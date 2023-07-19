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حياتنا

“أنا وبناتي بخير”.. حليمة بولند منهارة وتستنجد بالشرطة في روما (فيديو)

استعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند في مقطع فيديو محضر الشرطة الذي أجرته لدى السلطات الأمنية الإيطالية

كتب خالد الأحمد
حليمة بولند في روما
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وطن- تعرضت الإعلامية الكويتية “حليمة بولند” لعملية سرقة من داخل الفندق الذي تقيم فيه بإيطاليا، حيث تقيم بعد سنوات من سرقة مماثلة حصلت في شقتها في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي مقطع فيديو تداوله مواقع التواصل الاجتماعي شكرت حليمة بولند، السفارة الكويتية في روما على سرعة التجاوب والتفاعل معها، وخصت بالذكر موظف العلاقات العامة في السفارة وممثل السفير تاج محمد علي على جهده معها ومع بناتها.

حليمة بولند تكشف تفاصيل تعرضها للسرقة

واستعرضت الإعلامية حليمة بولند محضر الشرطة الذي أجرته، وكشفت أن موظفي السفارة كانوا قد سبقوها إلى مخفر الشرطة دون أن يعرفوا من هي بل لمجرد أنها كويتية- كما قالت-

وكشفت حليمة بولند أنها تعرضت للسرقة من داخل غرفتها في فندق “سانت ريجس روما” الذي يقع قرب ميدان الجمهورية على بعد فقط 5 دقائق سيراً من مركز مدينة روما.

حيث تم سلب أموالها والساعة التي كانت ترتديها، واستدركت:” الحمد لله “على كل شيء المهم أني وبناتي بخير”.

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سرقة سابقة

وسبق أن تعرضت حليمة بولند للسرقة في محل إقامتها بأحد الفنادق جنوب فرنسا، عام 2017 حيث تم الاستيلاء على جميع مجوهراتها وأموالها وملابسها عن طريق كسر باب غرفتها.

وبثت المشهورة الكويتية حينها مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” SnapChat” أوضحت من خلاله تعرضها لحادث سرقة في جناحها في أحد الفنادق في منطقة سانت تروبي، جنوب فرنسا أثناء تقضيتها لعطلتها.

ليظهر الفيديو رجال الأمن وهم يرفعون البصمات عن الباب المكسور، الذي يطل على البحر وحمامات السباحة حسب وصفها.

حليمة بولند تتنزه في روما

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عبرت منذ أيام عن ضجرها بسبب حرارة الجو المرتفعة خلال استمتاعها بوقتها رفقة طفلتيها في روما الإيطالية.

وظهرت حليمة بولند في أحد المنتزهات بملامح متغيرة مع ابنتيها ماريا وكاميليا وهن يلعبن ويستمتعن بوقتهن داخل إحدى مدن الملاهي الشهيرة في العاصمة الإيطالية.

وقارنت حليمة بولند بين درجة الحرارة في روما وفي الكويت، مؤكدة أن الوضع في بلدها أفضل لأن الأماكن مكيفة والخروج في الهواء الطلق قليل جدا، بينما في إيطاليا كل أماكن الترفيه تقريبا خارج الأماكن المكيفة والمغلقة.
وختمت متحدثة عن أجواء روما اللاهبة هذه الأيام :” هذا صدق أو كاميرا خفية قولولنا “.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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