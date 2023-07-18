اختبار الشخصية الذي أذهل الجميع.. اختر شكل جبينك ثم اكتشف نفسك من جديد

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وطن- هل لديك جبين عريض؟ جبهة ضيقة؟ جبين منحني؟ أو الجبين على شكل حرف M؟، اقرأ اختبار شخصية الجبهة المأخوذ عن موقع (Jagranjosh) لتعرف ماذا تقول جبهتك عن شخصيتك.

ولا تنس شارك هذا الاختبار مع أصدقائك وعائلتك!

يمكن لوجهك أن يروي آلاف الحكايات عنك. كانت قراءة الوجه موجودة منذ زمن أرسطو.

كما يمكن أن يكشف شكل جبهتك عن سمات شخصيتك الخفية ونقاط القوة والضعف والطبيعة والعقلية وأسلوب السلوك لديك.

شارك هذا الاختبار المثير للاهتمام لشكل الجبين مع أصدقائك وعائلتك، لمساعدتهم على اكتشاف ما تكشفه جبهتهم عن شخصيتهم!

1- الجبين العريض

إذا كان لديك شكل جبين عريض، تكشف سمات شخصيتك أنك تفضل البقاء متقدمًا على الجمهور بخطوتين. وأنت على الأرجح ذكر ألفا في مجموعتك.

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قد تكون عادة هادئًا ومع ذلك، لديك مهووس بالسيطرة فيك. أنت تحب الأشياء التي تسير وفقًا لك.

بطريقة ما، يثق الناس أيضًا في رأيك نظرًا لطبيعتك الحكيمة والبديهية.

أنت أيضًا جيد في تقديم النصائح، سواء كانت عملية أو عاطفية.

أنت مهتم بمعرفة إلى أين يأخذك المسار، سريع التعلم. تحب استكشاف فرص جديدة.

عادة، يتم العثور على الأشخاص ذوي الجبين الكبيرة بين المشاهير ورجال الأعمال الناجحين، وما إلى ذلك.

2- الجبين الضيق

إذا كان لديك شكل جبين ضيق، تكشف سمات شخصيتك أنك فرد عاطفي.

يمكنك أن تتبع قلبك أكثر مما يخبرك به عقلك. قد تستمتع بالعزلة أكثر من الحشد.

ومع ذلك، بغض النظر عن مدى عاطفيتك، لا تدع الظروف العصيبة تؤثر عليك كثيرًا.

سوف تشغل نفسك بمشاريع إبداعية لتحويل مشاعرك السلبية إلى شيء عظيم. قد تكون متعاطفًا وتستمتع بمساعدتك للآخرين، ولكنك تتجنب الاقتراب كثيرًا من الناس بسبب الخوف من التعرض للأذى.

يحب الأشخاص ذوو الجباه الضيقة، نشر السعادة بالأفعال اللطيفة.

لا تحب الدعاية للأعمال الخيرية أو لأسباب نبيلة. أنت تفعل أفعالك بهدوء. أنت أيضًا لا تحب أن يتم الحكم عليك على اختياراتك.

قد تبدو خجولًا ومنطويًا ولكن لديك موهبة في العيش بشروطك. لا تحب أن تعيش وفقًا للمعايير التي يضعها المجتمع.

أنت أيضًا شريك ملتزم. أنت تبحث عن علاقات طويلة المدى. يظهر مستوى التزامك أيضًا في العمل. سوف تكون دقيقًا في المواعيد النهائية وتقدم عملًا جيدًا.

3- الجبين المنحني

إذا كان لديك جبين منحني الشكل، تكشف سمات شخصيتك أنك شخص دافئ وودود. من المحتمل أن يكون من السهل التحدث معك.

هناك شيء ما في شخصيتك يضفي إشراقة على أي غرفة تدخلها. قد يجد الناس أن وجودك يبعث على الارتياح.

لديك الكثير من الصبر والمثابرة. ومع ذلك، قد تعاني كثيرًا في صمت. أنت تقدر العواطف.

أن تكون لطيفًا هو أولويتك الأولى. طبيعتك الدافئة والودية تجعلك متعاطفًا. لديك فهم عميق لحالة الإنسان.

4- الجبين المُتموّج على شكل M

إذا كان لديك شكل جبين على شكل حرف M، فإن سمات شخصيتك تكشف أنك شخص مبدع وتحليلي.

يمكن للمرء أن يصف لك أفضل ما في العالمين. تستمتع بالأشياء التي توفر لك مساحة للتعبير عن الذات. يمكنك بشكل جميل الحصول على مزيج من التقليدية والمعاصرة في إطار واحد.

أنت مستقر ومتطور، لا تتبع الحشد. أنت تحب أن تخلق التفرد إلى كل ما تفعله.

على سبيل المثال، لن ترتدي شيئًا لمجرد أن الجميع يرتديه. أنت تحب التحدث بأسلوبك الخاص.