تفحم 34 شخصا في حادث مروري بالجزائر ولقطات مؤلمة توثق الفاجعة

- Advertisement -

وطن- شهدت الجزائر، مأساة مروعة بعد سقوط 34 قتيلا وإصابة 12 آخرين، في حادث مروري في قرية أوتول بتامنراست جنوبي البلاد.

وقالت صحيفة “النهار” الجزائرية، إن الحادث وقع فجر اليوم، وأسفر عن اندلاع حريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة أوتول بلدية تمنراست.

وأضافت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن اصطداما وقع بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين، موضحة أن الحادث أسفر عن مصرع 34 شخصا بعد تفحمهم، بجانب إصابة 12 آخرين، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها للحادث، نيرانا مهولة جراء احتراق السيارة والحافلة.

خسائر بشرية ومادية

وكثيرا ما تسجل الجزائر حوادث مرور مميتة، وبخاصة على الطرق الكبرى في المناطق الداخلية، حيث شهد العام الماضي، سقوط 2500 قتيل جراء تلك الحوادث المأساوية.

ولا تقتصر خسائر الجزائر جراء حوادث المرور، على الكلفة البشرية، لكن هناك خسائر مادية أيضا، حيث كشفت السلطات في وقت سابق، أن حوادث المرور تكلف الخزانة العمومية خسائر مادية قدرت بنحو 100 مليار دينار جزائري.

- Advertisement -

تبون غاضب من ارتفاع ضحايا الحوادث

وسبق للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن عبر عن غضبه من ارتفاع ضحايا حوادث المرور، وقال إنها تتطلب حلاً ردعياً من خلال تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور.

وشدد على ضرورة تصنيف هذه المخالفة إلى خانة الجرائم، مع تشديد العقوبة ضد المتورطين في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين.