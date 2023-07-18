فيديو صادم قلب الكويت لاعتداء وحشي على وافد من قبل مواطن

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وطن- تداول كويتيون على مواقع التواصل مقطع فيديو قيل إنه لمواطن كويتي، يعتدي على وافد بالضرب العنيف في شارع عام، دون معرفة الأسباب، مما أثار حالة من الجدل وتشكيكاً بحقيقة الواقعة.

ووفق الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” ظهر المواطن وهو يرمي الوافد الذي قيل إنه من الجنسية الأسيوية أرضاً وينهال عليه بالضرب.

ثم يقوم بضربه بعنف على وجهه وعينيه، وبدا الوافد مستسلماً للضرب دون مقاومة أو محاولة للدفاع عن نفسه مكتفياً بالصراخ من الألم.

الداخلية الكويتية تعلق

وتسبب الفيديو في غضب كبير بين رواد التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة محاكمة الكويتي. فيما زعم آخرون أن الوافد طلب من صديقه تصوير الواقعة، ليظهر أن الكويتي هو من يعتدي عليه بالضرب.

وبحسب الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويتية في تغريدة على حسابه عبر “تويتر“، تم استدعاء أطراف المشاجرة التي تم تداولها عبر مقطع فيديو، بين مواطن ومقيم من جنسية آسيوية، حيث تم تسجيل قضية.

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وأضاف البيان أنه “جاري التحقيق مع أطراف الواقعة للتوصل إلى ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

الإعلام الأمني:

استدعاء اطراف المشاجرة والتي تم تداولها عبر مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الإجتماعي بين مواطن ومقيم من جنسية آسيوية، حيث تم تسجيل قضية وجاري التحقيق مع أطراف الواقعة للتوصل الى ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 17, 2023

ردود أفعال متباينة في الكويت

وتباينت ردود وتعليقات الكويتيين بخصوص الحادثة وطالب “محمد” بأن ترسل مثل هذه الفيديوهات إلى موقع الداخلية، ومراعاة عدم النشر حتى لا تستغل تلك الحوادث في الإساءة إلى الأفراد أو المجتمع.

وشكر وزارة الداخلية على أداء الواجب، وعلى النشر لطمأنة المجتمع على اتخاذ الإجراءات القانونية.

وهذا من شأنه-كما قال- الإسهام في إنهاء حالة التجاذب في وسائل التواصل عن الواقعة.

شكرا لكم على أداء الواجب، وعلى النشر لتطمين المجتمع على اتخاذ الإجراءات القانونية. هذا يسهم في إنهاء حالة التجاذب في وسائل التواصل عن الواقعة. ويرجى التوعية بأن ترسل مثل هذه الفيديوات إلى موقع الداخلية ومراعاة عدم النشر حتى لاتستغل تلك الحوادث في الإساءة إلى الأفراد أو المجتمع. — MOHD_KWTI (@OLDKWT60s) July 17, 2023

وعلق “مصطفى” بأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها مذكراً بحادثة شبيهة حصلت قبل عيد الأضحى، حيث اعتدى شابان كويتيان بالضرب على مقيم أسيوي كبير في السن أمام المارة في الشارع.

وشكك آخر برواية اعتداء الوافد على الكويتي، وقال العامل المسكين تلقى أكثر من 100 ركلة ولكمة وأخينا قال نبهه أنه يصور وجعله يضربه”.

واستدرك: “أي عقل يصدقها معقول عامل بنغالي يأتي ويضرب شاباً عند بيته”.

وتابع بنبرة تهكم: “معروف عن الكويتيين أنهم متكبرون ويرون أنفسهم فوق المجتمعات كلها”.

نبيكم تعاقبون البنغالي اللي صور مو معقول الدوله مالها هيبه كل شي يتصور وينزلونه السعوديه والامارات حاطين قانون ممنوع تداول الفيديوات اللي تسيء للدوله طبقوها عندنا 👍

مو معقول كل فيديو يطلع عندنا تحته سب وشتم للكويت pic.twitter.com/DQE5QfkNNc — SDRA🇰🇼 (@Smo89KWK) July 17, 2023

وفي السياق ذاته انتقد ناشط آخر من يعلقون أن الضارب هو الضحية والمضروب هو الجاني متسائلاً: “هل يستطيع وافد بنغالي أن يعتدي على مواطن كويتي وأمام بيته وأن فعل ما هي عقوبته بالإضافة إلى الحبس”.

وأضاف: “إذا كانت العقوبة الترحيل فلماذا يفعل ذلك؟ يضرب مواطن أمام بيته ويحبس ويرحل حدث العاقل بما يعقل”.

وتساءل “راضي العرضحالجي”: “إلى متى يبقى الكثير من مواطني دول الخليج يعتبرون أنفسهم فوق مستوى البشر”.

واستدرك: “هل هذا بسبب المال الذي هو امتحان الهي لمدى تحمل النفس البشرية للكبرياء والغرور والتعالي لنعمة لا شأن لهم بالحصول عليها أم أصبحت سمة الرحمة من الماضي”.

العمالة الأسيوية في الكويت

وفقا لإحصاءات أخيرة، هناك 16 مليون آسيوي تقريبا في بلدان الخليج الستة، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليونا فى عام 2025.

وتصل نسبة العمالة الأجنبية في الكويت إلى60%، والبحرين إلى 50%، السعودية 40 إلى50%، عمان إلى 30%، أما فى قطر فتصل إلى85%، وتصل نسبتها فى الإمارات إلى90%.