اقتحام سفارة السويد في بغداد وإحراقها بعد سماح السلطات بحرق القرآن مجدداً (شاهد)

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وطن- احتجاجا على سماح السلطات السويدية للاجىء العراقي سلوان موميكا وزميل له بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم اليوم الخميس، اقتحم مئات المحتجين في الساعات الأولى من اليوم السفارة السويدية في بغداد وتسلقوا جدرانها وأشعلوا فيها النيران.

ووفقا لما نقلته “رويترز“، قال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية السويدية في بيان إن جميع موظفي السفارة في بغداد بخير ، وندد بالهجوم وسلط الضوء على حاجة السلطات العراقية لحماية البعثات الدبلوماسية.

وبحسب الوكالة، فقد دعا أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى التظاهرة يوم الخميس للاحتجاج على حرق القرآن للمرة الثانية في السويد خلال أسابيع ، بحسب منشورات في مجموعة تليغرام الشهيرة التي ربطت بين رجل الدين النافذ ووسائل إعلام أخرى موالية للصدر.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية تي تي يوم الأربعاء أن الشرطة السويدية وافقت على طلب لقاء عام خارج السفارة العراقية في ستوكهولم يوم الخميس.

وجاء في الطلب أن مقدم الطلب يسعى لحرق القرآن والعلم العراقي ، حسب ما أوردته تي تي.

وكان من المقرر أن يشارك شخصان في المظاهرة، وفقًا لما ذكرته تي تي ، مضيفًا أن أحد الأشخاص هو نفس الشخص الذي أضرم النار في مصحف خارج مسجد في ستوكهولم في يونيو.

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اقتحام السفارة السويدية في بغداد

وأظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو التي نُشرت على مجموعة تليغرام ، تجمع الناس حول السفارة حوالي الساعة لواحدة صباح يوم الخميس وهم يهتفون بشعارات مؤيدة للصدر ويقتحمون مجمع السفارة بعد حوالي ساعة.

🔴 Prise d'assaut de l'ambassade de Suède à Bagdad en réaction à l’autorisation donnée par la la police suédoise à un rassemblement devant l'ambassade d'Irak à Stockholm où l'organisateur prévoit de brûler un exemplaire du Coran ainsi que le drapeau irakien #globalimpact pic.twitter.com/6MGz4B8z2v — Global Impact Intelligence (@GlobalImpactIn2) July 20, 2023

وهتف المتظاهرون “نعم للقرآن”.

وأظهرت مقاطع فيديو في وقت لاحق الدخان يتصاعد من مبنى في مجمع السفارة والمتظاهرين يقفون على سطحه.

يحدث الان

اقتحم محتجون عراقيون السفارة السويدية في بغداد وأضرموا فيها النيران رداً على حرق المصحف في #استوكهولم وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مئات المحتجين اقتحموا السفارة السويدية في بغداد وأشعلوا فيها النيران. وقالت رويترز نقلا عن مصدر مطلع وشاهد إن المحتجين اقتحموا… pic.twitter.com/yOXLpbInK9 — maryam_with_you 👈🏻 (@maryam_with_you) July 20, 2023

الخارجية العراقية تندد

كما نددت وزارة الخارجية العراقية بالحادثة وقالت في بيان إن الحكومة العراقية أصدرت تعليمات لقوات الأمن بإجراء تحقيق سريع وتحديد الجناة ومحاسبتهم.

وبحلول فجر يوم الخميس انتشرت قوات الأمن داخل السفارة وتصاعد الدخان من المبنى فيما أخمدت رجال الإطفاء الجمرات العنيدة، فيما انسحب معظم المتظاهرين خارج مقر السفارة، بحسب شهود لرويترز.

اقتحام متظاهرين عراقيين السفارة السويدية في بغداد واشعلوا فيها النيران

اقتحم الصدريون (أنصار الصدر) وأحرقوا السفارة السويدية في بغداد احتجاجًا على منح السويد تصريحًا آخر لحرق القرآن (لم يتم تأكيد ذلك بعد)#العراق #حرق_المصحف #السويد pic.twitter.com/BwKzArocpE — maryam_with_you 👈🏻 (@maryam_with_you) July 20, 2023

ودعا الصدر أواخر الشهر الماضي إلى احتجاجات ضد السويد وطرد السفير السويدي بعد حرق المصاحف في ستوكهولم من قبل رجل عراقي.

احتجاجات سابقة

ووقعت مظاهرتان كبيرتان خارج السفارة السويدية في بغداد في أعقاب حرق المصحف ، حيث قام المتظاهرون بخرق مقر السفارة في إحدى المناسبات.

إدانة عربية وإسلامية لحرق القرآن

وأصدرت حكومات عدة دول إسلامية ، من بينها العراق وتركيا والإمارات والأردن والمغرب ، احتجاجات على الحادث ، مع مطالبة العراق بتسليم الرجل لمحاكمته في البلاد.

كما نددت الولايات المتحدة بذلك ، لكنها أضافت أن إصدار السويد للتصريح يدعم حرية التعبير ولم يكن مصادقة على الإجراء.