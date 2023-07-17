خبر سار لعشاق المعلق الرياضي رؤوف خليف!

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وطن- زف نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، الخبر السار لعشاق ومحبي المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف 61 عاماً، بعد تعاقده من شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية بعد بلوغه سن التعاقد.

وتناقل النشطاء عبر منصات التواصل، خبر يفيد بانضمام المعلق التونسي خليف، إلى مجموعة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، حيث سيكون أول المعلقين على المباريات مع بداية الموسم المقبل.

انتقال المعلق الرياضي رؤوف خليف

وقال الناشط السعودي عبد الكريم المطيري، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، جاء فيها: ” وفقا لما وصلني، المعلق رؤوف خليف سيكون معلقًا جديدًا لقنوات SSC“.

وفقا لما وصلني؛ المعلق رؤوف خليف سيكون معلقًا جديدًا لقنوات SSC وسيبدأ مع القناة في بطولة #كأس_الملك_سلمان_للأندية العربية استكمالا ببطولة الدوري السعودي والمسابقات الآسيوية الأخرى. https://t.co/m7EOCXxMdo — عبدالكريم المطيري (@a_kareemws) July 13, 2023

كما وأضاف المطيري في تغريدته، ” سيبدأ ( رؤوف خليف). التعليق مع القناة في بطولة #كأس_الملك_سلمان_للأندية العربية، استكمالا ببطولة الدوري السعودي والمسابقات الآسيوية الأخرى”.

وكان المعلق التونسي خليف، قد غرد عبر حسابه على موقع (تويتر)، في وقت سابق، عقب تركه عالم التعليق مع شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية، قائلاً: ” من دواعي فخري وسروري تفاعلكم الكبير الذي أفحمني أصدقائي ومتابعي أينما كنتم في كامل أرجاء المعمورة”.

من دواعي فخري وسروري تفاعلكم الكبير الذي أفحمني أصدقائي ومتابعي أينما كنتم في كامل أرجاء المعمورة ووعدي لكم بترّقب مفاجأة سارة لن تتأخر عليكم.

شكرا للجميع🙏🙏 — Raouf BenKhelif (@raoufbenkhelif) July 12, 2023

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كما وتابع التونسي خليف ، ” وعدي لكم بترّقب مفاجأة سارة لن تتأخر عليكم… شكرا للجميع”.

ويعد المعلق التونسي رؤوف خليف، أحد الأساطير المشهورة في مدرسة التعليق الرياضي، كما وصاحب الخبرة الطويلة على صعيد التعليق على المباريات في الدوريات الأوروبية، والمباريات الكبرى بدوري أبطال أوروبا. ومونديال كأس العالم أخرها نسخة عام 2022 في دولة قطر وغيرها.

من هو المعلق رؤوف خليف؟!

رؤوف بن خميس بن خليف، معلق رياضي مشهور، تونسي الجنسية، ولد في ال10 من شهر مارس/ أذار عام 1962 (61 عاماً). وهو متزوج وله 3 أولاد، درس في كلية الحقوق داخل جامعة مونبلييه في دولة فرنسا.

بدأ مشواره في عالم الرياضة كمراسل صحفي مع العديد من الصحف الفرنسية لنقل أخبار الرياضة العربية. بشكل عام والتونسية على وجه الخصوص، كما وبدأ التعليق على المباريات من بوابة قناة التونسية الأرضية ومن بعدها إلى قناة تونس 7 الفضائية.

كما وبعدها انضم إلى صفوف طاقم شبكة راديو وتلفزيون العرب في إيطاليا، وصولاً إلى شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية العربية القطرية، ليتقاعد عن العمل مع الشبكة مع نهاية موسم عام 2023. بعد وصوله إلى سن التقاعد.