السعودية.. عمل بطولي من شاب ينقذ مرتادي شلال الحمدة من ثعبان ضخم (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو التقط من منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية، يُظهر عملًا بطوليًّا من قِبل شاب في شلال الحمدة.

ووثّق الفيديو، إقدام هذا الشاب على التعامل مع ثعبان ضخم في شلال الحمدة، وذلك لإنقاذ وحماية المصطافين.

وظهر الشاب، وهو يترصد الثعبان في بحيرة الشلال، حتى استطاع الإمساك به وأحكم السيطرة عليه رغم حجمه الضخم، ثم أخذ يلهو به ملوحا به للأشخاص الموجودين في الشلال.

📹#فيديو | شاب في منطقة #الباحة ينقذ مرتادي "شلال الحمدة" من ثعبان ضخم (متداول) pic.twitter.com/Qw9z6QmaD0 — صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) July 16, 2023

نجاة شاب من الغرق بأعجوبة في شلال الحمدة

يُشار إلى أن شلال الحمدة في منطقة الباحة، كان قد شهد يوم الخميس الماضي، نجاة شاب من الموت غرقًا بأعجوبة، بعد أن جازف بالقفز من أحد المرتفعات المحيطة بشلال الحمدة في الباحة في السعودية.

وانساق هذا الشاب وراء دعوات الحاضرين الذين كانوا يصرخون للتحفيز على القفز في المياه، فقرر الشاب خوض هذه المغامرة، وقفز من ارتفاع يقارب 8 أمتار.

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وسقط الشاب على جانبه وتأخر في الصعود دون أن ينتبه له أحد، وقاوم بشدة ليتمكن من الخروج من الماء ويظهر على السطح ويحاول جاهدًا السباحة إلى أطراف المستنقع.

وقادت صرخات الحضور إلى تحرك عدد من الشبان لإنقاذ الغريق، إلا أنّ جهلهم بالإنقاذ الصحيح كاد أن يتسبب في غرق المنقذين أنفسهم، وفق صحيفة سبق المحلية.

وبعد إجراء عدة محاولات للإنقاذ، تم سحب الشاب من الماء، حيث كان يعاني صعوبة بالغة في التنفس، وشرب كمية من المياه، وبقي مستلقيًا لعدة دقائق قبل أن يلتقط أنفاسه.