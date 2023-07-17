ملكة جمال السعودية مثيرة بفستان أحمر عاري الصدر استعداداً لمهمة جديدة (شاهد)

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وطن– أعلنت رومي القحطاني، مـلكة جـمال السـعودية، عن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكوكب العالمية 2023.

وأشارت رومي القحطاني، إلى أنها أول مشاركة للملكة العربية السعودية، في مسابقة ملكة جمال الكوكب العالمية 2023.

أول مشاركة للمملكة

وأعلنت ملكة جمال السعودية، عن الأمر، بجلسة تصوير مثيرة بالأحمر الناري.

ونشرت رومي صورها عبر “انستجرام“، وهي ترتدي فستاناً أحمراً أوف شولدر، وتضع على وسطها شعار المسابقة.

وكتبت رومي القحطاني: “يشرفني أن أشارك في مـسابقة مـلكة جمال الكوكب العالمية 2023 اول مشاركة للملكة العربية السعودية”.

ملكة جمال أوروبا

وكانت رومي القحطاني قد توجت ملكة جمال للسعودية في عام 2021.

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وحرصت على تمثيل المملكة في عدد من الفعاليات المرتبطة بهذه النوعية من المسابقات منها مسابقة ملكة جمال العرب، ملكة جمال أوروبا 2023، وغيرها.

ومؤخراً، شاركت رومـي القحطاني في مسابقة “ملكة جمال المرأة” التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الماضي. وبذلك تكون أول فتاة سعودية تشارك في هذه المسابقة.

وفازت بالمسابقة “آريا دنامورو” كملكة جمال، و”مونيكا سترونسكا” في المركز الثاني، بينما حلت “راشيل بيرلوت” في المركز الثالث.