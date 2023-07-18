أنجلينا جولي مبتورة الأطراف بعد حادث سير ومريضة سرطان تكشف تفاصيل مجهولة عن الصورة!

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وطن- أصيبت أم بريطانية بعد أن فقدت ساقها بسبب السرطان بالذهول لاكتشافها أن مخادعي الإنترنت قد سرقوا صورة لها بعد عمليتها وتلاعبوا بها لتبدو مثل أنجلينا جولي.

وقامت شانتيل كوكس البالغة من العمر 25 عامًا ، بالتقاط صورة مبتسمة على كرسي متحرك في المستشفى في اليوم التالي لعملية جراحية غيرت حياتها، ثم شاركتها عبر الإنترنت لتُظهر لأصدقائها وعائلتها أنها بخير، بحسب ما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

لكنها صُدمت عندما ظهرت الصورة لاحقًا على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من قصة إخبارية مزيفة تدعي أن ممثلة هوليوود الآن مبتورة الأطراف بعد حادث سيارة.

رأس أنجلينا جولي على جسد شانتيل كوكس

ووفقا للصحيفة، فقد ظهرت المقالة المريضة – التي انتشرت على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم – برأس أنجلينا جولي على جسد شانتيل ووصفتها بأنها “أخبار حزينة جدًا”.

وقالت شانتيل تعليقا على الأمر: “لا يمكنك اختلاق هذا..بمجرد أن رأيت الصورة ، عرفت أنها أنا على الفور – لم أكن أشعر بالاطراء بها على الإطلاق.. كنت مرتبكة أكثر وقلقة حقًا من أن هذا يمكن أن يحدث”.

وأضافت:” أردت أن أعرف من صنع هذا ولماذا استخدموا صورتي؟”.

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يشار إلى أن المشاكل الصحية لطالبة العلوم الاجتماعية شانتيل كوكس، ظهرت لأول مرة عندما كانت طفلة عندما ظهرت كتلة على كاحلها.

تشخيص مرض شانتيل كوكس

وتم تشخيصها لاحقًا بأنها مصابة بالورم العصبي الليفي ، والذي يرى أن الأورام تنمو جنبًا إلى جنب مع الأعصاب.

وفقدت شانتيل كوكس ساقها في يناير لماض بعد اكتشاف أربعة أورام خبيثة في كاحلها، واكتشاف الأطباء بأنها أكبر من أن تعالج.

وبعد ساعات من العملية لتقطت شانتيل كوكس صورة لها من داخل مركز Aberdeen Royal Infirmary حيث شعرت “بإيجابية” حول كونها على قيد الحياة ولم تعد تعاني من الألم.

لكن ما تم رصده من قبل المحتالين ، الذين قاموا بتغييره ثم بدأوا في نشر القصة المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان: “هوليوود تتحدث عن أخبار حزينة للغاية عن أنجلينا جولي”.

وأخبرت شانتيل كيف أن صورة الاحتيال لا تزال تظهر الممرضات اللائي كن في الخلفية كما كانت ظهرن.

تحقيق الحلم

وأضافت شانتيل ، التي ترى الآن الجانب المضحك من الحيلة الغريبة: “لكي نكون منصفين ، فإن مهاراتهم في التحرير غير واقعية”.

وتابعت:”النكتة هي أنني أخيرا حققت أحلامي وأصبحت نجمة سينمائية…كل شيء غريب جدا بالرغم من ذلك.”