آلام الموت وسكراته.. تسجيل مسرب لـ وائل الإبراشي يوثق لحظاته الأخيرة

وطن- كشف تسجيل صوتي تم نشره مؤخرا للإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، نشره صديقه الصحفي والناقد السينمائي طارق الشناوي، أسرار عن مرضه لأول مرة وتمنياته بالشفاء والعودة إلى متابعيه “ولكن القدر كان أسرع” حسب وصف الشناوي.

وتوفي وائل الإبراشي في 9 كانون الثاني عام 2022، عن عمر يناهز 59 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، الذي أصيب به في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020.

وعانى الإبراشي من تليُّف في الرئة إثر إصابته بكورونا أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020. وتلقى بعد ذلك العلاج في أحد المستشفيات قرابة ثلاثة أشهر، ثم ذُكر أنه تعافى من المرض وغادر المستشفى في مارس/ آذار 2021 قبل أن يعلن عن وفاته.

وقال طارق الشناوي في منشور تداولته وسائل إعلام مصري: “هذا التسجيل الصوتي الأخير لصديق العمر الإعلامي والصحفي الكبير وائل الإبراشي، كان قد بدأ التعافي بنسبة معقولة من كورونا، وسجل كلمته مرتين ليختار بعد ذلك الأفضل بينهما، ولكن كلمة القدر كانت أسرع”.

وأضاف الشناوي أنه حصل على التسجيل الصوتي من عبد اللطيف محمد، المخرج بقناة “أون”، ونجل شقيقة وائل الإبراشي.

آخر كلمات وائل الإبراشي قبل وفاته

وقال الإبراشي في التسجيل المتداول مخاطباً مشاهديه، أنه طوال مدة الغياب كان يتألم وكان الألم الحقيقي ـ كما قال ـ ابتعاده عن التواصل مع المشاهدين وهو أساس العمل الإعلامي وهو الذي يمنحه الحياة الحقيقية.

وقال وائل الإبراشي في التسجيل المنشور، كان في جسدي الكثير من الآلام ولكن ألم الابتعاد عن المشاهد كان يطغى على أي ألم آخر.

التسجيل الصوتي الأخير للإعلامي #وائل_الإبراشي.. أسرار عن مرضه لأول مرة pic.twitter.com/9OVvbVPcDb — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 18, 2023

وعبر عن أمله بأن تعيد “عودته للتواصل مع المشاهد الحياة الحقيقية له وتمنحه القوة”. وقال أتمنى أن أكون قد استفدت من التجربة القاسية التي عشتها في التفكير الأفضل والتطور وإنجاز ما هو مختلف.

واستدرك الإعلامي المصري الراحل: “يجب أن نستفيد من المحطات القاسية والمؤلمة في حياتنا لتكون بمثابة نقلة نوعية إلى ما هو أفضل”.

وعبر وائل الإبراشي، عن أمله بأن يكون خلال الأيام القادمة أكثر اختلافاً ويتطور بشكل مستمر.

من هو وائل الإبراشي؟

ووائل الإبراشي صحفي و‌إعلامي مصري من مواليد مدينة شربين بمحافظة الدقهلية 26 أكتوبر 1963، عمل صحفياً بجريدة روز اليوسف ثُمَّ في صوت الأمة، قبل أن يستقيل منها سنة 2010.

وكان يُقدم برنامج «التاسعة» عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعد أن قدم لعام تقريباً برنامج «كل يوم» خلفاً لعمرو أديب على قناة أون سابقاً.

وقدم وائل خلفاً للإعلامية منى الشاذلي برنامج «العاشرة مساءً» اليومي الذي بُث على قناة دريم؛ وكان مُقدماً لبرنامج «الحقيقة» على شاشة قناة دريم2.