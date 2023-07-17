جثث هامدة.. سورية غرق أطفالها أمامها غير مستوعبة للصدمة (فيديو)

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وطن- قضى طفلان سوريان غرقاً أثناء سباحتهم بمنطقة “سيليفري” في إسطنبول بينما تم إنقاذ شقيق ثالث لهم من قبل والدهم، في حادثة هزت أوساط اللاجئين ومضيفيهم الأتراك.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن الأطفال الصغار غرقوا بعد دخولهم للسباحة في بحيرة بسيليفري أمام أنظار والدتهم.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأم المفجوعة التي بدت وهي تبكي وسط مجموعة من عناصر الأمن.

وبدت الأم السورية في مشهد تال وهي تحمل حذاء أحد أطفالها الغرقى وتحاول جمع بقاياهم الأخرى، فيما بدت في مشهد تال وهي جاثية وتنتحب.

وظهر عدد من عناصر الإنقاذ وهم يحملون جثتي الطفلين، في أكياس بلاستيكية قرب الشاطىء ليتم وضعها في سيارة إسعاف.

فاجعة حقيقية.. أمّ #سوريّة تنهار بعد إخراج جثث أطفالها الثلاثة الذين غرقوا خلال سباحتهم في بحيرة بمنطقة سيلفيري في #إسطنبول#أورينت pic.twitter.com/k4rARWETl7 — Orient أورينت (@OrientNews) July 17, 2023

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تفاصيل الحادث المؤلم

وفي التفاصيل التي نشرها موقع “nethaber” فقد وقع الحادث على الشاطئ في Değirmenköy حوالي الساعة 17.00. ويُزعم أن ثلاثة أشقاء جاءوا إلى الشاطئ مع عائلاتهم، وعندما رأى الأب الأطفال يغرقون في الماء، أنقذ أحدهم ، لكن الأطفال الآخرين اختفوا في الماء. وتم إرسال رجال الإطفاء إلى مكان الحادث بناء على إبلاغ من مرتادي الشاطىء.

وبسبب ارتفاع درجة حرارة الهواء في الأيام الأخيرة، يحاول الناس الاسترخاء بالسباحة في أقرب مصادر المياه.

وتزيد البلديات التركية من التدابير في المناطق الخطرة من أجل منع حدوث حالات جديدة ومنع معاناة جديدة. وبالرغم من الجهود المبذولة إلا أن هناك حالات غرق في البحر والبحيرات والبرك وقنوات الري.

وبحسب موقع trthaber التركي وقع أكبر عدد من حالات الغرق في 29 يونيو في جميع أنحاء تركيا و بين 1 يونيو و 15 يوليو ، حيث غرق 82 شخصًا بسبب السقوط في مصادر المياه أثناء السباحة أو بسبب الحوادث.

وتحديدا لقي 47 شخصًا حتفهم بسبب الغرق في يونيو، و 35 شخصًا في النصف الأول من يوليو ، ووقع أكبر عدد من حالات الغرق في 29 يونيو بوفاة 11 شخصًا.

ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا حوالي 3.4 مليون لاجئ، وكان يقيم ما يقارب نحو مليون و750 ألف شخص منهم في مدن الجنوب التركي التي وقع فيها الزلزال في شباط الماضي.