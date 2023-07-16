“رجب بحة” وفضيحة مرتضى منصور.. حقيقة أعمال السحر للزمالك بأمر الخطيب

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وطن – أثار المقطع المتداول على نطاق واسع للمستشار ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور، والذي يتهم فيه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بعمل أعمال السحر لنادي الزمالك، وأنه كان يصطحب شيخًا معه في المباريات يدعى “رجب بحة” الذي اتهمه مرتضى بأنه “ساحر”.

الأمر الذي فندته منصة “ما تصدقش” المصرية المتخصصة بكشف التضليل في الأخبار ومقاطع الفيديوهات.

وقالت المنصة في منشور على موقعها الإلكتروني، إن مقطع الفيديو الذي نشره مرتضى منصور مجتزأ من سياقه، ولم يتحدث فيه الخطيب عن رجب بحة، ولم يقل إنه يصطحب معه شيخًا.

مشاكل مرتضى منصور لا تتوقف

وكشف المصدر أن أصل الفيديو هو مقطع من سلسلة وثائقية نشرتها قناة Dmc، في عام 2017، عن مسيرة الخطيب، وكان يتحدث في هذا المقطع عن نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكوتوكو الغاني في ديسمبر 1982.

وخلال مقطع الفيديو، تحدث الخطيب عما واجهته بعثة الأهلي في غانا مما وصفه بأنه “أعمال سحر” بهدف خسارة الأهلي للبطولة.

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وأردفت منصة “متصدقش” في تقريرها أن الشيخ الذي تحدث عنه الخطيب، لم يفعل أعمال سحر، ولم يصحبه فريق الأهلي أثناء سفره إلى غانا: “كان معانا واحد شيخ بيعلم القرآن هناك في غانا جه زارنا وعاش معانا مش في البعثة.”

ومضى الخطيب قائلاً إنهم دخلوا غرفة اللباس، ونصح الشيخ الذي كان معهم بأن لا يدخل أحد من اللاعبين والمرافقين الغرفة لأنها تحوي أعمال سحر.

واستطرد: “عندهم – أي فريق كوتوكو- ساحر يرتدي مايوه وكل جسده مدهون بالألوان، وبيده –جردل- سطل ماء- وعند نزولنا إلى غرفة الملابس رمى الماء أمامنا ولكنا مررنا مرغمين.. وعند مرورنا بدأ الجمهور بالهياص- الجلبة- فتأكدنا أن الماء الذي رماه الساحر يحتوي أعمال سحر.”

وتابع المصدر أن محمود الخطيب طوال الفيديو المتداول لم يتحدث عن لجوئه إلى الشيوخ أو أعمال السحر خلال تاريخه الكروي، وإنما عرض ما حدث في إطار استنكار الأفعال التي قام بها الفريق الغاني وقتها.

وانتهت مباراة الإياب بالتعادل 1 – 1 في غانا بعد أن حسمها الأهلي ذهابًا بالفوز 3 – 0 في القاهرة، ليفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 1982.

مرتضى منصور يعلق فشله على شماعة “السحر”

وليست هذه أول مرة يتحدث فيها مرتضى منصور عن أعمال سحر يتعرض لها نادي الزمالك، إذ سبق له اتهام ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق بعمل سحر لتدمير الزمالك.

وقبل سنوات، قال أحمد حسام المعروف بلقب “ميدو”، إن مرتضى طلب منه عندما كان مديرًا فنيًا للزمالك عدم إشراك باسم مرسي ومحمود كهربا في إحدى المباريات لأنه “معمولهم عمل بالسحر والشعوذة”.

وكان النجم الغاني السابق أسامواه جيان كشف في تصريحات إعلامية في شباط 2022، تفاصيل مثيرة عن السحر والشعوذة في كرة القدم الأفريقية، مؤكدا على وجودها وأنه كان أحد ضحاياها كما تحدث عن طقوس خطيرة وغريبة.

وأكد أسامواه جيان أنه كان ضحية طقوس السحر والشعوذة وقال: ”هناك أشياء لا أستطيع قولها، لكن هذه الطقوس كان لها تأثير على مسيرتي المهنية“.

وتحدث النجم الغاني السابق عن بعض الطقوس وقال: ”نعم إنها ظاهرة موجودة في عالم كرة القدم، أنا شخصيا أعرف لاعبين ذهبوا إلى المقابر لانتشال الجثث والقيام بطقوس مرعبة، حاول بعض زملائي الوصول إلى هذه الطقوس، نفذت بعض تعويذاتهم علي“.