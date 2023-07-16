نجمة إباحية تكشف ثدييها في حلبة الملاكمة احتفالاً بفوزها والجمهور في حالة صدمة (شاهد)

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وطن- تركت النجمة الإباحية، دانييلا هيمسلي، المعجبين في حالة صدمة، بعدما كشفت عن ثدييها في الحلبة بعد قتالها ضد دانييلكا.

فازت نجمة OnlyFans دانييلا هيمسلي بقرار إجماعي شاق ضد دانيالكا في فئة الخاسرات للسيدات في نصف نهائي Kingpyn High Stakes في دبلن يوم السبت بحسب ما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية.

اختبارا صعبا

خسرت اللاعبة البالغ من العمر 22 عامًا أمام جولي بوكا في الجولة الافتتاحية للبطولة بينما أعطت دانيالكا اختبارًا صعبًا لإيلي بروك في نفس الليلة ولكنها فشلت أيضًا.

لم تظهر الجميلتان الشقراوتان الكثير في طريق الملاكمة في قتالهما الخماسي ، حيث لم تكن دانيالكا تبدو أفضل مما كانت عليه في ربع النهائي قبل ثلاثة أشهر.

تحسنت هيمسلي من معركتها الأخيرة حيث استفادت من افتقار دانيالكا للدفاع لتسديد بعض اللكمات الجيدة عبر الجولات الخمس.

الفوز الأول

بعد الجرس الأخير، شرعت هيمسلي في رفع حمالة صدرها الرياضية كثيرًا لصدمة المشجعين الحاضرين في 3Arena.

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اعتذرت هيمسلي عن لحظة تصنيفها كممثلة للبالغين فقط عندما تحدثت في مقابلة ما بعد القتال. لكن نجمة OnlyFans أصرت على أنها كانت تحاول فقط التعبير عن نفسها.

يمثل فوز هيمسلي على دانيالكا فوزها الأول في الحلبة حيث بدأت فقط تدريب الملاكمة قبل أسابيع قليلة من ظهورها لأول مرة في أبريل.