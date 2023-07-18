مقاتلو الدعم السريع يفترسون حيوانات حديقة الخرطوم ومخاوف من هروب الأسود

- Advertisement -

وطن- اقتحم مقاتلون من قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية، التي تتقاتل مع قوات الجيش، محمية للحيوانات في ضواحي الخرطوم وأطلقوا النار وأخذوا جملًا وغزالين.

قال منصور بابكر حامد الرئيس التنفيذي لإنقاذ الحيوانات في السودان، إن هذه هي المرة الثانية التي اقتحمت فيها قوات الدعم السريع حديقة الحيوان، وسرقة الحيوانات من أجل اللحوم وتركت الموظفين الباقين مرعوبين.

وأضاف في حديث لموقع ميدل إيست آي: “يوجد الآن أربعة عمال في حديقة الحيوانات.. تحدثت إلى أحدهم، سانتينو ، الذي أخبرني أن قوات الدعم السريع هاجمت إحدى الجمال في حديقة الحيوانات من أجل أكلها. وأطلقوا النار على الجمل وأخذوه معهم”.

وأتابع: “قبل ذلك بيوم، اقتحمت مجموعة أخرى من قوات الدعم السريع حديقة الحيوان، واعتدت على غزالين وأخذتهما لتناول الطعام.. الجمل الذي تم إطلاق النار عليه كان عجلًا وكان مع والدته في ذلك الوقت. كما تم أخذ غزالين”.

ويقع مركز السودان لإنقاذ الحيوانات على بعد 35 كيلو مترا من وسط الخرطوم ، عاصمة السودان. وتضم الحديقة 26 أسدًا وخمسة ضباع ، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من القطط البرية والنعام والطيور والقرود والزواحف ، وفقًا لحميد.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، كافح العاملون في حديقة الحيوان للحفاظ على الحيوانات على أنفسهم أيضا، وقبل اقتحامات قوات الدعم السريع، تأثرت الحديثة بالغارات الجوية للجيش ، التي عطلت إمدادات الطاقة، وأثرت بشكل خطير على الحيوانات.

- Advertisement -

قد تهرب الأسود

ويتم احتواء الأسود في حديقة الحيوان بأسوار مكهربة تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي، في حين يحتوي مركز إنقاذ الحيوانات على ألواح شمسية لتوفير الطاقة الاحتياطية، لكنها ليست كافية للحفاظ على عمل مضخات المياه ، مما يعني أن الحيوانات كانت أيضًا بدون مياه نظيفة.

كما أثار هذا الإمداد غير الآمن بالطاقة، احتمالية هروب الأسود من حظائرها والتجول في السودان الذي مزقته الحرب.

كما أن توفير الطعام والماء للحيوانات البرية يعتبر أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة لموظفي حديقة الحيوان، ويحتاج 26 أسدًا إلى تناول 135 كيلوغرامًا من اللحوم يوميًا، فيما يعمل المدير وموظفوه بلا كلل لضمان توصيل الطعام والمياه من الأسواق والمرافق ، ومعظمها في ولاية الجزيرة المتاخمة لولاية الخرطوم.

قال حميد: “نحصل على المياه عبر الصهاريج.. من الصعب جدًا العثور على الطعام.. هناك بعض الأماكن الآمنة في السودان ، ننادي تجاراً مختلفين لتجهيز اللحوم للحيوانات وهم يأتون بها من ولاية الجزيرة، ندفع لهم نقداً أو عن طريق حوالة بنكية ، اللحوم من الأبقار أو الأحصنة أو الحمير.. أي شيء متاح من ذلك”.

وتأتي عمليات التسليم من مصادر مختلفة ويتم إجراؤها أسبوعياً، ويتم إحضار الطعام بالسيارة ويمر السائقون عبر نقاط التفتيش التابعة للجيش وقوات الدعم السريع في حربهم إلى حديقة الحيوانات.

قبل الحرب ، كانت حديقة الحيوان تمتلك سيارتها الخاصة، وكانت تذهب إلى أسواق مختلفة لجلب المؤن للحيوانات، لكن هذه السيارة سُرقت من قبل قوات الدعم السريع في الأيام الأولى للحرب.

نداءات للحصول على المساعدة

منذ بدء الحرب ، حاول حميد يائسًا تأمين النقل الآمن لحيواناته من حديقة الحيوان إلى دولة مجاورة أو إلى جزء أكثر أمانًا داخل السودان، وهو يتطلع إلى جمع الأموال عبر الإنترنت ، وسافر عبر السودان، وكان يجري مفاوضات مع السلطات في إثيوبيا ومصر.

وقال: “منذ أكثر من شهرين، أناشد المنظمات الدولية العاملة في حماية الحياة البرية لنقل الحيوانات إلى مكان آمن أو دولة مجاورة.. لكن، حتى الآن، لم نتمكن من إخراج الحيوانات من المركز، مما يجعل وضعها صعبًا للغاية. وهذا أمر خطير على حيواناتنا والعاملين في حديقة الحيوان، وبخاصة أن هذه القوات بدأت في مهاجمة الحيوانات”.

وقالت مصادر مدنية في دارفور وكردفان والخرطوم، إن مقاتلي قوات الدعم السريع ليس لديهم طريقة مستقرة لإطعام أنفسهم، وبالتالي يعتمدون على نهب البضائع أو دفع ثمن الطعام بالنقود المنهوبة.

وفي الأيام القليلة الماضية ، كان مدير حديقة الحيوان في بورتسودان وحلفا على الحدود مع مصر، وقال: “ذهبت إلى مصر للقاء المسؤولين هناك لترتيب النقل ، لكنني أواجه مشكلة في الحصول على تأشيرة لدخول مصر”.

وأضاف حميد أنه اتصل بمنظمات دولية كبرى لكن دون جدوى، وقال إن الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.