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حذار من تناول الجبن على متن الطائرة لهذا السبب!

غالبًا ما تأتي الوجبات مع لفائف الخبز أو البسكويت، جنبًا إلى جنب مع علبة من الجبن، ولكن الخبراء يحثون المسافرين على التخلص من الجبن أثناء الرحلة

كتب ايمان الباجي
حذار من تناول الجبن على متن الطائرة لهذا السبب!
وجبات الطائرة
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وطن- من المعروف للجميع أن الطعام الذي يُقدّم على متن الطائرات ليس الأفضل في العالم، وهناك وجبة خفيفة واحدة لا يجب أن تأكلها أبدًا وفقًا للخبراء.

أثناء السفر بالطائرة، غالبًا ما تأتي الوجبات مع لفائف الخبز أو البسكويت، جنبًا إلى جنب مع علبة من الجبن، ولكن الخبراء يحثون المسافرين على التخلص من الجبن أثناء الرحلة وتجنب تناوله.

أوضحت ياسمين كينج، التي تعمل مضيفة طيران منذ عام 2015 قائلة:”ابتعد عن صواني الجبن، لأنها ليست طازجة جدًا، حيث يتم تخزين هذه الأطعمة في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، لذلك من غير المحتمل أن تكون طازجة.”

كما تقترح تجنب الوجبات الخفيفة المالحة الأخرى مثل المكسرات والمعجنات، هذا لأنها قد تسبب جفاف البشرة أثناء الرحلة، وفقا لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.

أطعمة أخرى عليك تجنبها

في سياق آخر، كشف خبراء آخرون عن نوع الأطعمة التي يجب ألا تأكلها على متن الطائرة.

وجبات الطائرة
من المعروف للجميع أن الطعام الذي يُقدّم على متن الطائرات ليس الأفضل في العالم

المعكرونة هي من الأطعمة الأخرى التي يجب تجنبها حيث يتم تقديمها على قوام معين لكي تكون لذيذة ويمكن إتلافها عند إعادة تسخينها.

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من جهته، أخبر الدكتور تشارلز بلاتكين، المدير التنفيذي لمركز سياسة الغذاء في جامعة Hunter موقع Travel + Leisure أن تناول الكثير من الكربوهيدرات الثقيلة مثل المعكرونة مع الصلصات الكثيفة أو الخبز أو الكعك يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالسوء أثناء الرحلة.

قائلا في هذا السياق:“إن تناول الكثير من الكربوهيدرات الثقيلة مثل المعكرونة مع الصلصات الكثيفة أو الخبز أو الكعك سيجعلك تشعر بالخمول والنزول وعدم الشبع.”

علاوة على ذلك، مستويات السكر في الدم سترتفع ثم تنخفض، مما سيؤثر سلبًا على شعورك.

في سياق آخر، أخبرت سيلينا بيدنج، التي تعمل مضيفة طيران منذ سنوات، صحيفة إكسبرس البريطانية أنه لا يجب على الركاب تناول الطعام والمشروبات “مطلقًا” على متن الطائرة.

بدلاً من ذلك، أوصت المسافرين دائمًا باختيار سلطة أو سلطة فواكه خلال الرحلات الجوية.

مياه الصنوبر

وأكدت سيلينا إنه يجب على الركاب تجنب مياه الصنبور وطعام الطائرة بأي ثمن، حيث قالت: “العديد من الدراسات أظهرت أن ماء الصنوبر ليس نقياً وصالحاً للشرب.”

وفيما يتعلق بالطعام، نصحت سيلينا “بتجنب طعام الطائرة بقدر ما تستطيع”.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن

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