكوش أنا مش بتاعت الكلام ده”.

وأكدت حورية: “آخري صداقة، ولكن أنا عمري ماشفتوش حتى بسمع بنت الجيران اللي هي مش عليها صورته.. ولو الموضوع انتشر بالشكل ده هرفع قضية تشهير”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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