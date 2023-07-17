الإثنين, يوليو 17, 2023
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رياضة

المُشاغب تياغو نجل ميسي يُحرج والده بهذا التصرف أمام جماهير إنتر ميامي (شاهد)

تياغو ميسي يضع الكرة بين قدمي والده ليونيل ميسي أثناء تحية الجماهير في حفل تقديمه بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

كتب فارس أبو شيحة
تصرف نجل ميسي مع والده
تصرف تياغو ميسي مع والده
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وطن – أحرج تياغو ميسي المشاغب دائماً نجل البرغوث الأرجنتيني، بعد وضع الكرة بين قدمي والده أثناء قيام والده بتحية جماهير إنتر ميامي الأمريكي داخل أرضية ملعب (DRV PNK)، الذي انتقل إلى صفوفه هذا الصيف بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه نجل ميسي تياغو، وهو يضع الكرة بين قدمي والده. خلال حفل تقديم والده لاعباً جديداً في صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي بشكل رسمي، الاثنين.

تصرف تياغو نجل ميسي

وتفاعلت جماهير النادي مع تصرف نجل ميسي تياغو، وهو ما أثار انتباه والده على ذلك مع نهاية المطاف.

كما ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، تصرف نجل ميسي تياغو المشاغب، بعملية التمويه بعدما وضع الكرة بين قدمي والده، ليقوم بتحية جماهير إنتر ميامي الأمريكي مع الأخير من داخل المستطيل الأخضر.

وتعاقد نادي إنتر ميامي الأمريكي مع جوهرة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، حتى صيف 2025. مع خيار التمديد لموسم إضافي آخر.

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تياغو نجل ميسي
تياغو نجل ميسي

راتب ميسي مع إنتر ميامي

وبحسب التقارير الصحفية، فقد البرغوث الأرجنتيني ميسي، سيتقاضى 60 مليون دولار في الموسم الواحد مع الفريق الأمريكي، كما وسيرتدي اللاعب قميص رقم 10 كعادته خلال مسيرته الكروية.

وحظيّ ميسي الاستقبال الحافل من قبل جماهير إنتر ميامي الأمريكي، الحاضرة داخل مدرجات الملعب خلال تقديمه البرغوث كلاعب جديد في صفوف النادي.

وقال ميسي في كلمة قصيرة أمام جماهير إنتر ميامي الأمريكي، ” شكراً جزيلاً لجميع الناس لدعمهم لي، ومنحي هذا الحب .. أنا سعيد جداً لوجودي هنا في ميامي”.

وأضاف الأرجنتيني ليونيل، ” أريد حقاً أن أبدأ التدريب والمنافسة، ولديّ نفس الرغبة التي امتلكتها دائماً. والرغبة في تحقيق الفوز”.

حفل تقديم ميسي
حفل تقديم ميسي

وكان ميسي قد فضل الذهاب إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف، على حساب خيار العودة إلى نادي برشلونة وعرض الهلال السعودي المغري، بعد مغادرته نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدروطن + نادي إنتر ميامي تويتر + مواقع التواصل

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