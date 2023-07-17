الإثنين, يوليو 17, 2023
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رياضة

خبر سار لعشاق المعلق الرياضي رؤوف خليف!

المعلق التونسي خليف سيكون معلقاً مع بداية الموسم الجديد على شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية

كتب فارس أبو شيحة
رؤوف خليف
رؤوف خليف
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وطن- زف نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، الخبر السار لعشاق ومحبي المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف 61 عاماً، بعد تعاقده من شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية بعد بلوغه سن التعاقد.

وتناقل النشطاء عبر منصات التواصل، خبر يفيد بانضمام المعلق التونسي خليف، إلى مجموعة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، حيث سيكون أول المعلقين على المباريات مع بداية الموسم المقبل.

انتقال المعلق الرياضي رؤوف خليف

وقال الناشط السعودي عبد الكريم المطيري، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، جاء فيها: ” وفقا لما وصلني، المعلق رؤوف خليف سيكون معلقًا جديدًا لقنوات SSC“.

كما وأضاف المطيري في تغريدته، ” سيبدأ ( رؤوف خليف). التعليق مع القناة في بطولة #كأس_الملك_سلمان_للأندية العربية، استكمالا ببطولة الدوري السعودي والمسابقات الآسيوية الأخرى”.

وكان المعلق التونسي خليف، قد غرد عبر حسابه على  موقع (تويتر)، في وقت سابق، عقب تركه عالم التعليق مع شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية، قائلاً: ” من دواعي فخري وسروري تفاعلكم الكبير الذي أفحمني أصدقائي ومتابعي أينما كنتم في كامل أرجاء المعمورة”.

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كما وتابع التونسي خليف ، ” وعدي لكم بترّقب مفاجأة سارة لن تتأخر عليكم… شكرا للجميع”.

ويعد المعلق التونسي رؤوف خليف، أحد الأساطير المشهورة في مدرسة التعليق الرياضي، كما وصاحب الخبرة الطويلة على صعيد التعليق على المباريات في الدوريات الأوروبية، والمباريات الكبرى بدوري أبطال أوروبا. ومونديال كأس العالم أخرها نسخة عام 2022 في دولة قطر وغيرها.

رؤوف خليف
رؤوف خليف

من هو المعلق رؤوف خليف؟!

رؤوف بن خميس بن خليف، معلق رياضي مشهور، تونسي الجنسية، ولد في ال10 من شهر مارس/ أذار عام 1962 (61 عاماً). وهو متزوج وله 3 أولاد، درس في كلية الحقوق داخل جامعة مونبلييه في دولة فرنسا.

بدأ مشواره في عالم الرياضة كمراسل صحفي مع العديد من الصحف الفرنسية لنقل أخبار الرياضة العربية. بشكل عام والتونسية على وجه الخصوص، كما وبدأ التعليق على المباريات من بوابة قناة التونسية الأرضية ومن بعدها إلى قناة تونس 7 الفضائية.

المعلق الرياضي رؤوف خليف
المعلق الرياضي رؤوف خليف

كما وبعدها انضم إلى صفوف طاقم شبكة راديو وتلفزيون العرب في إيطاليا، وصولاً إلى شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية العربية القطرية، ليتقاعد عن العمل مع الشبكة مع نهاية موسم عام 2023. بعد وصوله إلى سن التقاعد.

المصدروطن + رؤوف خليف تويتر + مواقع التواصل

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