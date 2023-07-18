الثلاثاء, يوليو 18, 2023
الرئيسيةالهدهدمقاتلو الدعم السريع يفترسون حيوانات حديقة الخرطوم ومخاوف من هروب الأسود
الهدهد

مقاتلو الدعم السريع يفترسون حيوانات حديقة الخرطوم ومخاوف من هروب الأسود

الحديقة تضم 26 أسدًا وخمسة ضباع بالإضافة إلى أنواع مختلفة من القطط البرية والنعام والطيور والقرود والزواحف

كتب خالد الأحمد
مقاتلو الدعم السريع يفترسون حيوانات حديقة الخرطوم ومخاوف من هروب الأسود
مقاتلو الدعم السريع يفترسون حيوانات حديقة الخرطوم
- Advertisement -

وطن- اقتحم مقاتلون من قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية، التي تتقاتل مع قوات الجيش، محمية للحيوانات في ضواحي الخرطوم وأطلقوا النار وأخذوا جملًا وغزالين.

قال منصور بابكر حامد الرئيس التنفيذي لإنقاذ الحيوانات في السودان، إن هذه هي المرة الثانية التي اقتحمت فيها قوات الدعم السريع حديقة الحيوان، وسرقة الحيوانات من أجل اللحوم وتركت الموظفين الباقين مرعوبين.

وأضاف في حديث لموقع ميدل إيست آي: “يوجد الآن أربعة عمال في حديقة الحيوانات.. تحدثت إلى أحدهم، سانتينو ، الذي أخبرني أن قوات الدعم السريع هاجمت إحدى الجمال في حديقة الحيوانات من أجل أكلها. وأطلقوا النار على الجمل وأخذوه معهم”.

وأتابع: “قبل ذلك بيوم، اقتحمت مجموعة أخرى من قوات الدعم السريع حديقة الحيوان، واعتدت على غزالين وأخذتهما لتناول الطعام.. الجمل الذي تم إطلاق النار عليه كان عجلًا وكان مع والدته في ذلك الوقت. كما تم أخذ غزالين”.

ويقع مركز السودان لإنقاذ الحيوانات على بعد 35 كيلو مترا من وسط الخرطوم ، عاصمة السودان. وتضم الحديقة 26 أسدًا وخمسة ضباع ، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من القطط البرية والنعام والطيور والقرود والزواحف ، وفقًا لحميد.

يقع السودان لإنقاذ الحيوانات على بعد 20 دقيقة بالسيارة من وسط الخرطوم
يقع السودان لإنقاذ الحيوانات على بعد 20 دقيقة بالسيارة من وسط الخرطوم

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، كافح العاملون في حديقة الحيوان للحفاظ على الحيوانات على أنفسهم أيضا، وقبل اقتحامات قوات الدعم السريع، تأثرت الحديثة بالغارات الجوية للجيش ، التي عطلت إمدادات الطاقة، وأثرت بشكل خطير على الحيوانات.

- Advertisement -

قد تهرب الأسود

ويتم احتواء الأسود في حديقة الحيوان بأسوار مكهربة تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي، في حين يحتوي مركز إنقاذ الحيوانات على ألواح شمسية لتوفير الطاقة الاحتياطية، لكنها ليست كافية للحفاظ على عمل مضخات المياه ، مما يعني أن الحيوانات كانت أيضًا بدون مياه نظيفة.

أسداً في الحرم تتطلب 135 كيلوغراماً من اللحوم كل يوم
أسداً في الحرم تتطلب 135 كيلوغراماً من اللحوم كل يوم

كما أثار هذا الإمداد غير الآمن بالطاقة، احتمالية هروب الأسود من حظائرها والتجول في السودان الذي مزقته الحرب.

كما أن توفير الطعام والماء للحيوانات البرية يعتبر أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة لموظفي حديقة الحيوان، ويحتاج 26 أسدًا إلى تناول 135 كيلوغرامًا من اللحوم يوميًا، فيما يعمل المدير وموظفوه بلا كلل لضمان توصيل الطعام والمياه من الأسواق والمرافق ، ومعظمها في ولاية الجزيرة المتاخمة لولاية الخرطوم.

قال حميد: “نحصل على المياه عبر الصهاريج.. من الصعب جدًا العثور على الطعام.. هناك بعض الأماكن الآمنة في السودان ، ننادي تجاراً مختلفين لتجهيز اللحوم للحيوانات وهم يأتون بها من ولاية الجزيرة، ندفع لهم نقداً أو عن طريق حوالة بنكية ، اللحوم من الأبقار أو الأحصنة أو الحمير.. أي شيء متاح من ذلك”.

وتأتي عمليات التسليم من مصادر مختلفة ويتم إجراؤها أسبوعياً، ويتم إحضار الطعام بالسيارة ويمر السائقون عبر نقاط التفتيش التابعة للجيش وقوات الدعم السريع في حربهم إلى حديقة الحيوانات.

