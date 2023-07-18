ابنة غوارديولا تطلق حماس متابعيها بإطلالة مثيرة لتؤكد أنها أحد ابداعات والدها كما ميسي! (شاهد)

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وطن- يبدو أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يكن الوحيد الذي كشف عن إبداع المدرب بيب غوارديولا حينما كان في برشلونة، لينضم إلا قائمة إبداعاته ابنته ماريا، بحسب ما علق متابعون لها.

وأبهرت ماريا غوارديولا البالغة من العمر 22 عامًا متابعيها على “انستغرام” ، بعد أن ظهرت وهي ترتدي فستانًا أصفر شاحبًا مزينًا بالزهور.

وفو نشر الصور، انهالت مئات التعليقات من المعجبين المتحمسين الذين أغدقوها بالمجاملات.

أحد أعظم إبداعات غوارديولا

وحتى أولئك الذين تابعوها بسبب والدها الشهير فوجئوا وانبهروا بجمالها، حيث وصفها أحد المستخدمين بأنها “أعظم إبداعات” بيب غوارديولا قبل حتى ليونيل ميسي الذي ازدهر ليصبح أفضل لاعب كرة قدم في العالم تحت قيادة في برشلونة .

وكتب أحدهم: “أستطيع أن أؤكد اليوم أن ميسي لم يكن أعظم ابتكاراته” ، بينما وافق آخر ، مضيفًا: “يجب أن أقول ، ميسي لم يجعل قلبي يرفرف كما فعلت”.

وقال معجب ثالث: “شكرًا لك بيب ، هذا كل ما أريد قوله” ، بينما قال رابع: “إنها أكثر إمتاعًا بالمشاهدة من البقرة المقدسة في فريق برشلونة.”

وعلق مستخدم آخر قائلاً: “هناك شيء مثل حار جدًا ، وماريا عزيزتي ، لقد قمت بتثبيته. تهانينا. مذهل للغاية.”

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يشار إلى أن ماريا غوارديولا لديها ما يقرب من 700000 متابع على انستغرام، وحده ولفتت الأنظار الأسبوع الماضي من خلال تحميل عدة لقطات لنفسها في مشد شفاف أثناء تناول كوب من الشاي والكعك في مقهى في Notting Hill ، لندن ، بعد أيام قليلة من نشرها مرآة سيلفي بدون حمالة صدر.

انتقال ماريا غوارديولا إلى لندن

وانتقلت الجميلة الإسبانية، التي كانت ذات يوم مرتبطة عاطفياً بديلي آلي ، إلى إنجلترا مع عائلتها في عام 2016 عندما استبدل جوارديولا بايرن ميونيخ بمانشستر سيتي.

وتواظب ماريا غوارديولا على غمر صفحتها بانتظام بالصور من المواقع الغريبة والبعيدة ، بالإضافة إلى صورها المثيرة ذات الياقة المرتدية بالبيكيني وغيرها من الأزياء الضيقة .

وعلى الرغم من اسم والدها، فإنها ليست مجرد مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ، فهي طالبة أزياء وتريد الخروج من ظل والدها وإعطاء لقبها الشهير بعدًا جديدًا، حيث . تعيش حاليًا وتدرس في لندن ولكنها أمضت أيضًا وقتًا في الدراسة والعمل في ميلانو – عاصمة الموضة في العالم.