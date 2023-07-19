رعباً من محمد بن سلمان.. داعية سعودي يتبرأ من سيلفي مع الشيخ بدر المشاري! (شاهد)

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وطن- في واقعة صادمة تعكس حالة الرعب التي يعيشها المواطنين السعوديين وخاصة المشاهير منهم في حال ارتبط اسم احدهم بآخر ألقي القبض عليه، انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لأحد الدعاة وهو يتبرأ من معرفته بالداعية بدر المشاري الذي تم الإعلان عن اعتقاله مؤخرا.

وظهر الداعية في مقطع فيديو وهو يشير لصورة سيلفي جمعته بالداعية بدر المشاري، ليؤكد أنها قديمة وتعود لعام 2016.

وتوجه الداعية لمتابعيه بالقول أنه لا يقر ما يقول بدر المشاري، موضحا أن السليفي قديم، رافضا حتى النطق باسمه، مكتفيا بالإشارة إليه باسم “هذه الصورة”.

يتبرأ حتى من "السيلفي" مع الشيخ بدر المشاري ليضمن سلامة بدنه!

وماذا عن سلامة الدين؟!#اعتقال_بدر_المشاري_جريمة pic.twitter.com/LI43sHOvfW — فهد (@fahadresearch19) July 18, 2023

استنكار المغردين

واستنكر المغردون الحالة التي وصلت بها المملكة، حتي يضطر الرجل للبرءاة من صورة او معرفة جمعته بآخر، داعين الله أن يفك كرب الداعية بدر المشاري، في حين هاجم البعض الداعية لمسارعته للتبرؤ من صورة جمعته سابقا بالشيخ.

وفي هذا السياق، قال صاحب حساب يدعى “الفاروق”:” لاحول ولاقوة الا بالله . قمنا انخاف من الصورة القديمة لكي لا نتهم . لا اله الا الله الى اين وصلنا”.

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ودافع المغرد “أبو أسامة” عن الشيخ بدر المشاري مهاجما من تبرأ عنه بالقول:” والله ماعلمنا على الشيخ بدر الا كل خير ونحسبه من الاتقياء الانقياء والله حسيبه ونسأل الله أن يفك أسره ويفرج همه ويثبته على الحق وان ينتقم الله من كل من خطط وشارك في اعتقاله ونبرأ اليك يارب من كل من تبرأ من أخيه في ساعه هو احوج مايحتاج الى نصرته فيها”.

وقال المغرد مصطفى الشواطي، مستنكرا هذا الحال:” لا حول ولا قوة إلا بالله ! اللهم احفظنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق .. نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة”.

وهاجمه آخر بالقول:” وهابي جبان”.

الكشف عن اعتقال بدر المشاري

وكان حساب “معتقلي الرأي” الرسمي على تويتر والمعني بقضايا المعتقلين السياسيين في السعودية، قد أكد خبر اعتقال الشيخ بدر نادر المشاري، دون معرفة سبب الاعتقال.

🔴 عاجل

تأكد اعتقال الشيخ #بدر_نادر_المشاري من دون معرفة الأسباب حتى الآن. pic.twitter.com/4Wjwc3AfKJ — معتقلي الرأي (@m3takl) July 17, 2023

وفيما يبدو ردا على محاولة البعض التبرؤ من الشيخ بدر المشاري، نشر حساب “معتقلي الرأي” مقتطفا من محاضرة سابقة له تحدث فيها عن عن أهمية الثبات على المبادئ والأخلاق.

دعوة الشيخ بدر المشاري للثبات على المبدأ

وخلال المحاضرة وجه الشيخ “المشاري” دعوة للجميع بالتمسك بأخلاقهم والثبات عليها حال وجود أزمة أخلاق، مؤكدا على أن الخسران سيكون من نصيب من تخلى وتنازل عن أخلاقه لأدنى شيء.

وقال الشيخ بدر المشاري في محاضرته، موجها حديثه لذوي الأخلاق قائلا: “إذا باعت الناس لا تبيع، وإذا تنازلت الناس فلا تتنازل واثبت، وإذا سقط بع الناس وانهارت أخلاقهم اثبت على المروءة والوفاء”، مؤكدا على أن هذا الثبات بمثابة عزة وانتصار.

الشيخ بدر المشاري يتحدث عن أهمية الثبات على المبادئ والأخلاق#اعتقال_بدر_المشاري_جريمة pic.twitter.com/EciR85n6Sa — معتقلي الرأي (@m3takl) July 18, 2023

يشار إلى أن الشيخ بدر المشاري من مواليد عام 1393 هـ الموافق 1973م في مدينة الرياض، وعمِل سابقاً إماماً لجامع حطين في الرياض، ثم تفرّغ للعمل الدعوي والوعظ