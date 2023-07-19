بعد قدوم إمام عاشور للمارد الأحمر.. تعرف على أبرز 10 نجوم لاعبوا مع الأهلي والزمالك

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وطن- نجح نادي الأهلي في التوقيع مع إمام عاشور نجم الزمالك السابق، قادماً من صفوف فريق ميتيلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد النجم المصري عاشور إلى الدوري المصري الممتاز، بعد رحلة احترافية قصيرة في الدوري الدنماركي مع نادي ميتيلاند، لكنه فضل ارتداء قميص الغريم الأهلي المصري على حساب ناديه السابق الزمالك الذي لعب في صفوفه لسنوات طويلة.

انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

وقالت صحيفة (الوطن سبورت) الرياضية المصرية، نقلاً عن مصدر مسؤول لها في نادي الأهلي المصري بشأن صفقة إمام عاشور، ” اللاعب عاشور وقع النادي الأهلي لمدة 5 مواسم قادمة”.

وأردفت، “راتب إمام عاشور مع الأهلي المصري يصل إلى 15 مليون جنيه مصري سنوياً، مع زيادته بشكل سنوي. ليتساوى مع الفئة الأولى”.

لا يمكنك رؤية الشبح إلا حينما يقرر🦅 pic.twitter.com/Vbh1V5qDGY — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 18, 2023

كما وختم التقرير، ” هناك بعض الاستثناءات في عقد اللاعب عاشور مع الأهلي، وهو عدم حصول إدارة النادي على نسبة من مشاركة اللاعب في الإعلانات أو حتى ظهوره في البرامج التلفزيونية”.

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10 نجوم لاعبو مع الأهلي والزمالك

ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء الكرام في كل مكان، عن أبرز 10 نجوم لاعبو مع قطبي الكرة المصرية، بعد انضمام إمام عاشور إلى صفوف المارد الأحمر الأهلاوي في سوق الانتقالات الصيفية، كما يلي:

التوأم حسام وإبراهيم حسن ( انتقال التوأم من الأهلي إلى الزمالك عام 2000).

إبراهيم سعيد ( انتقال اللاعب من الأهلي إلى الزمالك عام 2004).

الثنائي طارق السعيد ومحمد صديق ( الانتقال من صفوف الزمالك إلى الأهلي عام 2006).

نادر السيد حارس المنتخب المصري ( انتقال اللاعب من الزمالك إلى الأهلي عام 2007).

مرحبًا بك في نادي القرن♥️ إمام عاشور أهلاوي 🦅💪 pic.twitter.com/9kJ2kDHpbu — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 18, 2023

المعتز بالله إينو ( انتقال اللاعب من الزمالك إلى الأهلي عام 2007).

حسين المحمدي ( انتقال اللاعب من الأهلي إلى الزمالك عام 2010).

مؤمن زكريا ( انتقال اللاعب من الزمالك إلى الأهلي عام 2014).

محمود عبد المنعم (كهربا) ( انتقال اللاعب من الزمالك إلى الأهلي عام 2020).