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رياضة

مانشستر سيتي يحسم مُستقبل محرز بتغريده باللغة العربية (صور)

تغريده السيتي تثير الجدل حول مستقبل الجزائري محرز في ظل ارتباطه بالانتقال إلى أهلي جدة السعودي

كتب فارس أبو شيحة
مسقبل رياض محرز مع مانشستر سيتي
مسقبل رياض محرز مع مانشستر سيتي
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وطن- حسم نادي مانشستر سيتي مستقبل النجم الجزائري رياض محرز 32 عاماً، بتغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، بعد الأنباء المتداولة عن توصل أهلي جدة لاتفاق نهائي مع اللاعب في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

ونشر نادي مانشستر سيتي صورة للنجم الجزائري الدولي محرز، معلقاً عليه باللغة العربية، ” ساحر العرب لدينا”.

مستقبل محرز مع مانشستر سيتي

ويظهر في الصورة التي أرفقها نادي مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، النجم الجزائري رياض محرز. وهو يشير بعلامة النصر.

كما وأثارت تلك التغريده الجدل من قبل النشطاء ومحبي كرة القدم. عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مصير الجزائري رياض محرز في البقاء أو الرحيل عن صفوف النادي اللندني.

وكانت صحيفة “الرياضية” السعودية، قد أفادت في وقت سابق عن توصل نادي أهلي جدة السعودي إلى اتفاق نهائي مع النجم الجزائري رياض محرز، للانتقال إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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انتقال رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي

وبينت الصحيفة السعودية، بأن الجزائري محرز سيخضع للفحص الطبي. خلال الأيام القليلة، قبيل التوقيع والإعلان الرسمي عن إتمام تلك الصفقة بنجاح هذا الصيف.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، بأن الراتب الأسبوع الذي سيتقاضاه النجم الجزائري محرز مع أهلي جدة السعودي في حال انتقاله بشكل رسمي، 410 ألف جنيه إسترليني.

الجزائري محرز
الجزائري محرز

وتوج الجزائري محرز 11 لقباً على مستوى البطولات المحلية والقارية مع نادي مانشستر سيتي. منذ قدومه إلى النادي الإنجليزي عام 2018، لعل أبرزها تحقيق الثلاثية التاريخية مع الفريق الموسم الماضي وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد الجزائري محرز ينتهي مع نادي مانشستر سيتي في صيف 2025، بعد تجديد عقده الصيف الماضي، ليبقى مستقبل اللاعب في حالة غموض مع الفريق في البقاء أو الرحيل. هذا الصيف في ظل قلة مشاركاته.

رياض محرز الجزائري
رياض محرز الجزائري
المصدروطن + صحيفة الرياضية السعودية + ذا صن

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