ما وظيفة صندوق الحماية الاجتماعية الذي أمر السلطان هيثم بإنشائه؟

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وطن- أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسومين سلطانيين ساميين قضى الأول رقم (2023/50) بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية، وقضى الثاني رقم (51 / 2023) بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، على اعتبار أن يُنسق الثاني أنشطته مع الأول الذي سيدير من جانبه، برامج المنظومة لجميع القطاعات.

ستكون من أبرز أهداف صندوق الحماية الاجتماعية تنفيذ رؤية وسياسة الحكومة في برامج الحماية الاجتماعية، مع توفير التغطية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع، ناهيك عن توحيد أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في كافة قطاعات العمل.

سيعمل الصندوق الجديد أيضاً، على إيجاد جهاز مركزي أكثر كفاءة وقدرة على تقديم الخدمات العامة مع البحث عن أدوات ادخار وبرامج مساندة لتعزيز الحماية الاجتماعية، على غرار متابعـة وقياس أداء برامج الحماية الاجتماعية.

مرسوم إصدار نظام #صندوق_الحماية_الاجتماعية يوحّد أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في كافة قطاعات العمل.#العُمانية pic.twitter.com/Xa0Q3A9bWJ — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 17, 2023

ما سبب إصدار قانون الحماية الاجتماعية؟

“توحيد” أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في كافة قطاعات العمل بسلطنة عمان ضمن كيان واحد، هو الهدف الأول من إصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية.

وحسب ما نص المرسوم رقم (2023/50) “سيكون الصندوق الجهة الاعتبارية المعنية بوضع أحكام قانون الحماية الاجتماعية موضع التنفيذ بعد صدوره”.

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وبعد عملية الدمج، صار عدد المُؤمن عليهم ضمن الكيان الجديد 650 ألف مشترك، بينهم 180 ألف متقاعد.

وقد أوضح نص المرسوم أنه “سيتجاوز عدد المستفيدين من برنامج المنافع النقدية التي يُقدّمها الصندوق أكثر من 1.5 مليون مواطن عند بدء العمل بهذه البرامج بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية”.

الأصول والالتزامات ضمن الكيان الجديد

كما هو مشار له أعلاه، من المُتوقع أن يُوحد مرسوم إصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في كافة قطاعات العمل بسلطنة عمان ضمن كيان واحد.

وهي كما يلي:

– الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

– صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

– صندوق تقاعـد وزارة الدفناع

– صندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية

– صندوق تقاعد الحرس السلطاني العُماني

– صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة

– صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي

– صندوق تقاعد المكتب السلطاني

– صندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني

– أصول من برنامج تقاعد شركة تنمية نفط عُمان

– أصول من برنامج تقاعد البنك المركزي العُماني

صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية

تجدر الإشارة أيضاً أنه بالتزامن مع المرسوم السلطاني رقم (2023/50) صدر المرسوم السلطاني رقم (51 / 2023) بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف تنظيم أعماله بالتنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية الذي يدير برامج المنظومة لجميع القطاعات.

وسيعمل صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية على خدمة المنتسبين والمتقاعدين في الجهازين

أهم اختصاصات الصندوق

ستتركز، كما جاء في المرسوم السلطاني رقم (2023/50) حول جملة من النقاط الكبرى هي الآتي ذكرها:

رسم استراتيجيات وسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيزها من حيث المزايا والفئات المغطاة، وكذلك إدارة البرامج وتقييم فاعليتها واستثمار أموالها.

أما مجلس إدارة الصندوق فسيتكون بعضوية ممثلين عن: وحدات الجهاز الإداري للدولة، غرفة تجارة وصناعة عُمان، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ، أعضاء مستقلين.