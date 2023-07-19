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السلطنة تفوقت على قطر والإمارات.. بشرى سارة للعمانيين يزفها مؤشر عالمي هام

اعتمد مؤشر جودة الحياة لعام 2023 الخاص بـ نامبيو Numbeo، والذي تصدرته سلطنة عمان عربيا، على عدة معايير بما في ذلك تكلفة المعيشة والقوة الشرائية

كتب فهمي الورغمي
السلطنة تفوقت على قطر والإمارات.. بشرى سارة للعمانيين يزفها مؤشر عالمي هام
ترتيب الدول العربية على مؤشر جودة الحياة
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وطن- احتلت سلطنة عمان المرتبة الأولى على مستوى آسيا والعالم العربي، والثامنة عالمياً في مؤشر جودة الحياة 2023، الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “نامبيو”.

ونامبيو، هو قاعدة بيانات عالمية يعتمد على مصادر مفتوحة حول أسعار المواد الاستهلاكية، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية، على غرار مؤشرات أخرى.

ترتيب الدول العربية على مؤشر جودة الحياة

واعتمد مؤشر جودة الحياة لعام 2023 الخاص بـ نامبيو Numbeo، في تصنيفه على عدة معايير، بما في ذلك تكلفة المعيشة والقوة الشرائية والقدرة على تحمل تكاليف السكن والتلوث ومعدلات الجريمة وجودة النظام الصحي وحركة المرور.

وحصلت سلطنة عمان على 184.7 نقطة وتصدرت الدول العربية في مؤشر جودة الحياة، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عربيا و15 عالميًا، وقطر في المركز الثالث عربيًا والعشرين عالميًا، والمملكة العربية السعودية الرابع عربيًا و32 عالميًا.

ويشير مستوى المعيشة إلى مستوى الثروة والراحة والضروريات والسلع المادية المتاحة لمنطقة جغرافية معينة، إضافة إلى الصحة البدنية والعقلية والعافية

مؤشرات جودة الحياة

ووفق جدول بياني نشره الموقع على حسابه الإلكتروني بلغ مؤشر جودة الحياة في السلطنة 184، ومؤشر القوة الشرائية 106.2.

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ومؤشر الأمان 80.4 ومؤشر الرعاية الصحية 59.0، وتكلفة المعيشة 49.6 ونسبة سعر العقار إلى الدخل 3،2.

ويعتمد مؤشر جودة الحياة بحسب “Numbeo” على البيانات واستطلاعات المستخدمين التي جمعها.

تلتقط الاستطلاعات تصورات وتجارب زوار الموقع فيما يتعلق بالجوانب المختلفة لجودة الحياة.

وتسعى Numbeo جاهدة لتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن طريق تصفية البريد العشوائي المحتمل، وضمان عدد كافٍ من المساهمين لكل مدينة أو بلد.

وقد تختلف الصيغة المحددة التي تستخدمها Numbeo وتخضع للتغيير. فهي تجمع البيانات التي تم جمعها لكل عامل لتوليد قيمة عددية تمثل جودة الحياة في موقع معين.

وبحسب موقع worldpopulationreview فإن واحدة من أكثر المعادلات شمولاً هي مؤشر جودة الحياة في Numbeo ، والذي يقيس ثمانية مؤشرات: القوة الشرائية (بما في ذلك الإيجار) ، والسلامة ، والرعاية الصحية ، وتكلفة المعيشة ، ونسبة سعر الممتلكات إلى الدخل ، ووقت التنقل المروري ، والتلوث ، والمناخ. القوة الشرائية ، وتكلفة المعيشة ، ونسبة سعر الممتلكات إلى الدخل ، كلها مقاييس للأموال المالية للمواطن العادي في بلد ما.

والتي ترتبط مباشرة بمستوى المعيشة. وقت التنقل المروري واضح بذاته ولكنه حيوي (كما سيشهد أي مسافر).

مستوى الثروة والراحة

ويشير مستوى المعيشة أيضاً إلى مستوى الثروة والراحة والضروريات والسلع المادية المتاحة لمنطقة جغرافية معينة. يرتبط ارتباطًا وثيقًا (وغالبًا ما يستخدم بالتبادل) بنوعية الحياة ، والتي من المفهوم عمومًا أنها تشمل نفس مقاييس الازدهار مثل مستوى المعيشة ، ولكنها تتضمن أيضًا الصحة البدنية والعقلية والعافية. نظرًا لأن مستوى المعيشة ونوعية الحياة واسعان ، ولكنهما أيضًا مصطلحات غامضة بعض الشيء ، فلا توجد تقنية متفق عليها عالميًا لقياسها.

مؤشر الأمان

يغطي مؤشر الأمان المخاوف المتعلقة بالسرقة وسرقة السيارات والجرائم الأخرى ، فضلاً عن انتشار المخدرات وجرائم الممتلكات والجرائم العنيفة والفساد والرشوة.

يقدّر مؤشر الرعاية الصحية الجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية ، بدءًا من التكاليف التي يتحملها المريض والانتقال إلى جودة الرعاية والمعدات والأطباء والموظفين.

من جهة أخرى وعلى الصعيد العالمي، جاءت هولندا في المرتبة الأولى، تليها الدنمارك وسويسرا. أما بالنسبة للعالم العربي، فتحتلّ الإمارات المرتبة الثانية (المرتبة الـ15 عالمياً)، تليها قطر (المرتبة الـ20 عالمياً)، والمملكة العربية السعودية (المرتبة الـ32 عالمياً)، والكويت (المرتبة الـ49 عالمياً).

المصدرworldpopulationreview ،Numbeo ، رصد وتحرير وطن

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