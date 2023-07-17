هيا مرعشلي تتفجر أنوثة في جلسة تصوير جديدة.. كشفت صدرها من ناحية واحدة! (شاهد)

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وطن – استعرضت الفنانة السورية هيا مرعشلي جمالها لمتابعيها بجلسة تصوير جديدة، بدت فيها مثيرة جداً.

وارتدت هيا مرعشلي في الصور التي نشرتها عبر “انستغرام“، توب أسود أوف شولدر من جهة واحدة.

وتركت هيا مرعشلي شعرها منسدلاً على كتفيها، دون تسريح، لتبدو مثيرة أكثر.

ولم تعلق الفنانة الشابة على الصور، سوى بإيموجي لقلب باللون البني.

جمال هيا مرعشلي

وتركت هيا التعليقات مفتوحة للتغزل بجمالها وأنوثتها المتفجرة، فجاء في التعليقات: “دراسة في علم النفس تقول النظر إلى وجه هيا مرعشلي كل يوم ثلاث مرات يطيل عمرك ثلاثين سنة “.

وكتبت متابعة عراقية: “يا ربي الجمال شكد قوي”.

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وعقب ثالث: “الإنتاج السوري بفوز”.

وتغزل آخر في صور هيا مرعشلي الملتقطة في جلسة تصوير قائلا: ” وأرى جمالكِ فوق كلِّ جميلةٍ، ‏وجمالُ وجهكِ يخطفُ الأبصارَا”.

عيد ميلاد جريء

وكانت هيا مرعشلي قد احتفلت بعيد ميلادها الـ26 بطريقة جريئة.

وتسبّبت صورة هيا وهي تلحس تورتة عيد ميلادها كـ”الكلب” بموجة هجوم عليها، وهو ما اعتبره متابعون بأنه تصرف مخجل وبذيء.