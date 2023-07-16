الأحد, يوليو 16, 2023
الرئيسيةحياتنانجمة إباحية تكشف ثدييها في حلبة الملاكمة احتفالاً بفوزها والجمهور في حالة...
حياتنا

نجمة إباحية تكشف ثدييها في حلبة الملاكمة احتفالاً بفوزها والجمهور في حالة صدمة (شاهد)

تحسنت دانييلا هيمسلي من معركتها الأخيرة حيث استفادت من افتقار دانيالكا للدفاع لتسديد بعض اللكمات الجيدة عبر الجولات الخمس

كتب رفيف عبدالله
نجمة إباحية تكشف ثدييها في حلبة الملاكمة احتفالاً بفوزها والجمهور في حالة صدمة (شاهد)
دانييلا هيمسلي
- Advertisement -

وطن- تركت النجمة الإباحية، دانييلا هيمسلي، المعجبين في حالة صدمة، بعدما كشفت عن ثدييها في الحلبة بعد قتالها ضد دانييلكا.

فازت نجمة OnlyFans دانييلا هيمسلي بقرار إجماعي شاق ضد دانيالكا في فئة الخاسرات للسيدات في نصف نهائي Kingpyn High Stakes في دبلن يوم السبت بحسب ما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية.

اختبارا صعبا

خسرت اللاعبة البالغ من العمر 22 عامًا أمام جولي بوكا في الجولة الافتتاحية للبطولة بينما أعطت دانيالكا اختبارًا صعبًا لإيلي بروك في نفس الليلة ولكنها فشلت أيضًا.

دانييلا هيمسلي
قامت هيمسلي بسحب معداتها القتالية لإعطاء نظرة للحشد

لم تظهر الجميلتان الشقراوتان الكثير في طريق الملاكمة في قتالهما الخماسي ، حيث لم تكن دانيالكا تبدو أفضل مما كانت عليه في ربع النهائي قبل ثلاثة أشهر.

تحسنت هيمسلي من معركتها الأخيرة حيث استفادت من افتقار دانيالكا للدفاع لتسديد بعض اللكمات الجيدة عبر الجولات الخمس.

دانييلا هيمسلي
خسرت صانعة المحتوى الشقراء سابقًا أمام جولي أوليفيرا في أبريل

الفوز الأول

بعد الجرس الأخير، شرعت هيمسلي في رفع حمالة صدرها الرياضية كثيرًا لصدمة المشجعين الحاضرين في 3Arena.

- Advertisement -

اعتذرت هيمسلي عن لحظة تصنيفها كممثلة للبالغين فقط عندما تحدثت في مقابلة ما بعد القتال. لكن نجمة OnlyFans أصرت على أنها كانت تحاول فقط التعبير عن نفسها.

دانييلا هيمسلي
تحظى دانييلا بشعبية على انستجرام وتيك توك، حيث يتابعها أكثر من 350.000 شخص

يمثل فوز هيمسلي على دانيالكا فوزها الأول في الحلبة حيث بدأت فقط تدريب الملاكمة قبل أسابيع قليلة من ظهورها لأول مرة في أبريل.

المصدرميرور - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اليويفا يفرض عقوبة مالية على نادي برشلونة لهذا السبب

محاكمة الضابط وإدانة الأهالي.. بيان النيابة المصرية عن حادثة مقتل مواطن برصاص الشرطة

بعد تعليق نجيب ساويرس.. قضية المصريين الـ10 المعتقلين في السعودية منذ 3 سنوات

واتساب يكشف عن ميزة جديدة..ستعجبك بالتأكيد!

حضن وقبلة.. إطلالة لافتة لابن كريستيانو رونالدو بالزي السعودي (شاهد)

تشكيلة الزمالك اليوم أمام فاركو والتوقيت في الدوري المصري الممتاز

مريم حسين تحقن مؤخرتها الصغيرة بالفيلر وتوثق العملية (فيديو)

أميرة الذهب.. لقطات دراماتيكية توثق سرقة أشهر محل مشغولات في مصر

من هو اللاعب ديكلان رايس ثاني أغلى صفقات الدوري الإنجليزي؟!

أصالة نصري تثير الغضب بما فعلته بالعلم السوري في تركيا (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC