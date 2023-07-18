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رامز جلال أول من أعلن انتقال إمام عاشور للأهلي.. فيديو مع اللاعب يؤكد صدق النبوءة

رامز جلال والانتقال الغير متوقع: تأثيرات ذلك على العالم الفني والثقافي، وماذا يعني ذلك لمستقبله؟

كتب خالد السعدي
رامز جلال أول من أعلن انتقال إمام عاشور للأهلي.. فيديو مع اللاعب يؤكد صدق النبوءة
إمام عاشور
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وطن- أحدث صفقة انضمام اللاعب المصري إمام عاشور نجم نادي الزمالك السابق، إلى غريمه التاريخي النادي الأهلي، هزة عنيفة في الشارع الرياضي، وسط الكثير من ردود الأفعال.

أحد ردود الأفعال، صدر عن الفنان ومقدم برامج المقالب رامز جلال، الذي نشر مقطع فيديو، لجزء من حلقته مع إمام عاشور في برنامج رامز نيفر إند، وخلالها تنبأ رامز بأن ينتقل اللاعب لصفوف النادي الأهلي.

ففي تلك الحلقة، طلب رامز جلال من إمام عاشور الاعتذار لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، فرّد اللاعب: “أنا آسف يا كابتن بيبو”.

كما تحدث عن لاعب الأهلي المعتزل وليد سليمان، قائلا عنه: “كابتني (قائدي) ده.. تأسفت له مسبقا وأكرر أسفي له.. أنا آسف يا كابتن وليد”، كما تأسف إمام عاشور، في تلك الحلقة، إلى جمهور النادي الأهلي.

وخلال الحلقة أيضا، سأله رامز جلال عن وجهته الجديدة بعد نادي ميتلاند الدنماركي الذي كان لاعبا في صفوفه في تلك الفترة، وقال رامز: “سمعت إن أمير توفيق (مدير إدارة التعاقدات بالأهلي) مخلص معاك”، فردّ إمام: “مش عارف والله”، فعلق رامز: “وشك بيكذب”.

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الأهلي يضم إمام عاشور رسميا

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن النادي الأهلي المصري، رسميا، ضم اللاعب إمام عاشور بعقد يستمر لنحو خمس سنوات مقبلة، قادما من صفوف ميتلاند الدنماركي الذي كان قد انضم إليه في يناير الماضي.

انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي
انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي

جدل الصفقة

وأثارت هذه الصفقة حالة من الجدل الواسع في الشارع الرياضي المصري، لا سيما أنّ اللاعب له تاريخ غير جيد مع الأهلي، حيث كان قد سبَّ رموز النادي الأحمر من داخل مقر النادي، في أعقاب مباراة للناشئين بين الفريقين، كان إمام قد شارك فيها.

وفي واقعة أخرى، كان إمام عاشور قد اعتدى بعنف شديد على لاعب النادي الأهلي المعتزل وليد سليمان خلال مشاجرة كانت قد اندلعت في أعقاب مباراة سابقة جمعت بين الأهلي والزمالك.

ورغم أن إمام عاشور اعتذر عن الواقعتين في أكثر من مناسبة، إلا أنّ بعضا من جمهور النادي الأهلي لم يقبل بذلك، بل وأبدى اعتراضا على الصفقة، كما هاجمها نقاد ومحللون موالون للزمالك بجانب جمهور النادي الأبيض، معتبرين أن الأهلي تخلّى عن مبادئه لإتمام هذه الصفقة.

المصدرتويتر، وطن

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