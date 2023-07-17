موجود في كل منزل..مشروب تتناوله ميغان ماركل كل يوم للحفاظ على صحتها ورشاقتها

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وطن- تمكنت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، من البقاء في حالة جيدة حتى بعد إنجابها أرتشي وليليبيت وقد تحدثت سابقًا عما تأكله في اليوم وعن المشروب الصحي الذي تتناوله كل صباح للحفاظ على رشاقتها وصحتها.



وفقا للمراسلين الملكيين كارولين دوراند وأوميد سكوبي تبدأ دوقة ساسكس يومها بوجبة إفطار صحية ومغذية.

كيف تبدأ ميغان ماركل يومها؟

في كتاب “العثور على الحرية“، اقترح الخبراء أن ميغان ماركل تبدأ يومها بكوب من الماء الساخن وشريحة من الليمون.



وبعد ذلك تتناول ماركل وجبة الإفطار المفضلة لديها التي تتكون من الشوفان المقطع (عادة ما يكون مصنوعًا من حليب اللوز أو الصويا) والموز وشراب الأغاف لإضافة بعض الحلاوة والنكهة للطبق.



يُعتقد أن ميغان تستمتع أيضًا بالعجة مع الجبن والخبز المحمص على وجبة الإفطار بين الحين والآخر.

فوائد شرب الماء مع الليمون

وفقًا لموقع Healthline الطبي، فإن شرب ماء الليمون في الصباح قد يعزز عملية التمثيل الغذائي.

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ويقترح الباحثون أن الترطيب الجيد يعزز وظيفة الميتوكوندريا، وهو نوع من العضية الموجودة في الخلايا التي تساعد على توليد الطاقة للجسم، وهذا يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى قد يؤدي إلى فقدان الوزن لاحقًا.



وأوضح الخبراء في Healthifyme أن ماء الليمون يمكن أن يعزز الامتلاء ويدعم الترطيب ويعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيد من فقدان الوزن.

الوجبات الأخرى

بالنسبة لوجبة الغداء، ورد أن ميغان تحب تناول وجبة أثقل على الرغم من أنها تحاول دائما خيارات نباتية خلال فترة الأسبوع.

وأوضحت في هذا السياق قائلة: “أحاول أن أكون نباتية خلال الأسبوع. إلا أنني أتمتع ببعض المرونة أثناء عطلة نهاية الأسبوع”، وتابعت: “أحرص دائماً على تحقيق التوازن. لا أريد أن أشعر بالحرمان. فأنا لا أتبع حمية غذائية، بل أسلوب حياة.”

لا تشرب دوقة ساسكس سوى فنجان واحد من القهوة في الصباح وبعد الظهر تختار عصيرًا أخضر لزيادة الطاقة.

بالنسبة للوجبات الخفيفة، فإن ميغان تفضل تناول شرائح التفاح وزبدة الفول السوداني، وفقًا لكاتبي السيرة الملكية أوميد سكوبي وكارولين دوراند.

وللحفاظ كذلك على رشاقتها، تمارس ميغان ماركل تمارين البيلاتس والمقاومة والركض من أجل الحفاظ على جسمها وصحتها، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.