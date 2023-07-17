الإثنين, يوليو 17, 2023
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هيا مرعشلي تتفجر أنوثة في جلسة تصوير جديدة.. كشفت صدرها من ناحية واحدة! (شاهد)

لم تعلق الفنانة هيا مرعشلي على الصور المثيرة سوى بإيموجي لقلب باللون البني

كتب رفيف عبدالله
هيا مرعشلي جلسة تصوير
هيا مرعشلي
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وطن – استعرضت الفنانة السورية هيا مرعشلي جمالها لمتابعيها بجلسة تصوير جديدة، بدت فيها مثيرة جداً.

وارتدت هيا مرعشلي في الصور التي نشرتها عبر “انستغرام“، توب أسود أوف شولدر من جهة واحدة.

وتركت هيا مرعشلي شعرها منسدلاً على كتفيها، دون تسريح، لتبدو مثيرة أكثر.

هيا مرعشلي
جمال هيا مرعشلي جعل متابعيها يتغزلون بها

ولم تعلق الفنانة الشابة على الصور، سوى بإيموجي لقلب باللون البني.

جمال هيا مرعشلي

وتركت هيا التعليقات مفتوحة للتغزل بجمالها وأنوثتها المتفجرة، فجاء في التعليقات: “دراسة في علم النفس تقول النظر إلى وجه هيا مرعشلي كل يوم ثلاث مرات يطيل عمرك ثلاثين سنة “.

وكتبت متابعة عراقية: “يا ربي الجمال شكد قوي”.

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وعقب ثالث: “الإنتاج السوري بفوز”.

هيا مرعشلي
لم تعلق الفنانة السورية على الصورة

وتغزل آخر في صور هيا مرعشلي الملتقطة في جلسة تصوير قائلا: ” وأرى جمالكِ فوق كلِّ جميلةٍ، ‏وجمالُ وجهكِ يخطفُ الأبصارَا”.

عيد ميلاد جريء

وكانت هيا مرعشلي قد احتفلت بعيد ميلادها الـ26 بطريقة جريئة.

هيا مرعشلي
احتفلت هيا بعيد ميلادها بطريقة جريئة

وتسبّبت صورة هيا وهي تلحس تورتة عيد ميلادها كـ”الكلب” بموجة هجوم عليها، وهو ما اعتبره متابعون بأنه تصرف مخجل وبذيء.

المصدررصد ومتابعة وطن

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