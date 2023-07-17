الإثنين, يوليو 17, 2023
الرئيسيةتقارير"سأري الإمارتيين ما يمكنني فعله بهم".. محمد بن سلمان هدد بن زايد...
تقارير

“سأري الإمارتيين ما يمكنني فعله بهم”.. محمد بن سلمان هدد بن زايد بعقوبات تفوق ما حدث مع قطر

الصحيفة كشفت عن صراع بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد حول من له الكلمة العليا في ازمات الشرق الاوسط

كتب فهمي الورغمي
محمد بن سلمان ومحمد بن زايد
- Advertisement -

وطن- كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية عن وجود فجوة وجفاء حقيقي بين ولي العهد لسعودي محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، لافتة إلى صراع محتد بينهما حول من له الكلمة العليا في الشرق الاوسط.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبلغ صحفيين سعوديين أن الامارات طعنته في الظهر، موضحا أنه سيري الاماراتيين ما يمكنه فعله بهم.

وأكدت الصحيفة على أن هناك ازمة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الاماراتي محمد بن زايد منذ ديسمبر/كانون أول الماضي بشأن من له الكلمة العليا في شؤون الشرق الاوسط.

قلق أمريكي

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم أنهم قلقين من أن التنافس بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد قد يجعل من الصعب إنشاء تحالف أمني موحد لمواجهة إيران وإنهاء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات في اليمن وتوسيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول الإسلامية.

محمد بن زايد يشعر بالغضب من ان محمد بن سلمان قادر على تجاوزه ويقول مسؤولون اماراتيون ان السعوديون ارتكبوا بعض التجاوزات بحقهم.
محمد بن زايد يشعر بالغضب من ان محمد بن سلمان قادر على تجاوزه ويقول مسؤولون اماراتيون ان السعوديون ارتكبوا بعض التجاوزات بحقهم.

وقال مسؤول في ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ان الصراع بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد لن يكون مفيدا للولايات المتحدة.

ولفت المسؤول في ادارة بايدن إلى انه بعتقد ان محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ليسا مرتاحين لفكرة انهما على نفس المستوى من الأهمية في المنطقة.

- Advertisement -

انقطاع الاتصالات منذ أكثر من 6 أشهر

ووفقا للصحيفة فإنه في مرحلة ما كانا قريبين من بعضهما البعض، لكن الرجلان الان، السعودي المعروف بـ MBS والاماراتي المعروف بـ MBZ لم يتحدثا معا منذ اكثر من ستة أشهر، كما قال أشخاص مقربون منهما، وامتدت نزاعاتهما الخاصة إلى العلن.

ونوهت الصحيفة إلى أن محمد بن زايد يشعر بالغضب من ان محمد بن سلمان قادر على تجاوزه ويقول مسؤولون اماراتيون ان السعوديون ارتكبوا بعض التجاوزات بحقهم.

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

إجراءات عقابية

وكشفت لصحيفة بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استدعى الصحفيين المحليين وأبلغهم انه ارسل قائمة مطالب إلى الامارات وان لم تعد ابوظبي للصف فستقابل باجراءات عقابية كما جرى مع قطر في ٢٠١٧.

ولفتت الصحيفة إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ابلغ الصحفيين ان عقابه للامارات ان لم تعد للصف الخليجي سيكون اسوأ مما فعله مع قطر.

تبادل قائمة مطالب

وقالت إن الرياض وابوظبي تبادلا قائمة المطالب بينهما وحذر محمد بن زايد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن افعاله تقوض العلاقات بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن محمد بن زايد اتهم ولي العهد السعودي بالاقتراب الشديد من روسيا بسياساتها النفطية واتباع خطوات محفوفة بالمخاطر مثل الاتفاق الدبلوماسي الذي وقعه مع إيران دون التشاور مع الإمارات.

المصدروول ستريت جورنال ، ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

وزير السياحة السعودي يدعو السعوديات لقضاء إجازاتهن داخل المملكة بدون حجاب! (شاهد)

الهدهد

السعودية.. اعتقال الشيخ بدر المشاري في ظروف غامضة

حياتنا

ملكة جمال السعودية مثيرة بفستان أحمر عاري الصدر استعداداً لمهمة جديدة (شاهد)

الهدهد

سيدة كينية تقتل مواطنتها في السعودية بالضربة القاضية (فيديو مفزع)

فيديو

السعودية.. عمل بطولي من شاب ينقذ مرتادي شلال الحمدة من ثعبان ضخم (فيديو)

الهدهد

ضبط فتاة سعودية في وضع مخل مع شاب في الشارع العام (شاهد)

الهدهد

بن مساعد يرد على كويتي تطاول على الأمير عبد العزيز بن سعود

الهدهد

“دراجة كان يركبها سيدنا آدم”.. مترجم بعثة حج آسيوية يثير جدلا (فيديو)

الهدهد

بينهم ابن سلمان.. كويتي يحرق صورة الزعماء العرب أمام السفارة السعودية بلندن (فيديو)

الهدهد

مداهمة مثيرة تُسقط سعوديًا وأردنيًا في قبضة الأمن يتاجران في المخدرات (فيديو)

الهدهد

بعد تعليق نجيب ساويرس.. قضية المصريين الـ10 المعتقلين في السعودية منذ 3 سنوات

حياتنا

سرقة الدكتورة يومي في باريس.. الشرطة الفرنسية فضحت كذبتها وتمثيلها! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ليندسي لوهان تنجب طفلها الأول من الإماراتي بدر شماس.. ماهو الاسم العربي الشهير الذي اختارته له؟

حقيقة شراء ملياردير إماراتي نادي الزمالك المصري

وزير السياحة السعودي يدعو السعوديات لقضاء إجازاتهن داخل المملكة بدون حجاب! (شاهد)

دنيا بطمة في ورطة.. محمد الترك يهددها بتسريب جديد: “أمتلك الحقوق وسأفعلها”

فيديو فاضح لمحمد رمضان.. تعري جماعي في غرفة النوم من اليونان

شاهد ما فعله السلطان هيثم بن طارق أمام فندق شهير قبل أكثر من 35 عاما

الأسد وفيديو لا يصدق من ليبيا.. هل يعقل هذا المشهد؟

أفقد علاء مبارك أعصابه.. “ضياء رشوان” يُحرج جمال مبارك بسؤال صادم من السعودية

محمد صلاح في حوض متجمّد وليفربول يعمل على إنقاذه بخطة جهنمية

تحذير حقيقي .. ماذا لو جرى اختراق الجهاز الذي زرع في جسد نتنياهو؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC