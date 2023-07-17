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حياتنا

ملكة جمال السعودية مثيرة بفستان أحمر عاري الصدر استعداداً لمهمة جديدة (شاهد)

رومي القحطاني: ملكة جمال السعودية تتألق في مسابقة ملكة جمال الكوكب العالمية 2023 وتكون أول سعودية تشارك في مسابقة 'ملكة جمال المرأة' بروما

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال الكوكب العالمية 2023
رومي القحطاني
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وطن– أعلنت رومي القحطاني، مـلكة جـمال السـعودية، عن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكوكب العالمية 2023.

وأشارت رومي القحطاني، إلى أنها أول مشاركة للملكة العربية السعودية، في مسابقة ملكة جمال الكوكب العالمية 2023.

أول مشاركة للمملكة

وأعلنت ملكة جمال السعودية، عن الأمر، بجلسة تصوير مثيرة بالأحمر الناري.

ملكة جمال السعودية
رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية
ستمثل رومي المملكة في مسابقة ملكة جمال الكوكب

ونشرت رومي صورها عبر “انستجرام“، وهي ترتدي فستاناً أحمراً أوف شولدر، وتضع على وسطها شعار المسابقة.

صور رومي القحطاني
ستشارك السعودية لأول مرة في المسابقة العالمية
ملكة جمال الكوكب العالمية
عبرت رومي عن سعادتها وتشريفها بهذه المشاركة

وكتبت رومي القحطاني: “يشرفني أن أشارك في مـسابقة مـلكة جمال الكوكب العالمية 2023 اول مشاركة للملكة العربية السعودية”.

ملكة جمال السعودية
ارتدت رومي فستان أحمر ناري عاري الصدر
صور رومي القحطاني
وضعت رومي شعار المسابقة على جسدها

ملكة جمال أوروبا

وكانت رومي القحطاني قد توجت ملكة جمال للسعودية في عام 2021.

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وحرصت على تمثيل المملكة في عدد من الفعاليات المرتبطة بهذه النوعية من المسابقات منها مسابقة ملكة جمال العرب، ملكة جمال أوروبا 2023، وغيرها.

ومؤخراً، شاركت رومـي القحطاني في مسابقة “ملكة جمال المرأة” التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الماضي. وبذلك تكون أول فتاة سعودية تشارك في هذه المسابقة.

وفازت بالمسابقة “آريا دنامورو” كملكة جمال، و”مونيكا سترونسكا” في المركز الثاني، بينما حلت “راشيل بيرلوت” في المركز الثالث.

المصدررصد ومتابعة وطن

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