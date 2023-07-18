أسخن فيديو لجورجينا في الجيم .. وصورة مثيرة في الطائرة! (شاهد)

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وطن – نشرت جورجينا رودريغز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسخن مقطع فيديو مثير، لها، وهي تمارس التمارين الرياضية داخل الجيم.

وتظهر جورجينا في أسخن فيديو -بحسب وصف متابعين-، نشرته عبر “story” حسابها في انستغرام، وهي تقفز حاملةً أوزاناً على كتفيها، فيما كانت ترتدي ملابس رياضية جريئة .

ومعروف عن جورجينا حرصها الكبير على الحفاظ على جسدها ممشوقاً ورياضياً، عبر التمارين التي لا تتوقف عنها .

كما نشرت جورجينا صورةً أخرى من داخل الطائرة الخاصة، مستعرضةً ساقيها وهي ترتدي “شورت” .

وفي صورةٍ ثانية، كانت جورجينا تستمع مع رونالدو على متن مركب بحريّ، بتناول وجبة طعام .

وعادةً ما تطلّ جورجينا على متابعيها الذين يزيد عددهم عن خمسين مليون في انستغرام، بصور وفيديوهات تكون فيها بملابس فاضحة، وقد حدث ذلك حتى بعد انتقالها للسكن في السعودية، في أعقاب انتقال شريكها رونالدو للعب لصالح نادي النصر السعودي .