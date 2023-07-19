دعارة مثلية في الكويت.. ضبط شواذ آسيويين داخل معهد مساج بوضع تلبس

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وطن- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط 6 رجال من جنسية آسيوية في معهد مساج، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقبال مبالغ مالية.

وأفادت في بلاغ صادر في الغرض، أنه تم إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقالت إدارة الإعلام الأمني في الكويت، إن ذلك يأتي استمرارا لجهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين عن القانون.

ضبط (6) رجال من جنسية آسيوية في معهد مساج بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة الإعلام الأمني:

استمرارا لجهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة حماية الآداب العامة من ضبط (6) رجال من جنسية آسيوية في احد… pic.twitter.com/wrxn43bDGr — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 19, 2023

القانون الكويتي يردع الشذوذ

يحتوي قانون العقوبات على بعض الأحكام العامة ضد «الفجور والفسق» التي يمكن استخدامها لمعاقبة مجتمع الميم.

تعاقب المادة 193 من قانون العقوبات الفجور (التي تفسرها المحاكم على أنها تعني المثلية الجنسية بين الرجال) بالسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات.

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المادة 198 تحظر الفجور العام. في عام 2008، تم توسيع القانون ليحظر أيضًا «تقليد الظهور كشخص من الجنس الآخر» بغرامات أو السجن.