قبل الحرب ، كانت حديقة الحيوان تمتلك سيارتها الخاصة، وكانت تذهب إلى أسواق مختلفة لجلب المؤن للحيوانات، لكن هذه السيارة سُرقت من قبل قوات الدعم السريع في الأيام الأولى للحرب.

نداءات للحصول على المساعدة

منذ بدء الحرب ، حاول حميد يائسًا تأمين النقل الآمن لحيواناته من حديقة الحيوان إلى دولة مجاورة أو إلى جزء أكثر أمانًا داخل السودان، وهو يتطلع إلى جمع الأموال عبر الإنترنت ، وسافر عبر السودان، وكان يجري مفاوضات مع السلطات في إثيوبيا ومصر.

وقال: “منذ أكثر من شهرين، أناشد المنظمات الدولية العاملة في حماية الحياة البرية لنقل الحيوانات إلى مكان آمن أو دولة مجاورة.. لكن، حتى الآن، لم نتمكن من إخراج الحيوانات من المركز، مما يجعل وضعها صعبًا للغاية. وهذا أمر خطير على حيواناتنا والعاملين في حديقة الحيوان، وبخاصة أن هذه القوات بدأت في مهاجمة الحيوانات”.

وقالت مصادر مدنية في دارفور وكردفان والخرطوم، إن مقاتلي قوات الدعم السريع ليس لديهم طريقة مستقرة لإطعام أنفسهم، وبالتالي يعتمدون على نهب البضائع أو دفع ثمن الطعام بالنقود المنهوبة.

وفي الأيام القليلة الماضية ، كان مدير حديقة الحيوان في بورتسودان وحلفا على الحدود مع مصر، وقال: “ذهبت إلى مصر للقاء المسؤولين هناك لترتيب النقل ، لكنني أواجه مشكلة في الحصول على تأشيرة لدخول مصر”.

وأضاف حميد أنه اتصل بمنظمات دولية كبرى لكن دون جدوى، وقال إن الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

المصدرميدل إيست آي ، ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

قصة مؤلمة لشاب مصري شرّده قمع السيسي وطاردته حرب السودان ورفضته سلطنة عمان

الهدهد

أسماء حمزة.. ما لا تعرفه عن “ملكة العود” السودانية ومقطوعتها السرية

تقارير

أسواق دقلو.. مراكز تجارية علنية لبيع المسروقات من منازل السودانيين

الهدهد

حرب جنرالات السودان دمرت كل شيء.. شواهد مبكية على انهيار الأوضاع المعيشية

الهدهد

فيديو يدمي القلوب لاعتداء على مسن سوداني.. و”الدعم السريع” متهمة

الهدهد

خطوة إماراتية مريبة في على الحدود التشادية السودانية.. مستشفى إغاثي أم مخزن أسلحة؟

الهدهد

صور باربي الجديدة.. لماذا أثارت غضب الشعوب العربية؟ (شاهد)

الهدهد

حفتر يدعم الدعم السريع في الحرب السودانية.. هكذا يتم تهريب الأسلحة والوقود

الهدهد

حمل مبكر لسودانيات في عمر 12 سنة بسبب اغتصابهن من طرفي الحرب

الهدهد

قتل وتطهير عرقي وعنف جنسي.. أدلة مصورة على تورط الدعم السريع في مجازر الجنينة

الهدهد

تقرير يفند: هل اعترف البرهان بالخسارة أمام حميدتي واختار إحراق السودان؟

الهدهد

أدلة موثقة تفضح تورط الإمارات في صناعة تفاعل مريب مع حساب حميدتي على تويتر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أنجلينا جولي مبتورة الأطراف بعد حادث سير ومريضة سرطان تكشف تفاصيل مجهولة عن الصورة!

كيف تحمي سيارتك من حرارة الصيف؟

هيا مرعشلي تخضع لعملية إزالة وشم مثير عن ذراعها.. على ماذا احتوى؟! (شاهد)

فرض عقوبة مالية على دجوكوفيتش لارتكابه هذا الفعل!

هذا ما ينشره الأشخاص الحاسدون في حساباتهم على المواقع الاجتماعية

مريم حسين في إطلالة باربي المذهلة والجريئة.. صدرها كاد ينفجر (شاهد)

إنشاء صندوق الثروة السيادي الكويتي.. هل يعالج ما أفسدته السياسة؟

القصر الملكي البريطاني يختار باحثة عُمانية لتقديم المشورة للملك تشارلز الثالث حول هذا الأمر!

نانسي عجرم في غاية اللطف مع فتاة إسرائيلية في قبرص (شاهد)

جسم معدني غامض قذفه المحيط .. ماذا بداخله ولماذا الرعب منه!؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC