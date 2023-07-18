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آلام الموت وسكراته.. تسجيل مسرب لـ وائل الإبراشي يوثق لحظاته الأخيرة

وائل الإبراشي: رحلة الصراع مع المرض والأمل في العودة - تسجيل صوتي مسرب يكشف تفاصيل غير معروفة

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
آلام الموت وسكراته.. تسجيل مسرب لـ وائل الإبراشي يوثق لحظاته الأخيرة
وائل الإبراشي

وطن- كشف تسجيل صوتي تم نشره مؤخرا للإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، نشره صديقه الصحفي والناقد السينمائي طارق الشناوي، أسرار عن مرضه لأول مرة وتمنياته بالشفاء والعودة إلى متابعيه “ولكن القدر كان أسرع” حسب وصف الشناوي.

وتوفي وائل الإبراشي في 9 كانون الثاني عام 2022، عن عمر يناهز 59 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، الذي أصيب به في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020.

وعانى الإبراشي من تليُّف في الرئة إثر إصابته بكورونا أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020. وتلقى بعد ذلك العلاج في أحد المستشفيات قرابة ثلاثة أشهر، ثم ذُكر أنه تعافى من المرض وغادر المستشفى في مارس/ آذار 2021 قبل أن يعلن عن وفاته.

وفاة وائل الإبراشي بكورونا
وفاة وائل الإبراشي بكورونا

وقال طارق الشناوي في منشور تداولته وسائل إعلام مصري: “هذا التسجيل الصوتي الأخير لصديق العمر الإعلامي والصحفي الكبير وائل الإبراشي، كان قد بدأ التعافي بنسبة معقولة من كورونا، وسجل كلمته مرتين ليختار بعد ذلك الأفضل بينهما، ولكن كلمة القدر كانت أسرع”.

وأضاف الشناوي أنه حصل على التسجيل الصوتي من عبد اللطيف محمد، المخرج بقناة “أون”، ونجل شقيقة وائل الإبراشي.

آخر كلمات وائل الإبراشي قبل وفاته

وقال الإبراشي في التسجيل المتداول مخاطباً مشاهديه، أنه طوال مدة الغياب كان يتألم وكان الألم الحقيقي ـ كما قال ـ ابتعاده عن التواصل مع المشاهدين وهو أساس العمل الإعلامي وهو الذي يمنحه الحياة الحقيقية.

وقال وائل الإبراشي في التسجيل المنشور، كان في جسدي الكثير من الآلام ولكن ألم الابتعاد عن المشاهد كان يطغى على أي ألم آخر.

وعبر عن أمله بأن تعيد “عودته للتواصل مع المشاهد الحياة الحقيقية له وتمنحه القوة”. وقال أتمنى أن أكون قد استفدت من التجربة القاسية التي عشتها في التفكير الأفضل والتطور وإنجاز ما هو مختلف.

واستدرك الإعلامي المصري الراحل: “يجب أن نستفيد من المحطات القاسية والمؤلمة في حياتنا لتكون بمثابة نقلة نوعية إلى ما هو أفضل”.

وعبر وائل الإبراشي، عن أمله بأن يكون خلال الأيام القادمة أكثر اختلافاً ويتطور بشكل مستمر.

من هو وائل الإبراشي؟

ووائل الإبراشي صحفي و‌إعلامي مصري من مواليد مدينة شربين بمحافظة الدقهلية 26 أكتوبر 1963، عمل صحفياً بجريدة روز اليوسف ثُمَّ في صوت الأمة، قبل أن يستقيل منها سنة 2010.

وكان يُقدم برنامج «التاسعة» عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعد أن قدم لعام تقريباً برنامج «كل يوم» خلفاً لعمرو أديب على قناة أون سابقاً.

وقدم وائل خلفاً للإعلامية منى الشاذلي برنامج «العاشرة مساءً» اليومي الذي بُث على قناة دريم؛ وكان مُقدماً لبرنامج «الحقيقة» على شاشة قناة دريم2.

وائل الابراشي
وائل الابراشي
المصدرتويتر، وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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