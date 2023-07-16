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هل مضغ العلكة يساعد على تقليل دهون الوجه؟.. تعرف على الإجابة

يرى البعض أن مضغ العلكة تمرين جيد قد يساعد في تقليل دهون الوجه

كتب ايمان الباجي
هل مضغ العلكة يساعد على تقليل دهون الوجه؟
مضغ العلكة
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وطن- يعتقد العديد من الأشخاص أن مضغ العلكة يمكن أن يقلل دهون الوجه، حيث إنه يجهد بعض العضلات في الفم. ولكن كشفت دراسة نشرت عام 2019، من قبل المكتبة الوطنية للطب، أن مضغ العلكة يمكن أن يقوي عضلات الخدين واللسان، ولن يؤثر على خط الفك.

متحدثا لموقع “healthshots“، قال الدكتور أجاي أجروال مدير الطب الباطني في جامعة كاليفورنيا:”ينطوي مضغ العلكة على الكثير من الحركة، حيث يقوي ويشد عضلات الفكين، ويقوم في المقام الأول بتمرين العضلات المشاركة في المضغ مما يساهم في تماسك العضلات بشكل عام في تلك المنطقة،.”

مضيفََا:”لكن مضغ العلكة لا يساعد في التخلص من دهون الوجه.”

 مخاطر مضغ العلكة

لا بأس بمضغ العلك من حين لآخر، ولكن إذا قمت بذلك كثيرًا، فقد يكون هناك بعض المخاطر أو الآثار الجانبية.

يمكن أن يؤدي مضغ العلكة إلى إجهاد عضلات وجهك وبسبب إرهاقها مما يؤدي إلى الشعور بالضيق والألم وأحيانًا الصداع.

مضغ العلكة
ينطوي مضغ العلكة على الكثير من الحركة، حيث يقوي ويشد عضلات الفكين

عندما تمضغ العلكة بشكل متكرر فإنك تبتلع كميات زائدة من الهواء ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الانتفاخ وعسر الهضم.

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علاوة على ذلك، تحتوي بعض أنواع العلكة الخالية من السكر على مواد تحلية صناعية مثل السوربيتول أو المانيتول، التي يمكن أن يكون لها تأثيرا ملينا وتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.

تمارين لتقليل دهون الوجه

إذا لم يساعدك مضغ  العلك، يمكنك تجربة تمارين الوجه التي قد توفر بعض الفوائد.

تساعد هذه التمارين – حسب الدكتور أجروال- على تحسين توتر العضلات وتقليل ظهور التجاعيد وتحديد ملامح الوجه بشكل أفضل.

رفع عظام الخد

ضع أصابعك على كل خديك وارفع الجلد برفق حتى تشعر ببعض الشد ثم بعد ذلك افتح فمك واعمل دائرة صغيرة على خط الشفاه وحافظ على هذه الوضعية لمدة خمس ثوان.

سيساعد هذا على تقوية أحد عضلات الوجه تُعرف باسم “zygomaticus“، مما يمنحك عظام خد محددة.

الشد في منطقة الخد

للقيام بهذا التمرين، كل ما عليك فعله هو سحب خديك للداخل لتكوين خدود مجوفة، ثم حافظ على هذه الوضعية لمدة خمس ثوان.

بينما تبدو تمارين الوجه الطريقة المثلى للحصول على فك قوي، يجب أن تركز أيضًا على فقدان الوزن بشكل عام، هذا لأنه إذا قمت بحرق السعرات الحرارية، فسوف يظهر ذلك على وجهك أيضًا.

المصدرموقع "healthshots"، ترجمة وتحرير وطن

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