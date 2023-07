محمد صلاح في حوض متجمّد وليفربول يعمل على إنقاذه بخطة جهنمية

- Advertisement -

وطن- اختار محمد صلاح، لاعب كرة القدم المصري وبطل ليفربول الإنجليزي، التكيّف مع موجات الحرّ الشديدة التي تضرب أوروبا والدول العربية، على طريقته الخاصة.

وظهر “صلاح“، في صورة شاركها عبر خاصية ستوري في حسابه على إنستغرام، وهو يستجم على طريقته الخاصة داخل حوض مائي مُجمّد بلاستيكي بالكاد اتسع لكامل جسده، فيما أطلق ابتسامته المعهودة لمتابعيه.

وعلى غرار الاستجمام والبقاء بعيداً عن أشعة الشمس، حسب توصيات المتخصيين في ظل درجات الحرارة المرتفعة في عموم أوروبا، نشر الدولي المصري المتألق في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي صور له وذلك أثناء تدريبات الفريق بألمانيا من أجل الإستعداد للموسم الجديد.

أفادت تقارير صحفية بسعي ليفربول إلى حل المشاكل التي عانى منها نجمه المصري محمد صلاح الموسم الماضي، إذ ينوي دفع مبلغ 40 مليون يورو للتعاقد مع الهولندي تيون كومبينريز صانع ألعاب أتالانتا الإيطالي ضمن مساعيه لتعزيز الفريق عقب الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وحسب ميليسا ريدي، الصحفية في شبكة “سكاي سبورتس”، فإن يورغن كلوب ينظر في أمر التعاقد مع كومبينريز لتقوية خط الوسط، والذي تم تعزيزه بالأرجنتيني “ماك أليستر” والمجري “سوبسلاي”.

Lavia and Gravenberch have long been considered by LFC (regardless of current situation), with their reps spoken to. Other players they've looked at: Nicolo Barella, Khephren Thuram, Florentino Luis, Joao Palhinha, Teun Koopmeiners…

They do love a surprise, stealth signing

— Melissa Reddy (@MelissaReddy_) July 15, 2023